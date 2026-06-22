PMM JAPAN CONFERENCE 2026、協賛企業が決定。ゴールドスポンサーにファインディ、計18社が日本初※のPMM専門カンファレンスを支援

プロデリア・パートナーズ株式会社

PMM専門コンサルティングファームのプロデリア・パートナーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：吉澤和之、以下「当社」）は、2026年7月13日（月）に東京ポートシティ竹芝 ポートホールにて開催する日本初※のPMM（Product Marketing Manager）専門カンファレンス「PMM JAPAN CONFERENCE 2026」について、協賛企業計18社が決定したことをお知らせします。

ゴールドスポンサーをファインディ株式会社が務めるほか、シルバースポンサー5社・ブロンズスポンサー1社・サポーティングパートナー11社が本カンファレンスに協賛。PMM、そしてGTM（Go-To-Market）領域の最前線をリードする企業が一堂に会し、越境型キャリアとしてのPMMの認知拡大と次世代PMM人材の育成という本カンファレンスの趣旨を支えます。

協賛スポンサー一覧（計18社）

開催概要

プログラム概要

PMM JAPAN CONFERENCE[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177409/table/10_1_d35f0217f19b6ed234b4d5df1911a237.jpg?v=202606220352 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/177409/table/10_2_fa79243947584b65876f5b9b6e39a74d.jpg?v=202606220352 ]

本カンファレンスは、キーノート・ケーススタディ・パネルディスカッションなど豊富なアジェンダで構成されます。PMM組織の立ち上げ、GTM設計、ローンチ戦略など、現場からの実践知を学ぶセッションを多数設けます。クロージングには、脳科学者・茂木健一郎氏をゲストに招いたパネルディスカッション「AI時代の『人間力』--越境人材はどう生きるか」を予定しています。

PMM責任者・実務者をはじめ、マーケティング・セールス・カスタマーサクセス・PdMなど多様な職種が一堂に会し、PMMというキャリアの現在と未来を議論します。

代表コメント

日本初となるPMM専門カンファレンスに、これほど多くの企業から賛同をいただけたことを大変嬉しく思います。PMMは、プロダクト・マーケティング・営業の境界を越えて事業の成長を牽引する職種であり、その重要性は業界を問わず急速に高まっています。今回ご協賛いただく各社は、まさにその最前線で価値づくりに挑む企業ばかりです。スポンサーの皆さまとともに、PMMという越境型キャリアの第一歩を踏み出す場をつくり上げてまいります。

プロデリア・パートナーズ株式会社 代表取締役社長 CEO 吉澤和之

プロデリア・パートナーズ株式会社について

「プロダクトを市場で勝たせる」をミッションに、PMM人材の育成・組織支援・コミュニティ運営を行うPMM専門ファーム。独自開発のPMMフレームワーク「PMM Operating System(TM)」を軸に、スタートアップからエンタープライズ企業まで幅広い企業のPMM業務に伴走支援を提供。また、Prodelia Academy(TM)を通じた教育事業およびPMM JAPAN COMMUNITYの運営も展開しています。

※「日本初」の表記について

「PMM（Product Marketing Manager）を専門テーマとした単独カンファレンス」として、当社が国内開催実績を独自調査した結果、同種イベントの前例は確認されていません（2026年6月19日時点・当社調べ）。

本件に関するお問い合わせ

プロデリア・パートナーズ株式会社 広報担当

Email：info@prodelia.co.jp

URL：https://prodelia.co.jp