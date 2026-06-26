「アーキLink」が、「ITトレンド 上半期ランキング2026」の2部門で第1位を獲得しました

株式会社Archi Village

株式会社Archi Village（本社：東京都港区、代表取締役CEO：竹内将高、以下「当社」）が提供する建設業特化の業務管理ツール「アーキLink」は、IT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が発表した「上半期ランキング2026」において、「工事管理システム（総合部門）」および「工事管理システム（中規模部門）」の2部門で第1位を獲得いたしました。

■受賞内容

受賞製品：アーキLink

・工事管理システム（総合部門）(https://it-trend.jp/award/2026-firsthalf/construction_management?viewport=pc&annual_ranking_type=1&page_type=overall)：第1位

・工事管理システム（企業規模別・中規模部門(https://it-trend.jp/award/2026-firsthalf/construction_management?viewport=pc&annual_ranking_type=3&page_type=scale)）：第1位

＜ ITトレンド 上半期ランキング2026」：https://it-trend.jp/award/2026-firsthalf ＞

■「アーキLink」とは

「アーキLink」は、案件管理、見積・帳票作成、原価管理、経営分析まで、建設業に必要な全機能を一つに集約した建設業特化のオールインワン業務管理ツールです。

最大の特徴は、高度な多機能性と「現場での使いやすさ」を両立している点です。

現場の職人がスマホで行うのは、工事日報の入力と写真管理のみ。機能をあえて限定することで、ITに不慣れな方でも使いやすい設計を実現し、リアルタイムで現場情報を共有できます。

一方、事務所側では、見積書・発注書・契約書・請求書などの各種帳票作成をはじめ、工程管理やファイル共有、AIパース作成機能など、建設業に必要な業務を一元管理できます。

また、蓄積されたデータは自動で原価管理や経営分析にも反映されるため、社内情報の一元化と経営の見える化を実現します。

現場から経営までをシームレスにつなぎ、組織全体の業務効率化とDX推進を支援します。

「アーキLink」サービスサイト :https://lp.archi-link.jp/

■「ITトレンド 上半期ランキング2026」について

「ITトレンド 上半期ランキング2026」は、IT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」において、ユーザーから最もお問い合わせが多かった製品を発表するランキングです。各カテゴリーで最も支持されたIT製品が選出されています。

※ランキング結果は、2026年1月1日～5月31日までの期間の資料請求数をもとに集計されています。

・ITトレンド「アーキLink」資料請求ページ

https://it-trend.jp/construction_management/16620

・株式会社イノベーション「ITトレンド 上半期ランキング2026」プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000699.000014573.html

■会社概要

会社名：株式会社Archi Village

設立：2022年2月

所在地：東京都港区芝公園3丁目1番22号 JMAビル6F

代表者：代表取締役CEO 竹内将高

TEL：03-6450-1124

HP： https://archi-village.com/

採用サイト： https://archi-village.com/recruit

株式会社Archi Villageは、「建設業界に「再現性」という当たり前を」をミッションに掲げ、

IT×プラットフォームの力で、属人化に頼らない再現性のある業務を業界の当たり前へと変えていきます。