アクション俳優・大東賢監督・主演『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』―自主映画が切り開く新たな可能性と飛躍の軌跡
日本映画界では近年、自主制作映画（インディーズ映画）が大きな話題となり、新たな才能や作品を世に送り出す存在として注目されています。
『カメラを止めるな！』は低予算映画から社会現象となり、『侍タイムスリッパー』は1館上映から全国へと上映規模を拡大するなど、自主映画が大きく飛躍した代表例として知られています。
アクション俳優の大東賢監督・主演映画『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』も、自主制作映画として全国20館以上で上映され、DVD発売、2026年7月17日からのU-NEXT配信予定、さらに2026年9月にはインドネシア・バリ島の芸術祭および教育機関での上映が決定するなど、作品として着実に活動の場を広げています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353954/images/bodyimage1】
また、本作で監督・主演を務めた大東賢は、藤岡弘、と堀田眞三との共演を果たし、さらに映画『夢物語』では倉田保昭とサモ・ハン・キンポーとの共演も実現しました。自主映画で培った経験が、新たな作品や国内外での活動へとつながっています。
自主映画の価値は興行収入だけではなく、その後の作品展開や俳優・監督の活躍にも表れます。劇場公開から動画配信、海外上映、そして国際的な作品への出演へと歩みを進める『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』は、日本の自主映画が持つ可能性を示す一つの事例として、今後も注目されることが期待されます。
アクション俳優・大東賢は今後も「パワー系アクション」という独自の表現を追求し、日本のアクション映画の魅力を国内外へ発信してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353954/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
アマゾンプライム配信予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353954/images/bodyimage3】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353954/images/bodyimage4】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353954/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
『カメラを止めるな！』は低予算映画から社会現象となり、『侍タイムスリッパー』は1館上映から全国へと上映規模を拡大するなど、自主映画が大きく飛躍した代表例として知られています。
アクション俳優の大東賢監督・主演映画『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』も、自主制作映画として全国20館以上で上映され、DVD発売、2026年7月17日からのU-NEXT配信予定、さらに2026年9月にはインドネシア・バリ島の芸術祭および教育機関での上映が決定するなど、作品として着実に活動の場を広げています。
また、本作で監督・主演を務めた大東賢は、藤岡弘、と堀田眞三との共演を果たし、さらに映画『夢物語』では倉田保昭とサモ・ハン・キンポーとの共演も実現しました。自主映画で培った経験が、新たな作品や国内外での活動へとつながっています。
自主映画の価値は興行収入だけではなく、その後の作品展開や俳優・監督の活躍にも表れます。劇場公開から動画配信、海外上映、そして国際的な作品への出演へと歩みを進める『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』は、日本の自主映画が持つ可能性を示す一つの事例として、今後も注目されることが期待されます。
アクション俳優・大東賢は今後も「パワー系アクション」という独自の表現を追求し、日本のアクション映画の魅力を国内外へ発信してまいります。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
アマゾンプライム配信予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
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「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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