「米の生産・流通効率化推進フォーラム」開催のご案内
株式会社グレイン・エス・ピーでは、業務用の更なる取引拡大に向けて、「米の生産・流通効率化推進フォーラム」を令和8年7月3日(金)に開催いたします。
将来にわたって国産米が安定的に生産・消費されていくためには実需者・消費者が求める多種多様の米の需要に対応することが重要です。
そのためには、
「実需者・消費者ニーズに対応した業務用途の米の安定供給体制の構築」
「多収米・直播栽培等による低コスト生産の推進」
「大ロット出荷に対応する産地・生産者の拡大」
「流通コスト低減に向けた取組の推進」
「実需者と産地・生産者との長期・安定取引の促進」が必要と考えます。
これらを踏まえ、生産性向上・流通効率化に取り組む生産者・産地と実需者等の関係者に幅広く参加を呼びかけ、情報を発信するため本フォーラムを開催いたします。
【実施概要】
主催 ：株式会社グレイン・エス・ピー
(農林水産省補助事業「令和8年度業務用米推進プロジェクト」)
日時 ：令和8年7月3日(金) 13:30～17:00
会場 ：霞が関プラザホール(千代田区霞が関3-2-5)
構成 ：1.主催者・来賓挨拶
２.米の生産・流通効率化に向けて(農林水産省穀物課)
３.取組紹介
(三矢農場の三矢様及び株式会社プレナスの岩渕様)
4.パネルディスカッション
(生産、流通、実需の各分野のパネリスト)
5.参加者による個別ブースを設けた交流会
参加者：大規模生産者、JA、卸、小売業者、中食・外食業者、自治体等
参加費：無料
※各団体を通じて幅広く声がけを実施
※会場都合により、会場参加は80名程度とし、オンラインでも同時配信(上限なし)
【パネリスト】
●ファシリテーター
折笠俊輔(おりかさしゅんすけ)公益財団法人 流通経済研究所 常務理事 主席研究員
●パネリスト
・福原悠平(ふくはらゆうへい)
有限会社フクハラファーム(滋賀県彦根市) 代表取締役
・三矢浩隆(みつやひろたか) [取組事例紹介あり]
三矢農場（愛知県西尾市) 代表
・秋山眞輝(あきやままさき)
きたそらち農業協同組合 販売部長
・上田大介(うえだだいすけ)
全国農業協同組合連合会 米穀部 次長
・鈴木章人(すずきあきと)
株式会社神明ホールディングス 取締役 川上戦略事業本部長
・茺田康行(はまだやすゆき)
株式会社ゼンショーホールディングス グループMD本部副本部長兼米穀部長
株式会社ゼンショーライス 代表取締役
・古谷幸一(ふるたにこういち)
株式会社アグリック(日清医療食品株式会社関連会社) 取締役
・岩渕壮(いわぶちそう) [取組事例紹介あり]
株式会社プレナス 商品本部 購買部 購買一課長
・尾室義典(おむろよしのり)
農林水産省 農産局 穀物課長
【お申込み】
「令和8年度業務用米推進プロジェクト」ホームページよりお申込みください。
https://www.gyoumumai-project.com/
ロゴ