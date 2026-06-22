CAMPFIREクラウドファンディングはまもなく終了｜銚子ビール駅前新店舗、2026年9月19日（土）グランドオープン決定

チョウシ・チアーズ株式会社

千葉県銚子市を拠点にクラフトビールの製造・販売を行うチョウシ・チアーズ株式会社（代表：佐久間快枝）は、「銚子駅前からチョウシよく！みんなでつくる銚子ビール駅前新店舗プロジェクト」と題したクラウドファンディングをCAMPFIRE上で実施してまいりました。

CAMPFIREページはこちら :https://camp-fire.jp/projects/943170/view

そしてこのたび、新店舗のグランドオープン日を2026年9月19日（土）に正式決定いたしましたことをお知らせいたします。また、クラウドファンディングの募集期間は2026年6月26日（金）にて終了となります。最後まで多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

■ プロジェクトの背景と経緯

銚子市はJR総武本線の終着駅であり、銚子電鉄の起点でもある銚子駅を玄関口とした、観光と漁業・食文化の豊かなまちです。しかしながら、これまで銚子ビールの醸造所、兼タップルームは駅から離れた場所に位置していたため、観光で訪れた方から「行きたかったけれど時間がなかった」「移動が少し大変だった」という声をいただくことも少なくありませんでした。

こうした背景を受け、チョウシ・チアーズ株式会社は「電車を降りたらすぐに銚子ビールと出会える場所をつくりたい」という想いのもと、銚子駅前への旗艦店出店を決意。クラウドファンディングを通じて、地域の皆さまや銚子ビールを応援してくださっている皆さまとともにこのプロジェクトを進めてまいりました。

2023年には200年以上地域とともにあった「藤兵衛本店」の屋号を受け継いだ「銚子ビール藤兵衛醸造所」をオープンするなど、銚子市内各所で挑戦を重ねてきた銚子ビール。駅前旗艦店の誕生は、そのさらなる次のステップとなります。

■ クラウドファンディング、まもなく終了

店舗の場所は銚子駅から歩いて90秒ほど新店舗内のイメージ

CAMPFIREにて実施中の本プロジェクトは、募集終了まで残りわずかとなりました。6月21日時点でこれまでに【347】名の支援者の皆さまから、総額【6,274,000】円のご支援をいただいております。

ご支援いただいた方のお名前は、すべて完成した新店舗内のボードに掲載予定です。

クラウドファンディングページはこちら :https://camp-fire.jp/projects/943170/view

店舗が完成してから訪れるだけでなく、誕生していく過程そのものに関わっていただくことで、「あの店は自分も一緒につくった」と感じていただける特別な場所を目指しています。

なお、本プロジェクトはAll-in方式で実施しており、目標金額の達成有無にかかわらず、集まった資金をもとに可能な範囲でプロジェクトを実行し、リターン品もお届けいたします。引き続き、最後まで多くの方のご参加をお待ちしております。

■ 主なリターン内容

・飲食チケット（新店舗でご利用いただけるお食事・お飲み物チケット）

・銚子ビールセット（クラフトビールの詰め合わせ）

・新店舗内へのお名前掲載（支援者ボードへの記名）

・スポンサーコース（法人・個人向け特別プラン）

新店舗は、銚子を訪れた方が旅の最初の一杯を楽しめる場所、帰り際に「また来たい」と思える場所、そして地元の方が仕事帰りや待ち合わせにふらっと立ち寄れる日常的な場所を目指します。観光客と地元住民が自然につながる空間として、銚子駅前に新たなにぎわいと乾杯の文化を生み出してまいります。

クラウドファンディングでいただいたご支援は、店舗設備費や人件費など新店舗の立ち上げに必要な費用に充当いたします。支援者の皆さまには、グランドオープン後にぜひ店舗へお越しいただき、自分たちが生み出した場所での一杯を楽しんでいただけますと幸いです。

【代表・佐久間快枝 コメント】

銚子を訪れてくださる方が、電車を降りてすぐに銚子ビールと出会える場所をつくりたい。その想いをクラウドファンディングを通じて多くの皆さまに受け取っていただけたことを、心から嬉しく思っています。9月19日のグランドオープンに向けて、チーム一丸となって準備を進めてまいります。銚子駅前で、皆さんと一緒に乾杯できる日を楽しみにしています。

■ 会社概要

会社名

チョウシ・チアーズ株式会社

所在地

千葉県銚子市垣根町1-283

代表者

佐久間快枝

事業内容

クラフトビールの製造・販売、地域ブランドプロデュース、飲食店舗運営

■ 本件に関するお問い合わせ

チョウシ・チアーズ株式会社

公式サイト・SNSまたはCAMPFIREプロジェクトページよりお問い合わせください。

▶ プロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/943170/view