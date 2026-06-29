【業界注目】レディースカジュアルウェアを手掛ける「KOBE LETTUCE」から、“見せたくなるファン付きウェア”登場

”涼しさもおしゃれも諦めない！”

株式会社サンエス

このたび、ワーキングウェアメーカーの株式会社サンエス（本社：広島県福山市）は、同社が展開する「FZN・空調風神服(R)」「EXFROZEN」において、レディースカジュアルウェアを展開する「KOBE LETTUCE」とコラボレーションし、レディースカジュアル市場において、デザイン性と機能性を両立したファン付きウェアの新シリーズを発表いたします。

「風をまとう、わたしらしく。着た瞬間、夏が変わる。」というコンセプトのもと、従来のファン付きウェアは作業現場向けのイメージが強く、「普段着としては着にくい」という課題がありましたが、本商品はその常識を覆し、「涼しさ」と「日常で着たくなるデザイン」を両立した、KOBE LETTSUらしい新しいファッション提案です。

▼ 「KOBE LETTSU」とは？

KOBE LETTUCEは、リーズナブルに流行のファッションを発信し、ユーザーに寄り添いながら「おしゃれな日常、ワクワクドキドキできる体験」を届けるブランドとして展開されています。 また、KOBE LETTUCEはレディース向けファッション通販サイトとして、トレンドアイテムや定番アイテム、快適な機能性アイテムを幅広く提供しています。

人気レディースファッション通販の神戸レタス【公式サイト】(https://www.lettuce.co.jp/)

▼ 「どんなシーンでも自分らしく快適な夏に。」

暑さ対策を“快適体験”へ進化させるファン付きウェアは、衣服内に風を送り込むファンにより、体感温度を下げる効果が期待できます。

本商品は、KOBE LETTSUらしい洗練されたデザインと、空調風神服の技術を活かしたウェア、および、EXFROZENのファン、バッテリーのコンプリートセットになっており、届いたその日から“快適なライフスタイル”を楽しめます。通勤やお出かけ、レジャー、さらには子どもの運動会や部活の応援など、さまざまなシーンでご着用いただけるデザインです。

「暑さを我慢する」のではなく、「自然に快適になる」新しいライフスタイルを提案します。

▼ 「空調ウェアは作業服っぽくて可愛くない・・・」そんな常識、今日で終わり！レディースカジュアルウェアを手掛ける「KOBE LETTSU」のこだわりのアパレル

従来のファン付きウェアの課題であった「見た目」を刷新し、レディースカジュアルブランドならではのデザインとこだわりを存分に採用しています。「機能性だけでなく、ファッションとして成立する」点が、本商品の大きな特長です。

▼ 快適のカギは「3モード」の風量調整と、10000ｍAh大容量モバイルバッテリー

ファンは、HIGH / MIDDLE / LOWの3モードで風量を切り替え可能。暑さや気温、運動量に応じて風量調整が可能で、快適さを細かくコントロールできます。

モバイルバッテリーは、10,000mAhの大容量ながら、約165ｇと軽くて小型です。HIGHで約3.5時間、LOWで約10時間、持続（目安）するので、長時間サポートします。※着用環境により変動します。

▼ コンプリートセットだから“すぐに使える”

本商品は、ウェア・ファン・バッテリーがセットになっているため、別途用意する必要はありません。「結局どれを買えばいいの？」を解消し、すぐに始められるのが大きなポイントです。

▼ 買いやすい価格が日常の“快適アップグレード”に

セット価格は11,900～13,900円（税込）。高い体験価値を、手に取りやすい価格で提供します。「おしゃれも快適さも諦めない夏に！」

【商品概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159215/table/11_1_1c7f5dbc301ae13ab16110171f4b4500.jpg?v=202606291251 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159215/table/11_2_e530eeac149ae1c9dada81e9c998f6df.jpg?v=202606291251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/159215/table/11_3_2dd8c78434ea614491f358450f8003ec.jpg?v=202606291251 ]▼ 購入はコチラから

https://www.lettuce.co.jp/feature/contents_list/fanwear/index

▼ 「FZN・空調風神服(R)」とは？

～過酷な灼熱環境で戦う最前線のプロワーカーを支援するために開発された、日本発のテックウェア～

「FZN・空調風神服(R)」は、ウェアに搭載した小型ファンで服の中に外気を取り込み、体の表面に大量の風を流すことにより、汗を気化させて涼しく快適に過ごすための製品です。 株式会社サンエスは、まだ世の中に「ファン付きウェア」という概念が浸透していなかった時代から、熱中症リスクと戦う現場の作業環境を改善すべく開発を推進してきました。長時間の過酷な連続稼働にも耐えうる性能、圧倒的な風量を実現するモーター技術、ハードな現場の動きを妨げないウェアの構造設計、そして何よりも安全性を重視する品質。これらすべてに妥協を許さず進化を続けてきた「空調風神服(R)」は、今やプロワーカーにとって欠かせない夏の“相棒”として、圧倒的な支持を集めています。

空調風神服(R)公式サイトはコチラ ： FZN 空調風神服(R)(https://fzn-suns.co.jp/)

▼ ブランドマネージャーが語る「KOBE LETTSUコラボ レディースカジュアルファン付きウェア」の発売背景

「プロワーカーだけじゃない。2026年は一般市場でもファン付きウェアのデビュー元年に」

KOBE LETTSU様へオファーさせていただいた最大の理由は、近年の酷暑対策商材として、ハンディファンをよく見かけるようになりましたが、ファン付きウェアについてはワークウェアでは浸透しているものの、女性が普段着できるアパレルデザインの種類が少なく、「見た目」の問題もあり、あまり浸透していませんでした。そのため、女性にもファッション性の高いアパレルデザインで夏を楽しんでいただきたい、そんな想いからKOBE LETTSU様へオファーさせて頂き、本シリーズが誕生しました。

弊社の「FZN・空調風神服(R)」はプロユースを想定したハードなウェアですが、だからこそ「夏に働く人、遊ぶ人すべてを力強く後押しできるブランド」へと発展できると考えています。実際、一昨年ごろから一般アパレルブランド様より「共同開発ができないか」というお声が増加しており、これまで「作業服」として限定的に捉えられていたファン付きウェアの性能が、徐々に業界外でも高く評価され始めています。

この最高のタイミングでKOBE LETTSU様とコラボレーションファン付きウェアを展開できた機会に感謝し、自社ブランド「FZN・空調風神服(R)」「EXFROZEN」、そして“ファン付きウェア”という新概念のテックウェア市場全体を牽引していきたいと考えております。今年は展示会やイベント、取材を通じ、革新の歴史、世界市場への可能性、そして異業種コラボレーションのインパクトを存分に発信してまいります。弊社と業界の新たな発展に、ぜひご注目ください。

渡邉 将平（わたなべ しょうへい）

株式会社サンエス ユニフォーム事業部 特販部 FZN・空調風神服(R)ブランド統括

2007年入社。生産業務課に配属後、営業部を経て、2020年に現職就任。2026年を「FZN・空調風神服(R)のリブランド元年」と位置付け、強靭な風で酷暑環境のプロワーカーを支える技術力の向上と、ファン付きウェアの利用シーン拡張に向けたデザイン性とブランドの改革に着手している。

▼ 株式会社マキシムのご紹介

神戸レタスは、リーズナブルに流行のファッションを発信するブランドです。 常にお客様に寄り添い、時代と共に進化していきます。

おしゃれな日常、ワクワクドキドキできる体験をお届けいたします。

【会社概要】

社名：株式会社マキシム(maxim co.,Ltd.)

代表者：代表取締役CEO 林 純司

本社所在地：兵庫県神戸市中央区磯辺通三丁目2番11号三宮ファーストビル8F

設立：2004年

事業内容：EC運営／運営代行、ECシステム開発、ECコンサルティング、リアル店舗運営、アパレル

商品企画卸、アプリケーション開発運営、メディア運営

▼ 株式会社サンエスのご紹介

1932年の創業以来、ワーキングユニフォームウェアの企画・製造から、半導体や電子機器・制御機器の設計・開発、ミネラルウォーターの製造・販売まで、異業種の技術を併せ持つ独自の多角経営を展開しています。「FZN・空調風神服(R)」は、長年培ってきた「繊維 (アパレル)」のノウハウと「電子(デバイス)」の精密技術、その両方を自社内で融合させることで生まれた画期的な製品です。常に現場の課題に寄り添い、確かな技術力で働く人々の快適で安全な環境づくりをサポートし続けています。

【会社概要】

社名：株式会社サンエス

代表者：代表取締役 佐藤 卓己

本社所在地：広島県福山市神辺町大字川南741番地の1

創業：1932年

事業内容：ユニフォームウェアの企画・製造・販売、電子機器・設備機器・制御機器の設計・開発・製造・販売、電子モジュールの開発・製造・販売、ミネラルウォーターの製造・販売 等

▼ 本件に関するお問い合わせ先

※本リリースについては勿論のこと、業界の発展に繋がる解説やインタビューに関してもお応えさせていただきます。

株式会社サンエス ユニフォーム事業部 特販部 / 渡邉

TEL：084-963-1115 Email：suns-juchu@sun-s.jp

所在地：広島県福山市神辺町川南1110-1

【FZN・空調風神服(R)公式サイト】https://fzn-suns.co.jp/