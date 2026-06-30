地元宴会プラン「まはえプラン」が今年も開催 ｜ シーンに合わせて選べる、沖縄・ラグナガーデンホテルの宴会場３会場をご紹介

明海グループ株式会社

沖縄県宜野湾市のラグナガーデンホテル(株式会社ラグナガーデンホテル)では、2026年7月1日（水）から10月31日（土）までの期間限定で、地元利用向け宴会プラン「まはえプラン」を販売いたします。

歓送迎会や企業懇親会、同窓会、祝賀会など、地域のさまざまな集いを彩る本プランは、料理やドリンク内容に応じて選べる3つのコースをご用意。また、ホテル内には大規模な式典から少人数での会食まで幅広く対応可能な宴会場を備え、目的や人数に合わせた空間選びも魅力のひとつです。

大切な仲間との再会、節目を祝う華やかな宴席、企業の周年行事など、多彩なシーンに寄り添いながら、ホテルならではのサービスと上質な空間で心に残るひとときをお届けいたします。

地元宴会プラン「まはえプラン」

※写真はイメージです

期間限定で販売する「まはえプラン」は、地元のお客様に向けた宴会場限定プランです。円卓料理またはブッフェスタイルからお選びいただけるほか、各コースにフリードリンクを組み合わせ、企業利用からご親族のお集まりまで幅広い用途にご活用いただけます。

宴席時間は2時間まで無料。さらに、ウィスキー・泡盛・ワインボトルの持ち込み料が無料となるなど、幹事様に嬉しい特典もご用意しております。

※写真はイメージです※写真はイメージですげっとう[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165726/table/259_1_6a148a07d09564d73920eb12ba3d86fb.jpg?v=202606301052 ]

※平日トク割は金・土・祝日の前日を除きます。

らんたな[表2: https://prtimes.jp/data/corp/165726/table/259_2_fecf1d3a8398a23bbcb28feed61b592a.jpg?v=202606301052 ]

※平日トク割は金・土・祝日の前日を除きます。

さんだんか[表3: https://prtimes.jp/data/corp/165726/table/259_3_8f17a10cf1662c478ae101b96b0fca56.jpg?v=202606301052 ]

※平日トク割は金・土・祝日の前日を除きます。

シーンで選べる3つの宴会場

当館には大・中・小の3つの宴会場があり、それぞれ異なる規模と設備を備えています。少人数の会議から大規模な式典・展示会まで、幅広いシーンに対応できることが特長です。

大宴会場「羽衣」(会場分割利用可能)

最大1,200名まで収容可能なホテル最大の宴会場です。企業の周年記念式典や表彰式、講演会、展示会、ファッションショーなど、多彩な催事に対応いたします。

会場内には開口16.4m、奥行5.4mの常設舞台を備えるほか、9.0m×4.5mの大型スクリーン、高輝度プロジェクター3台を常設。さらに、最大32ch対応のデジタルミキサーや5.1chサウンドシステム、ヘッドムービングエフェクトマシーン12台を備え、映像・音響・照明を活かした演出が可能です。

大型荷物用リフトや催事用分電盤も完備しており、搬入を伴う展示会や商品発表会などにも対応しております。

中宴会場「明海」(会場分割利用可能)

シアター形式で最大190名まで利用可能な中規模会場です。

企業研修やセミナー、団体総会、懇親会など、適度な距離感で参加者同士の交流を深めたいシーンにおすすめ。ホテルらしい落ち着きのある空間で、フォーマルな会合から親睦を目的としたパーティーまで幅広くご利用いただけます。

小宴会場「平安」(会場分割利用可能)

部署単位での懇親会や会議、説明会、ご家族のお祝いなど、少人数でのお集まりに最適。用途や人数に応じたレイアウト提案も行っており、きめ細やかなサービスとともに心地よい時間をお過ごしいただけます。

宴会場概要

ラグナガーデンホテルとは

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/165726/table/259_4_1d50bd5eb96e25479aa5524a84caa48a.jpg?v=202606301052 ]

那覇市街や北谷へのアクセスに優れ、トロピカルビーチや沖縄コンベンションセンターにも近い、シティ&リゾートホテルです。開放感にあふれたラウンジやサンセットや夜景が美しいバー、県内最大級の屋内・屋外プール、和・洋・中・網焼の４つのレストランを擁し、オーシャンビューの客室からは東シナ海を一望。那覇空港から約30分で南国リゾート気分を満喫できます。

【住所】〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1

【HP】https://www.laguna-garden.jp/

【TEL】098-897-2121

【ご宿泊のお問合せ】0570-051-510