【クマ対策】秋田県・福島県・岐阜県で実地検証を実施　防除研究所　　AIクマ検知システムなどの効果検証を開始

株式会社防除研究所

株式会社防除研究所（本社：岐阜県大垣市）は、全国各地でクマの出没や人的被害への懸念が高まる中、クマ対策機器の有効性を検証するため、秋田県・福島県・岐阜県において実地検証を実施しております。

また、岩手県・宮城県・新潟県においても今後検証開始を予定しており、東北・中部地域を中心とした広域的な実証検証体制の構築を進めています。

【福島県猪苗代町】レジャー施設で検証事例【秋田県北秋田市】作業現場での検証事例

当社は20年以上にわたり害獣対策事業に携わり、年間3,000件を超える施工実績を有しております。その知見を活かし、クマ対策分野においても現場で活用できる実践的なソリューションの開発改良・検証を進めています。

クマ被害増加と高まるクマ対策ニーズ

防除研究所では、クマの出没状況や地形、周辺環境など地域ごとに異なる条件下で検証を行うことで、自治体や企業、地域住民の皆様に対し、より実効性の高いクマ対策の提案を目指しております。

クマ被害増加と高まるクマ対策ニーズ

近年、全国各地でクマの出没件数が増加しており、住宅地周辺や農地、観光施設などでの目撃情報も相次いでいます。

また、栃木県宇都宮市での出没事例や福島県内でのクマ被害などが報道される中、夏季に向けてクマをはじめとする野生動物の活動が活発化する時期を迎えています。

こうした状況を背景に、当社へのクマ対策に関する問い合わせも自治体や企業を中心に増加傾向にあります。

環境省の公表データにおいても人身被害件数は高い水準で推移しており、クマ対策の重要性は年々高まっています。

一方で、クマ対策については地域によって地形や植生、出没傾向などが異なり、全国一律の対策だけでは十分な効果が得られないケースもあります。

そこで防除研究所では、クマの出没が確認されている地域において実地検証を開始いたしました。本検証では自治体や企業などの協力を得ながら、クマの行動傾向や出没環境の調査、各種クマ対策機器の有効性検証、データの取得・分析を実施しております。

自然界に生息する野生動物には未解明な部分も多く、近年のクマ出没増加についても様々な要因が指摘されています。当社では長年培ってきた害獣対策の知見を活かし、実地検証を通じて社会課題の解決に貢献してまいります。

実地検証の内容

本検証では、以下の製品を活用しながら効果検証を実施しております。

・AIクマ検知システム「BE ALERT」

・携帯型クマ撃退装置「IKAZUCHI（イカズチ）」

・クマ対策スプレー「KUMA-911」

AIクマ検知システム「BE ALERT」携帯型クマ撃退装置「IKAZUCHI（イカズチ）」クマ対策スプレー「KUMA-911」

また、クマの出没傾向や行動特性、地域ごとの環境条件などのデータ収集も行い、今後の製品開発やクマ対策手法の高度化に活用してまいります。

今後の展開

防除研究所では、今後も自治体や地域団体との連携を強化しながら検証地域を拡大し、クマによる被害の未然防止と安全な地域づくりに貢献してまいります。

さらに、実証検証で得られた知見をもとに、自治体・企業・地域住民が導入しやすいクマ対策ソリューションの提供を目指してまいります。

今後も防除研究所では、実地検証を継続しながら取得したデータの分析を進め、検証結果や現地での取り組み状況について随時発信してまいります。

また、自治体・企業・地域住民の皆様と連携し、より実効性の高いクマ対策の確立と安全な地域づくりに貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社防除研究所

設立：2003年7月1日

所在地：〒503-0833岐阜県大垣市長沢町6-17

電話番号：0120-738-811

事業内容：害獣・害虫対策製品の開発・製造・販売、鳥獣被害対策、衛生管理事業、環境ソリューション事業、AI監視システムの開発・提供

URL：株式会社防除研究所公式サイト(https://corp.bouken7.com/company/)