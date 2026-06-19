映画化大ヒット作品『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』 シリーズが『野いちごジュニア文庫』版で発売! 他、新刊3作品6月20日（土）発売

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「ベリーズカフェ」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は『野いちごジュニア文庫』の新刊3作品を2026年6月20日(土)より発売いたします。

■野いちごジュニア文庫新刊情報 https://www.no-ichigo.jp/junior/schedule

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 Another』

著者：汐見 夏衛、絵：三湊 かおり

本体800円+税、 ISBN：978-4-8137-8268-1

【あらすじ】 大ヒット『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編がついに野いちごジュニア文庫に！

登場人物たちの“その後”が読める短編集。

◆佐久間彰side「もし、生まれかわれるなら──今度こそ、君の側にいる」

◆加納百合 side「あなたと出会ったことで、私は変わったんだ」

◆石丸智志side「千代ちゃん、君は絶対に幸せになる」

それぞれの物語に涙が止まらない、戦争と命をめぐる感動作！

『イジメ返し 極悪なイジメっ子に最大の仕返しを』

著者：なぁな、絵：fuo

本体790円+税、 ISBN：978-4-8137-8269-8

【あらすじ】 中2の桃は、凶悪なイジメっ子・美波のせいで手を骨折し、ピアニストの夢を断たれてしまう。さらに、美波の取り巻きや彼氏も加わり、過酷なイジメは日々エスカレート。追いつめられ絶望する桃の前に現れたのは、幼なじみの美少女・カンナだった。「カンナと一緒に、仕返ししよっ？」じつは、彼女と美波の間にはある因縁があって…!?カンナがイジメっ子を絶対に許さない理由が、ついに明らかに！ 宿敵・美波のラストに震える累計11万部突破の大人気シリーズ作品！

『宇宙１アイドル！１. 夢への第一歩★運命のグループ分けスタート！』

著者：＊あいら＊、絵：たわん

本体830円+税、 ISBN：978-4-8137-8267-4

【あらすじ】 日本で唯一の『アイドル育成学園』に合格した中１のモモ。クラスメイトはテレビや雑誌で大活躍する超キラキラな人たちばかり！実は歌もダンスも未経験なモモは、課題についていくのにせいいっぱいで、入学早々落第の危機…!?だけど、どんなピンチもあきらめない！「誰かを笑顔にできるアイドルになる」という夢に向かって努力を続けるモモに、冷たかったクラスメイトの態度も少しずつ変わっていき…？ 読むと元気がもらえる★ガールズストーリー！

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

◆PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2183-5a16c6eb9d985694b41dd8d9aa539bca.pdf