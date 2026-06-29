海外で行われるSFリーグ「ストリートファイターリーグ AMERICAS」、「ストリートファイターリーグ EMEAA」の2026年シーズンの情報が公開！

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「ストリートファイターリーグ」は、『ストリートファイター6』で行われるカプコン公式のチームリーグ戦です。

JAPAN、AMERICAS、EMEAAの世界3地域で開催されています。

各地域のリーグ戦を勝ち抜いた代表チームが決勝大会「ストリートファイターリーグ ワールドチャンピオンシップ」へと駒を進め、世界最強チームの称号をかけて激突します。

現在開催中の格闘ゲームの祭典「Evo 2026」内のステージにて、「ストリートファイターリーグ AMERICAS 2026」および「ストリートファイターリーグ EMEAA 2026」の情報が公開されました。

「ストリートファイターリーグ AMERICAS 2026」の出場チームが決定！ 本節開催スケジュールも公開！

「ストリートファイターリーグ AMERICAS 2026」には下記6チームが参画し、激闘を繰り広げます。

「ストリートファイターリーグ AMERICAS 2026」出場チーム一覧

・2GAME

・FLYQUEST

・SHOPIFY REBELLION

・RED ROOSTER

・BANDITS

・BAIT

そして、本節の開催スケジュールも公開されました。

「ストリートファイターリーグ AMERICAS 2026」は現地時間10月24日(土)に開幕となります。

「ストリートファイターリーグ AMERICAS 2026」開催スケジュール

※日程はすべて現地時間

・DAY1: 10月24日(土)

・DAY2: 10月25日(日)

・DAY3: 10月30日(金)

・DAY4: 10月31日(土)

・DAY5: 11月1日(日)

「ストリートファイターリーグ EMEAA 2026」も一部情報が公開！

「ストリートファイターリーグ EMEAA 2026」に出場する一部チームも公開されました。

「ストリートファイターリーグ EMEAA 2026」出場チーム一覧

・ALL GAMERS

・FALCONS

・MOUZ

・RED DUNES

さらにチームの追加も予定しておりますので、続報をお待ちください。

そして、「ストリートファイターリーグ EMEAA 2026」は現地時間9月2日(水)に開幕となります。

「ストリートファイターリーグ EMEAA 2026」開催スケジュール

※日程はすべて現地時間

・DAY1: 9月2日(水)

・DAY2: 9月3日(木)

・DAY3: 9月4日(金)

・DAY4: 9月5日(土)

・DAY5: 9月6日(日)

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