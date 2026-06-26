【訂正プレスリリース】2026年6月25日配信「【500名調査】既婚女性の約4割がオープンマリッジに理解を示す。夫婦関係だけでは最も満たしにくいと感じているものは？」の会社情報について
2026年6月25日（木）に配信しました下記プレスリリースにつきまして、
会社概要の一部に誤りがございました。
訂正してお詫び申し上げます。
■対象プレスリリース
配信日時：2026年6月25日（木）10時30分
タイトル：【500名調査】既婚女性の約4割がオープンマリッジに理解を示す。夫婦関係だけでは最も満たしにくいと感じているものは？
URL：https://www.dreamnews.jp/press/0000353099
■訂正内容
（誤）
・代表取締役：鈴木慎吾
（正）
・代表者：鈴木慎悟
なお、上記以外のプレスリリースの内容に変更はございません。
関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、お詫び申し上げます。
以下、訂正後のプレスリリース全文となります。
────────────────────
既婚者マッチングアプリ「既婚者クラブ」を運営する株式会社リンクスは、30～50代の既婚女性500名を対象に、オープンマリッジ（※）への意識と、配偶者以外の関係性に対する本音についてアンケート調査を実施しました。
※オープンマリッジ：夫婦双方の合意のもと、配偶者以外との恋愛関係や親密な関係を認める考え方
＜調査背景＞
近年、「夫婦のあり方」に関する議論が多様化するなかで、オープンマリッジという選択肢がメディアやSNSで取り上げられる機会が増えています。昨年9月に、著名Youtuberがオープンマリッジに関する動画を投稿したことをきっかけに、この言葉を目にした方も多いのではないでしょうか。
一方で、オープンマリッジをどの程度受け入れられるのか、また配偶者以外との関係性についてどのように考えているのかは、人によって受け止め方が分かれるテーマです。
本調査では、オープンマリッジへの賛否だけでなく、「仮に自分が配偶者以外に関係を持つとしたら、どのような関係性が受け入れやすいか」まで踏み込んで尋ねることで、既婚女性の意識の実態を明らかにしています。
＜調査サマリー＞
・オープンマリッジを「まったく理解できない」が58.2％で過半数。一方で41.8％は何らかの理解を示す
・結婚相手一人にすべてを求めることを「現実的ではない」と感じる既婚女性は47.2％
・夫婦だけでは満たしにくいもの、最多は「日常から少し離れた刺激やときめき」（34.8％）
・オープンマリッジを最も理解する層が求める関係性は「趣味の共有」（27.6％）
＜調査概要＞
・調査期間：2026年5月13日
・調査手法：インターネット調査
・調査媒体：Freeasy
・調査地域：全国
・調査対象者：30～50代の既婚女性500名
＜調査結果の引用掲載について＞
本リリース内の調査結果を引用掲載する場合は、情報の出典元として以下URLへのリンクを記載してください。
出典URL：https://kikonclub.com/questionnaires/25
オープンマリッジを「まったく理解できない」が58.2％で過半数--しかし4割超は何らかの理解を示す
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353795/images/bodyimage1】
「オープンマリッジという考え方について、あなたの受け止め方に最も近いものはどれですか？」という設問に対し、「まったく理解できない」が58.2％と過半数を占めました。
一方で、「恋愛関係も理解できる」が15.2％、「心の支えがいることは理解できる」が26.6％となり、合計41.8％の既婚女性が何らかの形でオープンマリッジに理解を示しています。全否定が6割に迫るなかでも、「恋愛までは理解しにくいが、心の支えなら」という条件付きでの理解が4人に1人を超えている点は特徴的です。
会社概要の一部に誤りがございました。
訂正してお詫び申し上げます。
■対象プレスリリース
配信日時：2026年6月25日（木）10時30分
タイトル：【500名調査】既婚女性の約4割がオープンマリッジに理解を示す。夫婦関係だけでは最も満たしにくいと感じているものは？
URL：https://www.dreamnews.jp/press/0000353099
■訂正内容
（誤）
・代表取締役：鈴木慎吾
（正）
・代表者：鈴木慎悟
なお、上記以外のプレスリリースの内容に変更はございません。
関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、お詫び申し上げます。
以下、訂正後のプレスリリース全文となります。
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既婚者マッチングアプリ「既婚者クラブ」を運営する株式会社リンクスは、30～50代の既婚女性500名を対象に、オープンマリッジ（※）への意識と、配偶者以外の関係性に対する本音についてアンケート調査を実施しました。
※オープンマリッジ：夫婦双方の合意のもと、配偶者以外との恋愛関係や親密な関係を認める考え方
＜調査背景＞
近年、「夫婦のあり方」に関する議論が多様化するなかで、オープンマリッジという選択肢がメディアやSNSで取り上げられる機会が増えています。昨年9月に、著名Youtuberがオープンマリッジに関する動画を投稿したことをきっかけに、この言葉を目にした方も多いのではないでしょうか。
一方で、オープンマリッジをどの程度受け入れられるのか、また配偶者以外との関係性についてどのように考えているのかは、人によって受け止め方が分かれるテーマです。
本調査では、オープンマリッジへの賛否だけでなく、「仮に自分が配偶者以外に関係を持つとしたら、どのような関係性が受け入れやすいか」まで踏み込んで尋ねることで、既婚女性の意識の実態を明らかにしています。
＜調査サマリー＞
・オープンマリッジを「まったく理解できない」が58.2％で過半数。一方で41.8％は何らかの理解を示す
・結婚相手一人にすべてを求めることを「現実的ではない」と感じる既婚女性は47.2％
・夫婦だけでは満たしにくいもの、最多は「日常から少し離れた刺激やときめき」（34.8％）
・オープンマリッジを最も理解する層が求める関係性は「趣味の共有」（27.6％）
＜調査概要＞
・調査期間：2026年5月13日
・調査手法：インターネット調査
・調査媒体：Freeasy
・調査地域：全国
・調査対象者：30～50代の既婚女性500名
＜調査結果の引用掲載について＞
本リリース内の調査結果を引用掲載する場合は、情報の出典元として以下URLへのリンクを記載してください。
出典URL：https://kikonclub.com/questionnaires/25
オープンマリッジを「まったく理解できない」が58.2％で過半数--しかし4割超は何らかの理解を示す
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353795/images/bodyimage1】
「オープンマリッジという考え方について、あなたの受け止め方に最も近いものはどれですか？」という設問に対し、「まったく理解できない」が58.2％と過半数を占めました。
一方で、「恋愛関係も理解できる」が15.2％、「心の支えがいることは理解できる」が26.6％となり、合計41.8％の既婚女性が何らかの形でオープンマリッジに理解を示しています。全否定が6割に迫るなかでも、「恋愛までは理解しにくいが、心の支えなら」という条件付きでの理解が4人に1人を超えている点は特徴的です。