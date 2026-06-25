おおぞら高校(学校法人KTC学園 屋久島おおぞら高等学校〔広域通信制・単位制、校長:茂木健一郎〕とおおぞら高等学院〔サポート校、学院長:小林英仁〕)は、2026年7月、全国の複数キャンパスにて「おおぞら高校まるわかり！この時期だけのスペシャルオープンキャンパス」を開催します。

6月に開催したオープンキャンパスでは、参加した中学生や保護者から「進学後のイメージが持てた」「在校生の話が参考になった」「保護者の声を聞くことができて安心した」といった声が寄せられました。

在校生が語る“リアルな学校生活”

オープンキャンパスでは、在校生による学校紹介を実施します。 授業の様子や友人との関わり、キャンパスでの過ごし方など、実際に通っている生徒だからこそ話せるリアルな学校生活を知ることができます。 6月の参加者からは、 「在校生の人たちと話していてすごく楽しかったです。」 「進学してからのイメージがつきました。ありがとうございました。」 といった声が寄せられました。

保護者だからこそ話せるリアルな声も

今回のオープンキャンパスでは、在校生保護者による座談会も実施します。 通信制高校を検討する中で感じた不安や迷い、入学を決めた理由、入学後のお子さまの変化などについて、実際に子どもを通わせている保護者の視点からお話しいただきます。 6月の参加者からは、 「親としてはリアルな保護者の声が聞けてとてもよかったです。」 「生徒さんや保護者の方の生の声を聞く事ができ、高校選択を考える上で参考になりました。」 といった感想も寄せられました。

専門コース体験や学校説明会も実施

実施キャンパスでは、専門コース体験や通信制高校説明会も実施します。 専門コース体験では、プログラミング、マンガイラスト、子ども・福祉、住環境デザインなど、おおぞら高校で行われている学びを体験することができます。 また、通信制高校の仕組みや学習スタイル、進路サポートなどについても紹介します。

詳細・お申し込みについて

開催日時・内容はキャンパスごとに異なります。 また、一部実施していないキャンパスもございます。 「おおぞら高校まるわかり！この時期だけのスペシャルオープンキャンパス」の開催キャンパスや日程の詳細、お申し込みについては、以下の特設ページをご確認ください。 https://www.ktc-school.com/opencampus/event_detail/26_0607.html?utm_source=infomg&utm_medium=referral&utm_term=20260625&utm_campaign=news_release

学校概要

法人名：学校法人KTC学園 理事長：前田 益見 所在地：〒891-4406 鹿児島県熊毛郡屋久島町平内34-2 設立：2002年4月 【事業内容】 ・広域通信制・単位制 屋久島おおぞら高等学校の運営 ・通信制高校サポート校 おおぞら高等学院の運営 公式サイト：https://www.ohzora.net/ 教育プログラム「なりたい大人になるための学校®」2024年度グッドデザイン賞受賞