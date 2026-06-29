鍛造プレス市場分析レポート（2026年）：2032年13490百万米ドル到達予測
鍛造プレス世界総市場規模
鍛造プレスは、金属材料に強い圧力を加え、塑性変形させることで所定の形状に成形する産業用加工機械でございます。自動車部品や航空機部品など、高強度・高精度が求められる製品の製造に広く用いられております。油圧式や機械式などの方式があり、生産性と品質の向上に寄与する重要な設備でございます。
図. 鍛造プレスの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354019/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354019/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル鍛造プレスのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
鍛造プレス市場分析：自動車・産業機械向け需要拡大と世界市場の成長展望
鍛造プレス市場の成長動向と製造業の高度化
鍛造プレスは、自動車、一般機械、ハードウェア工具、家電製品など幅広い製造分野において、高強度・高精度部品を生産するための中核設備として重要性を高めています。鍛造プレスは、金属材料へ圧力を連続的に加えて塑性変形させる加工方式であり、ワーク全体を均一に変形させられることから、高品質な鍛造品の製造を可能にします。YH Researchによると、世界の鍛造プレス市場は2025年の104億4,000万米ドルから2032年には134億9,000万米ドルへ拡大し、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は3.8％と予測されています。EV、自動車軽量化、高性能部品需要の拡大に加え、スマートファクトリーへの設備投資が市場成長を支える主要因となっています。
鍛造プレスの技術特性と製造現場における優位性
鍛造プレスは、加熱した金属に対して圧縮荷重を連続的に加えることで成形を行う加工設備です。熱間鍛造が主流ですが、製品精度や寸法安定性を重視する用途では冷間鍛造も採用されています。落錘鍛造が瞬間的な衝撃で加工するのに対し、鍛造プレスは圧力を制御しながら加工できるため、ひずみ速度の管理が容易であり、部品品質の均一化に優れています。また、素材内部まで均一に塑性変形を与えられることから、強度、疲労特性および寸法精度の向上に寄与し、自動車や航空宇宙向け高機能部品の製造に広く活用されています。
鍛造プレス市場の競争環境と製品構成
世界の鍛造プレス市場では、Schuler、Komatsu、Aida、JIER、Yangli Groupなどが主要メーカーとして市場を牽引しており、上位5社で世界市場の約30％を占めています。地域別では中国が約60％と最大市場を形成し、日本と韓国を合わせて約15％の市場シェアを占めています。製品別ではMechanical（機械式鍛造プレス）が約75％のシェアを占める最大セグメントとなっており、高速生産や量産用途への適性から自動車産業を中心に採用が拡大しています。一方、Hydraulic（油圧式鍛造プレス）は大型部材や複雑形状製品への対応力が評価され、高付加価値分野で需要が拡大しています。
鍛造プレス市場を取り巻く産業環境と成長機会
2025年における米国関税政策の戦略的見直しは、鍛造プレス市場を含む世界の製造業サプライチェーンにも影響を及ぼしています。企業は設備投資地域や調達戦略の見直しを進めており、生産拠点の分散化や現地生産比率の向上が重要な経営課題となっています。さらに、自動車メーカーではEV部品や超高張力鋼部品の需要増加に伴い、高トン数・高精度鍛造プレスへの更新投資が継続しています。直近ではIoTによる設備監視、AIを活用した予知保全、サーボ制御技術の導入が進み、生産効率と品質管理の高度化が業界全体の競争力向上に寄与しています。
鍛造プレスは、金属材料に強い圧力を加え、塑性変形させることで所定の形状に成形する産業用加工機械でございます。自動車部品や航空機部品など、高強度・高精度が求められる製品の製造に広く用いられております。油圧式や機械式などの方式があり、生産性と品質の向上に寄与する重要な設備でございます。
図. 鍛造プレスの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354019/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354019/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル鍛造プレスのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
鍛造プレス市場分析：自動車・産業機械向け需要拡大と世界市場の成長展望
鍛造プレス市場の成長動向と製造業の高度化
鍛造プレスは、自動車、一般機械、ハードウェア工具、家電製品など幅広い製造分野において、高強度・高精度部品を生産するための中核設備として重要性を高めています。鍛造プレスは、金属材料へ圧力を連続的に加えて塑性変形させる加工方式であり、ワーク全体を均一に変形させられることから、高品質な鍛造品の製造を可能にします。YH Researchによると、世界の鍛造プレス市場は2025年の104億4,000万米ドルから2032年には134億9,000万米ドルへ拡大し、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は3.8％と予測されています。EV、自動車軽量化、高性能部品需要の拡大に加え、スマートファクトリーへの設備投資が市場成長を支える主要因となっています。
鍛造プレスの技術特性と製造現場における優位性
鍛造プレスは、加熱した金属に対して圧縮荷重を連続的に加えることで成形を行う加工設備です。熱間鍛造が主流ですが、製品精度や寸法安定性を重視する用途では冷間鍛造も採用されています。落錘鍛造が瞬間的な衝撃で加工するのに対し、鍛造プレスは圧力を制御しながら加工できるため、ひずみ速度の管理が容易であり、部品品質の均一化に優れています。また、素材内部まで均一に塑性変形を与えられることから、強度、疲労特性および寸法精度の向上に寄与し、自動車や航空宇宙向け高機能部品の製造に広く活用されています。
鍛造プレス市場の競争環境と製品構成
世界の鍛造プレス市場では、Schuler、Komatsu、Aida、JIER、Yangli Groupなどが主要メーカーとして市場を牽引しており、上位5社で世界市場の約30％を占めています。地域別では中国が約60％と最大市場を形成し、日本と韓国を合わせて約15％の市場シェアを占めています。製品別ではMechanical（機械式鍛造プレス）が約75％のシェアを占める最大セグメントとなっており、高速生産や量産用途への適性から自動車産業を中心に採用が拡大しています。一方、Hydraulic（油圧式鍛造プレス）は大型部材や複雑形状製品への対応力が評価され、高付加価値分野で需要が拡大しています。
鍛造プレス市場を取り巻く産業環境と成長機会
2025年における米国関税政策の戦略的見直しは、鍛造プレス市場を含む世界の製造業サプライチェーンにも影響を及ぼしています。企業は設備投資地域や調達戦略の見直しを進めており、生産拠点の分散化や現地生産比率の向上が重要な経営課題となっています。さらに、自動車メーカーではEV部品や超高張力鋼部品の需要増加に伴い、高トン数・高精度鍛造プレスへの更新投資が継続しています。直近ではIoTによる設備監視、AIを活用した予知保全、サーボ制御技術の導入が進み、生産効率と品質管理の高度化が業界全体の競争力向上に寄与しています。