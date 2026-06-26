オーエス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：金谷伸雄）と六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区、代表取締役：妹尾昭孝）は、現代アートを気軽に体験できるワークショップ「映画館から六甲山へつながるアート体験！笑顔を描いて《ひかりの実》に参加しよう！」を、2026年7月25日（土）にOSシネマズ神戸ハーバーランドのロビーにて実施します。

本ワークショップは、六甲山観光株式会社が主催する「神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond」と連携し、映画館を訪れたお客様に、アートの楽しさや魅力を身近に感じていただく機会として実施するものです。芸術祭の開催に先がけ、本ワークショップを通じてアートへの関心を広げるとともに、実際に会場へ足を運んでいただくきっかけづくりを図ります。









■本ワークショップの内容

現代美術作家・高橋匡太（※1）氏による参加型アート作品《ひかりの実》に参加いただけるワークショップ※です。《ひかりの実》とは、果実袋に大切な人の“笑顔”を描き、LEDの光を入れて樹木に取り付けることで、たくさんの光が夜の風景を彩るアート作品です。

当日は事前申込不要で、子どもから大人まで幅広い世代にご参加いただけます。映画鑑賞やお買い物の前後にも立ち寄りやすく、普段アートに触れる機会が少ない方にも気軽に楽しんでいただける内容です。 ※当日、アーティストは不在です。





■あなたの大切な人の笑顔が芸術祭に展示される、特別なアート体験

本ワークショップで笑顔が描かれた果実袋は、「神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond」の夜間イベント「ひかりの森～夜の芸術散歩～」にて作品の一部として展示されます。映画館で描かれた一人ひとりの“笑顔”が六甲山へとつながり、国内外から集まる多彩な作品とともに六甲山の風景を彩ります。参加者の描いた笑顔が芸術祭に展示されるという特別な体験を通じて、アートをより身近に感じていただけます。ぜひ、会場でご覧ください。





■アーティスト

高橋 匡太（※1）（たかはし きょうた）

光や映像によるパブリックプロジェクション、インスタレーション、パフォーマンス公演など幅広く国内外で活動を行っている。京都市京セラ美術館、東京駅100周年記念ライトアップ、十和田市現代美術館など建築物へのライティングプロジェクトは、ダイナミックで造形的な光の作品を創り出す。多くの人とともに作る「夢のたね」、「ひかりの実」、「ひかりの花畑」など大規模な参加型アートプロジェクトも数多く手がけている。





「ひかりの実」展示情報

本ワークショップで制作した果実袋は9/19～10/25の土日祝、「ひかりの森～夜の芸術散歩～」で《ひかりの実》の作品の一部として展示されます。

※展示替えを行うため、10/31～の土日祝は別の果実袋を使用した《ひかりの実》に変わります。





夜間イベント「ひかりの森～夜の芸術散歩～」

・展示場所：ROKKO森の音ミュージアム内SIKIガーデン

・開催日時：9/19～11/29の土日・祝日／17:00～20:00

※鑑賞には夜パス（有料）が必要です。

※展示の様子はYouTubeでも公開予定です。





神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond

六甲山上の各施設を会場に、作品を巡りながら楽しめる現代アートの芸術祭です。六甲山には多くの観光やレジャー目的のお客様が訪れ、地元市民や観光客にとって様々な現代アート作品との「思いがけない出会いの場」となっています。今年は約60組のアーティストによる作品が展示されるほか、自然の中でこどもたちが現代アートに親しめるワークショップ等も行われます。

（URL） https://www.rokkomeetsart.jp/





■イベント概要

イベント名

映画館から六甲山へつながるアート体験！笑顔を描いて《ひかりの実》に参加しよう！

あなたの大切な人の笑顔を描いた《ひかりの実》が六甲山の芸術祭に☆

開催日時 2026年7月25日（土）10:00～16:00

開催場所 OSシネマズ神戸ハーバーランド 映画館ロビー中央 特設会場（神戸ハーバーランドumie サウスモール5階）

対象 指定なし（未就学児～大人）

定員 フリー

料金 無料 ※会場までの交通費は各自でのご負担となります

参加方法 事前のお申し込みは不要です。当日、会場にて随時受け付けます。

主催 オーエス株式会社、六甲山観光株式会社

※6月26日時点の情報です。内容については今後追加・変更になる場合がございます。





■OSシネマズ神戸ハーバーランド（会場）概要

所在地

神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号

神戸ハーバーランドumie サウスモール5階

アクセス JR神戸駅中央改札口から徒歩約5分

URL https://www.oscinemas.net

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https://twitter.com/OS_Cinemas

@OS_Cinemas

Instagram

https://www.instagram.com/os_cinemas/

@os_cinemas





■オーエス株式会社 会社概要

本社 大阪市北区小松原町3番3号OSビル12階

設立 1946年12月

代表者 代表取締役 金谷 伸雄

拠点 大阪（本社）・兵庫・東京

事業内容 エリアマネジメント・ソリューション関連事業／不動産賃貸関連事業／飲食・サービス関連事業

URL https://www.osgroup.co.jp/





■六甲山観光株式会社 概要

本社 神戸市灘区六甲山町一ヶ谷1番32号

設立 2023年4月

代表者 代表取締役 妹尾 昭孝

事業内容 観光事業（六甲ガーデンテラス、六甲山アスレチックパーク GREENIA、六甲山スノーパーク、ROKKO 森の音ミュージアム、六甲高山植物園 等）

URL https://rokkosan.com





（※1）高ははしごだか









オーエス株式会社 https://www.osgroup.co.jp/





六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/d66786f66a4d40ce520dd17e89af4adc6ee3d0b5.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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