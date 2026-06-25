春鳥永久の5月記念日/春コーデグッズがREALITY公式boothにて販売開始｜Vライバー事務所「REALISER」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353561/images/bodyimage1】
REALISER -レアリゼ- 所属『春鳥永久』の5月記念日/春コーデグッズが、REALITY公式boothより販売されます！
株式会社ファンスターが運営する、REALITYで活動するVライバー事務所REALISER -レアリゼ- 所属の春鳥永久と松浦陽春が、REALITY公式boothから発売される5月記念日/春コーデグッズに選出されました。
販売期間：2026年6月22日-2026年7月31日
春鳥永久 5月記念日/春コーデグッズ
↓ 販売ページ ↓
https://reality.app/notice/page/v0jzut6qaqw2?tp=viewer#Creator-1714
グッズ一覧
160×160mm アクリルスタンド
A4 クリアファイル
B2タペストリー
スマホステッカー
フィード風アクキー
春鳥永久
REALITY：https://reality.app/profile/d1c5ef44?adj_t=8ogcewh_z9yhix5
X：https://x.com/Towa_Harudori
株式会社ファンスターでは、REALITYで活動するVライバーを募集しております。
まずはファンスターの公式LINEを登録して、お気軽にご相談ください！
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https://lin.ee/yzChko7
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配信元企業：株式会社ファンスター
REALISER -レアリゼ- 所属『春鳥永久』の5月記念日/春コーデグッズが、REALITY公式boothより販売されます！
株式会社ファンスターが運営する、REALITYで活動するVライバー事務所REALISER -レアリゼ- 所属の春鳥永久と松浦陽春が、REALITY公式boothから発売される5月記念日/春コーデグッズに選出されました。
販売期間：2026年6月22日-2026年7月31日
春鳥永久 5月記念日/春コーデグッズ
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グッズ一覧
160×160mm アクリルスタンド
A4 クリアファイル
B2タペストリー
スマホステッカー
フィード風アクキー
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X：https://x.com/Towa_Harudori
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