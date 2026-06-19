株式会社大修館書店（文京区湯島・代表取締役社長 鈴木一行）、株式会社PHP研究所（京都市南区・代表取締役社長 瀬津要）、株式会社旺文社（新宿区横寺町・代表取締役社長 粂川秀樹）は、2026年8月6日に3社合同で石原健志先生と内田諭先生のオンラインセミナー「英単語1万語への道×辞書で身につく英語力」を開催いたします。本セミナーは、『辞書で身につく本当の英語力―ひらけばわかる、最強の学習ツール』（大修館書店）の著者、石原健志先生を講師にお迎えしたオンラインセミナーの第4弾で、今回は『英単語「1万語」習得法』（PHP新書）の著者であり、『オーレックス英和辞典 第3版』（旺文社）の編集委員である内田諭先生との対談形式で辞書の魅力を伝える内容となっております。

■英語学習における辞書の魅力と有用性

英語力のコアとなるのは「1万語」レベルの英単語。それを身につけるための戦略において強力なパートナーとなるのが、「辞書」です。こうした観点から、辞書をこよなく愛し、辞書を引き倒して英語力を磨いてきたお二人に、辞書を使えば英単語がどのように効率的に身につくのか、そしてどうおもしろく学習できるのか、辞書の魅力と有用性を存分に語っていただきます。

■本オンラインセミナーで学べること

『英単語「1万語」習得法』で紹介されている、語彙を増やすために有効な7つの言語学的視点に沿って、具体的な単語を取り上げて実際の辞書の記述を見ながら解説します。学習者として、また指導者として、辞書のどこを見るべきか、どんな使い方をすれば英語力に結びつくのかを深掘りし、辞書が最強の英単語学習ツールであることを解き明かします。

■セミナー概要

■開催日時：2026年8月6日（木）19:00～20:30 ■対象：大学生、大学院生、社会人、英語教員、研究者、留学予定者、海外勤務予定者、TOEFL・IELTS等の資格試験受験者、中高生、教育関係者、辞書等編集者、出版関係者、電子辞書・辞書アプリ・オンライン辞書等関係者、通訳・翻訳者、書店関係者、図書館関係者、辞書に興味のある方、中高生を持つ保護者の皆様（参加に資格などの制限はございません） ■定員：500名 ■開催形式：Zoomウェビナーによるオンライン開催 ■参加費：無料 ■申込締切日：2026年8月6日（木）17:00 ■主催：株式会社大修館書店×株式会社PHP研究所×株式会社旺文社 ※セミナー後にアンケートへのご協力をお願いいたします。

【講師紹介】

https://ishiharaseminar04.peatix.com/

石原健志（いしはら・たけし）

1982年生まれ。大阪星光学院中学校・高等学校教諭。神戸市外国語大学大学院 博士後期課程在籍 。神戸市外国語大学大学院英語教育専攻修了(第2言語習得理論)。英検1級。TOEIC990点。 最新刊に、『辞書で身につく本当の英語力――ひらけばわかる、最強の学習ツール』、『ベーシックジーニアス英和辞典 第3版』（大修館書店）、『英文法のテオリア 英文法で迫る英語の世界』（Z会）、『英検1級をひとつひとつわかりやすく。』（Gakken）がある。

内田諭（うちだ・さとる）

1983年生まれ。東京外国語大学外国語学部欧米第一課程英語専攻卒業。東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻にて博士号（学術）取得。東京外国語大学特任講師を経て2014年より、九州大学大学院言語文化研究院准教授。専門は英語学（認知意味論、コーパス言語学）、応用言語学（辞書学、英語教育学）。『オーレックス英和辞典 第3版』(旺文社)の編集委員、高校英語検定教科書『Vision Quest』シリーズ（啓林館）の共同執筆者。2025年度英語コーパス学会齊藤俊雄賞受賞。中央教育審議会教育課程部会外国語ワーキンググループ委員。