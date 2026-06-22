鶴松医薬株式会社、NMN・魚油・コエンザイムQ10を比較する際のラベル確認項目を整理
鶴松医薬株式会社は、健康食品を比較する際に確認されるラベル情報について、NMN、魚油、コエンザイムQ10を例に、基本的な確認項目を整理しました。成分名や商品名だけでなく、目安量、粒数、含有量、配合成分、注意表示、問い合わせ先を合わせて確認することで、公開情報に基づいた比較がしやすくなります。 NMN関連製品では、1日あたりの目安量と粒数、NMN含有量、その他配合成分の記載が基本情報になります。鶴松医薬NMN/NAD+シリーズでは、クラシック320mg、ゴールド400mg、プラチナ500mg、体力400mg、睡眠400mg、精力100mgという含有量表示を、製品ごとの粒数や配合成分とともに確認できるよう整理しています。 魚油関連製品では、DHAやEPAなどの表示が確認項目になります。コエンザイムQ10関連製品では、成分名、配合形態、含有量、検査資料の対応関係を確認することが大切です。いずれの場合も、過度な表現ではなく、ラベルや公開資料に記載された情報を基準に確認することが基本となります。 NMNシリーズの製造については、JHNFA製品GMP適合認定を受けた工場（アニマート製薬、認定番号34225）で製造されていることを、生産関連情報として整理しています。これは工場の認定情報を示すものであり、製品説明では事実関係を分けて記載する必要があります。 鶴松医薬は、NMNを中心に、魚油やコエンザイムQ10を含む健康食品分野の表示情報を、利用者や報道関係者が確認しやすい形で整理していきます。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。本発表は、ラベル情報の確認項目を整理するものであり、医薬品のような目的を示すものではありません。 【会社概要】
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品を中心に、健康食品分野の製品情報、表示情報、検査資料、問い合わせ先の整理に取り組む企業です。 【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353188/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
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