防爆オーブンの世界市場：メーカー、地域、タイプ、アプリケーション別、2026-2032年の予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353839/images/bodyimage1】
化学工場や電池材料工場など、引火性物質を取り扱う現場では、安全と品質を両立する乾燥・加熱設備へのニーズが年々高まっています。Global Info Research（所在地：東京都中央区）はこのたび、業界関係者必携の最新調査レポート 「防爆オーブンの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表いたしました。本レポートは、防爆オーブン市場の最新動向を多角的に捉え、世界の売上・販売数量・価格推移・市場シェアといった定量データはもとより、主要企業の競争戦略や地域別の成長要因を定性面からも徹底分析。2021年から2032年までの長期市場予測を基に、今後の事業投資や製品開発に直結する示唆を提供します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254825/explosion-proof-oven
近年、防爆オーブンの世界市場は、リチウムイオン電池生産設備の拡充、石油化学プラントにおける安全規制の強化、そして医薬品原料の精密乾燥需要の高まりを背景に、安定した成長軌道を描いています。特に2025年の時点で世界市場規模は約127億元（約18.7億ドル）に達し、2026年から2032年にかけては年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大し、2032年には約195.7億元（約28.8億ドル）に達する見込みです。この成長の背景には、ATEXやIECEx、GB 3836といった国際安全規格への適合が事実上の国際標準となり、新興国市場でも防爆認証取得製品への需要が急増していることが挙げられます。
主要企業の市場シェアと競争環境の実態
防爆オーブン市場の競争構造は、グローバルブランドと地域特化型メーカーが混在する分散型となっています。本レポートで分析対象とした主要企業は以下の通りです：
Blue M、Gruenberg、Binder、LEWCO、Yamato Scientific
Qualtech Products、ATEC、Suzhou DERIP oven manufacturing Co., Ltd.
FRIEND、Weiss Technik、MeiKang、NANBEI Instruments
Hocheck、ATMARS INDUSTRY、Chceei、KESING
CSZ Industrial、ITW EAE、KNEX
本レポートでは、これらの主要企業ごとの販売数量・売上・市場シェアを製品別・用途別に細分化し、近年の合併・買収（M&A）や新興国向け認証取得戦略を分析。特に中国市場では地場メーカーの台頭が顕著であり、価格競争力とカスタマイズ対応力を武器にグローバルプレイヤーと競合しています。また、欧米勢は高精度温度制御やエネルギー効率性能で差別化を図っており、地域ごとに異なる競争軸を読み解くことが市場攻略の鍵となっています。
製品別・用途別セグメントと地域別成長予測
防爆オーブン市場は、防爆構造の違いによって以下のセグメントに大別され、それぞれ異なる技術要件と成長ポテンシャルを持ちます：
製品別分類：
本質安全防爆型（Intrinsically Safe） - 電子回路自体が発火爆発性を抑制する設計。研究所や精密電子部品の乾燥工程で採用拡大。
耐圧防爆構造（Flameproof Enclosure） - 内部で爆発が生じても外部に炎を放出しない頑強な筐体設計。石油化学プラントなど大容量処理現場の主力。
用途別分類：
リチウム電池材料乾燥（Lithium Battery Material Drying） - 電極材やセパレータの精密乾燥工程で需要急伸。
石油化学サンプル乾燥（Petrochemical Sample Drying） - 揮発性有機化合物（VOC）対応型が主流。
化学工場や電池材料工場など、引火性物質を取り扱う現場では、安全と品質を両立する乾燥・加熱設備へのニーズが年々高まっています。Global Info Research（所在地：東京都中央区）はこのたび、業界関係者必携の最新調査レポート 「防爆オーブンの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を正式に発表いたしました。本レポートは、防爆オーブン市場の最新動向を多角的に捉え、世界の売上・販売数量・価格推移・市場シェアといった定量データはもとより、主要企業の競争戦略や地域別の成長要因を定性面からも徹底分析。2021年から2032年までの長期市場予測を基に、今後の事業投資や製品開発に直結する示唆を提供します。
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近年、防爆オーブンの世界市場は、リチウムイオン電池生産設備の拡充、石油化学プラントにおける安全規制の強化、そして医薬品原料の精密乾燥需要の高まりを背景に、安定した成長軌道を描いています。特に2025年の時点で世界市場規模は約127億元（約18.7億ドル）に達し、2026年から2032年にかけては年平均成長率（CAGR）6.3%で拡大し、2032年には約195.7億元（約28.8億ドル）に達する見込みです。この成長の背景には、ATEXやIECEx、GB 3836といった国際安全規格への適合が事実上の国際標準となり、新興国市場でも防爆認証取得製品への需要が急増していることが挙げられます。
主要企業の市場シェアと競争環境の実態
防爆オーブン市場の競争構造は、グローバルブランドと地域特化型メーカーが混在する分散型となっています。本レポートで分析対象とした主要企業は以下の通りです：
Blue M、Gruenberg、Binder、LEWCO、Yamato Scientific
Qualtech Products、ATEC、Suzhou DERIP oven manufacturing Co., Ltd.
FRIEND、Weiss Technik、MeiKang、NANBEI Instruments
Hocheck、ATMARS INDUSTRY、Chceei、KESING
CSZ Industrial、ITW EAE、KNEX
本レポートでは、これらの主要企業ごとの販売数量・売上・市場シェアを製品別・用途別に細分化し、近年の合併・買収（M&A）や新興国向け認証取得戦略を分析。特に中国市場では地場メーカーの台頭が顕著であり、価格競争力とカスタマイズ対応力を武器にグローバルプレイヤーと競合しています。また、欧米勢は高精度温度制御やエネルギー効率性能で差別化を図っており、地域ごとに異なる競争軸を読み解くことが市場攻略の鍵となっています。
製品別・用途別セグメントと地域別成長予測
防爆オーブン市場は、防爆構造の違いによって以下のセグメントに大別され、それぞれ異なる技術要件と成長ポテンシャルを持ちます：
製品別分類：
本質安全防爆型（Intrinsically Safe） - 電子回路自体が発火爆発性を抑制する設計。研究所や精密電子部品の乾燥工程で採用拡大。
耐圧防爆構造（Flameproof Enclosure） - 内部で爆発が生じても外部に炎を放出しない頑強な筐体設計。石油化学プラントなど大容量処理現場の主力。
用途別分類：
リチウム電池材料乾燥（Lithium Battery Material Drying） - 電極材やセパレータの精密乾燥工程で需要急伸。
石油化学サンプル乾燥（Petrochemical Sample Drying） - 揮発性有機化合物（VOC）対応型が主流。