株式会社グレイン・エス・ピーでは、業務用の更なる取引拡大に向けて、「米の生産・流通効率化推進フォーラム」を令和8年7月3日(金)に開催いたします。





将来にわたって国産米が安定的に生産・消費されていくためには実需者・消費者が求める多種多様の米の需要に対応することが重要です。

そのためには、

「実需者・消費者ニーズに対応した業務用途の米の安定供給体制の構築」

「多収米・直播栽培等による低コスト生産の推進」

「大ロット出荷に対応する産地・生産者の拡大」

「流通コスト低減に向けた取組の推進」

「実需者と産地・生産者との長期・安定取引の促進」が必要と考えます。

これらを踏まえ、生産性向上・流通効率化に取り組む生産者・産地と実需者等の関係者に幅広く参加を呼びかけ、情報を発信するため本フォーラムを開催いたします。









【実施概要】

主催 ：株式会社グレイン・エス・ピー

(農林水産省補助事業「令和8年度業務用米推進プロジェクト」)

日時 ：令和8年7月3日(金) 13:30～17:00

会場 ：霞が関プラザホール(千代田区霞が関3-2-5)

構成 ：1.主催者・来賓挨拶

２.米の生産・流通効率化に向けて(農林水産省穀物課)

３.取組紹介

(三矢農場の三矢様及び株式会社プレナスの岩渕様)

4.パネルディスカッション

(生産、流通、実需の各分野のパネリスト)

5.参加者による個別ブースを設けた交流会

参加者：大規模生産者、JA、卸、小売業者、中食・外食業者、自治体等

参加費：無料

※各団体を通じて幅広く声がけを実施

※会場都合により、会場参加は80名程度とし、オンラインでも同時配信(上限なし)









【パネリスト】

●ファシリテーター

折笠俊輔(おりかさしゅんすけ)公益財団法人 流通経済研究所 常務理事 主席研究員

●パネリスト

・福原悠平(ふくはらゆうへい)

有限会社フクハラファーム(滋賀県彦根市) 代表取締役

・三矢浩隆(みつやひろたか) [取組事例紹介あり]

三矢農場（愛知県西尾市) 代表

・秋山眞輝(あきやままさき)

きたそらち農業協同組合 販売部長

・上田大介(うえだだいすけ)

全国農業協同組合連合会 米穀部 次長

・鈴木章人(すずきあきと)

株式会社神明ホールディングス 取締役 川上戦略事業本部長

・茺田康行(はまだやすゆき)

株式会社ゼンショーホールディングス グループMD本部副本部長兼米穀部長

株式会社ゼンショーライス 代表取締役

・古谷幸一(ふるたにこういち)

株式会社アグリック(日清医療食品株式会社関連会社) 取締役

・岩渕壮(いわぶちそう) [取組事例紹介あり]

株式会社プレナス 商品本部 購買部 購買一課長

・尾室義典(おむろよしのり)

農林水産省 農産局 穀物課長





【お申込み】

「令和8年度業務用米推進プロジェクト」ホームページよりお申込みください。

https://www.gyoumumai-project.com/





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