阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場では、6月30日（火）中日ドラゴンズ戦から「“アクリルパズルキーチェーン”プレゼントキャンペーン」を開催します。

本キャンペーンでは、期間中に対象店舗で税込4,000円以上お買い上げの方に、阪神タイガースの計10選手がデザインされた限定“アクリルパズルキーチェーン”をランダムで1点プレゼントします。

“アクリルパズルキーチェーン”は集めて、繋げても良し！キーチェーンとして使っても良し！この機会に是非グッズをお買い求めください！

詳細は、次のとおりです。





【“アクリルパズルキーチェーン”プレゼントキャンペーンの詳細】





1 期間

6月30日（火）中日ドラゴンズ戦 ～ 無くなり次第終了





2 内容

キャンペーン期間中、対象店舗で税込4,000円以上お買い上げの方にもれなく、集めて繋がる「アクリルパズルキーチェーン（全10種）」をランダムで1点プレゼントします。

※レシートの合算はできません。

※選手はお選びいただけません。





3 対象店舗

・球場エリア：

球場内グッズ店舗・ワゴン、球場外周のタイガースショップ3店舗、

レフト16号門横スタジアムショップ

配布対象…森下選手、近本選手、中野選手、坂本選手、才木選手（5種）





・駅前エリア：

チームショップアルプス、ファンショップダグアウト

配布対象…木浪選手、大山選手、佐藤選手、高橋選手（※1）、村上選手（5種）





※店舗によってもらえる選手が異なります。ご注意ください。

※期間中、試合非開催日は16号門横スタジアムショップ、チームショップアルプス、

ファンショップダグアウトで実施します。

※月曜日は全店定休日です（試合開催日は除く）。

※阪神タイガース公式オンラインショップT-shop、阪神甲子園球場公式オンラインショップ甲子園eモールは対象外です。





【アクリルパズルキーチェーン（全10種）】

※本紙掲載の写真は全てイメージです。内容は予告なく変更する場合があります。





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。





（※1）高ははしごだか









阪神電気鉄道株式会社 http://www.hanshin.co.jp/





阪神甲子園球場 https://koshien.hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/0cc09904eca62a48299700d2df54a2ec151b5149.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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