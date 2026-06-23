KUNDAL（クンダル）、公式オンラインストアで「上半期クリアランスSALE」開催　人気商品を最大65％OFFで販売

The Skin Factory Co., Ltd.

韓国発プレミアムパーソナルケアブランド「KUNDAL（クンダル）」は、2026年6月19日（金）18:00より、公式オンラインストアにて12日間限定の「上半期クリアランスSALE」を開催いたします。

今回のセールでは、ヘアケアやボディケアを中心とした人気商品を特別価格で販売いたします。通常時には割引対象となる機会が少ない一部商品もラインアップしています。

また、6月1日からの日本事業の直営運営開始を記念し、一部のオフライン展開商品も期間限定の特別価格で提供いたします。

KUNDAL公式オンラインストア：

https://kundal.co.jp/

■ セール概要

セール名： 上半期クリアランスSALE

実施期間：2026年6月19日（金）18:00～ 2026年6月30日（火）18:00 ※数量限定

実施場所：

KUNDAL公式オンラインストア :https://kundal.co.jp/

内容： 対象商品が最大65％OFF

3,200円（税込）以上のご購入で、サシェ2種をプレゼント

■ 対象商品（一例）

ハニー＆マカデミア シャンプー＆トリートメントセット（ウェディングブーケの香り／300ml×2）

クンダルを代表する人気ヘアケアシリーズです。ハチミツエキスとマカデミアシードエキスを配合し、頭皮と髪にうるおいを与えながら健やかに洗い上げます。ウェディングブーケの香りは、甘さと爽やかさを兼ね備えた上品なフローラルフレグランスです。

ヒアルロン エアリーボリューム シャンプー＆トリートメントセット（300ml×2）

髪と頭皮の水分バランスに着目したヘアケアセットです。うるおいを与えながら、ふんわり軽やかな仕上がりへ導きます。湿気や気温の変化によって髪がぺたんとしやすい季節にも、自然なボリューム感のあるスタイリングをサポートします。

プロテインボンディング ダメージケアシリーズ

クンダルの人気ヘアケアシリーズです。髪に必要なうるおいと補修ケアをサポートし、ダメージを受けた髪をなめらかでツヤのある状態へ導きます。清楚でやさしい印象の「バイオレットミュゲ」の香りもお楽しみいただけます。

パフューム ヘア＆ボディミスト 80ml

髪とボディの両方に使用できる2in1フレグランスミストです。軽やかな使用感でうるおいを与えながら、上質な香りを長時間楽しめます。持ち運びやすいコンパクトサイズで、外出先でのリフレッシュにもおすすめです。

2026年上半期を締めくくるセールとして、人気のヘアケア・ボディケア商品を特別価格で販売いたします。本セールは、KUNDALの人気商品をお得に購入できる機会となっています。

■ ブランド紹介

「KUNDALと共に本来の美しさを追求できる世界へ」をスローガンとする韓国発パーソナルケアブランドです。自然との調和を重視し、全ての家庭に高品質なパーソナルケア商品を提供することを目指しています。

■ 公式SNS

KUNDAL JAPAN公式 Instagram : https://www.instagram.com/kundal.japan/

KUNDAL JAPAN公式 X : https://x.com/kundal_japan

KUNDAL JAPAN公式 LINE : https://lin.ee/vHxOTqgn