八千代グリーンエナジー株式会社、系統用蓄電池事業における事業展開の加速について

八千代グリーンエナジー株式会社

八千代グリーンエナジー株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水野 高志）は、このたび、株式会社サンヴィレッジ（本部：東京都千代田区、代表取締役：三村 挑嗣）との間で、愛知県豊橋市に建設予定の系統用蓄電所（以下、「本案件」）に関する工事請負契約等を締結いたしました。本案件は、三重県桑名市系統用蓄電所に続く、両社のパートナーシップによる第２号案件となります。

１．本案件の背景と目的

近年、地球温暖化対策として再生可能エネルギーの導入が急速に進む一方で、天候などにより発電量が変動する再生可能エネルギー電源の比率増加は、電力系統の安定運用に新たな課題をもたらしています。系統用蓄電所は、余剰電力の貯蔵や需給バランスの調整といった重要な役割を担い、この課題を解決し、再生可能エネルギーの最大限の導入拡大を可能にするために不可欠なインフラです。

八千代グリーンエナジー株式会社は、系統用蓄電池事業を成長の柱の一つと位置づけており、発電事業者として、全国各地での開発および運営を積極的に推進して参ります。

２．本案件の概要

設置場所 ：愛知県豊橋市（中部電力管内）

蓄電所の容量 ：２MW／８MWh（高圧）

完成時期 ：２０２６年１１～１２月予定

完成イメージ

■八千代グリーンエナジー株式会社について

八千代グリーンエナジー株式会社は、近年の社会課題に真摯に取り組み、かつ脱炭素を目指す社会要請に応えるため、太陽光、水力、バイオマスなどの発電規模の拡大と電源の多様化を進めるとともに、UDAモデル事業や蓄電池・アグリゲーション事業をはじめとする、より幅広いGX領域の新規事業を強化、推進しています。

会社名：八千代グリーンエナジー株式会社

所在地：東京都台東区浅草橋5-20-8

代表者：代表取締役社長 水野 高志

事業内容：太陽光発電などの再生可能エネルギー事業の開発・運営管理等

Webサイト：https://yge.co.jp/

▶リリース原文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d173607-9-53d803b968e1a51b8d0d7521b831c4f1.pdf

【本案件に関するお問い合わせ先】

八千代グリーンエナジー株式会社 事業開発部

電話番号：０３-５８２２-２２４８

アドレス：yge-info@yachiyo-eng.co.jp