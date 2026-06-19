株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、舞台・バレエ鑑賞に最適な双眼鏡「APPLAUSE-MII 5×20（アプローズMII 5×20）」の販売を、2026年6月26日より開始いたします。

価格はオープンですが、想定販売価格（税込）は10,780円です。

APPLAUSE-MII 5×20

APPLAUSE-MII 5×20





詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/binoculars/compactp/applause/m2_5x20.html

抜けのいいクリアな視界のコンパクトポロ双眼鏡。

すべてのプリズム透過面にもマルチコート（高透過多層膜）を施すことにより、

不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。

心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。

ワンランク上の見え味で、観劇をより快適に、楽しくサポートします。

特長

超軽量＆コンパクト

超軽量＆コンパクト

超軽量＆コンパクト仕様。使用時も持ち運びもラクラク。

フルマルチコート高透過多層膜採用

フルマルチコート高透過多層膜採用

すべてのレンズ面とプリズム透過面に、高透過多層膜を採用で極めて抜けのいい明るい視界。

高屈折率Bak4プリズム

高屈折率Bak4プリズム

双眼鏡の心臓部【プリズム】には高屈折率のBak4を採用でシャープでクリアな視界。

ツイストアップ＆ハイアイポイント

ツイストアップ＆ハイアイポイント

ロングアイレリーフ設計の接眼部にはツイストアップ見口を採用。アイポイントも簡単に変えられ、眼鏡を掛けた方でも快適にご使用いただけます。