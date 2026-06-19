『ソニックレーシング クロスワールド』が初の50％オフ『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』70％オフ！Steam「ソニックフランチャイズセール」開催中

株式会社セガ

株式会社セガは、Steamにて販売中の一部「ソニック」シリーズタイトルを期間限定で特別価格にて販売する、「ソニックフランチャイズセール」を開催中です。

今回のセールでは、人気キャラクターたちが作品の枠を超えてレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』が初の50％オフで登場します。ゲーム本編に加え、各種追加コンテンツがセットになった「デジタルデラックスエディション」も50％オフでお買い求めいただけます。

「デジタルデラックスエディション」には、配信中のダウンロードコンテンツ「マインクラフト」「スポンジ・ボブ」「パックマン」「ロックマン」に加え、今後配信予定の「ミュータント・タートルズ」や「アバター伝説」が含まれています。今後さらに広がっていく『ソニックレーシング クロスワールド』の世界を楽しむ絶好の機会をお見逃しなく。

ほかにも、ソニックとシャドウのゲーム体験と物語が満喫できる、ハイスピードアクションアドベンチャー『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』が70％オフ、縦横無尽な新境地アクションアドベンチャー『ソニックフロンティア』が55％オフと、特別価格で登場します。

セールは2026年6月26日（金）までの期間限定開催です。ぜひこの機会に「ソニック」シリーズをお楽しみください。

Steam「ソニックフランチャイズセール」

https://store.steampowered.com/sale/Sonic35thAnniversary(https://store.steampowered.com/sale/Sonic35thAnniversary)

(C)SEGA

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