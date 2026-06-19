『ガルショ☆』とサンリオキャラクター「マイメロディ＆マイスウィートピアノ」の期間限定コラボレーションを開始！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳 孝平、以下enish）が提供するアパレルショップシミュレーションゲーム『ガルショ☆』は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、以下サンリオ）とのライセンス契約により「マイメロディ＆マイスウィートピアノ」とのコラボレーションキャンペーンを、2026年6月19日（金）から7月18日（土）まで期間限定で開始しました。











今回コラボレーションする『マイメロディ＆マイスウィートピアノ』は株式会社サンリオの大人気キャラクターです。

「マイメロディ」は、すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ 。

「マイスウィートピアノ」は、マイメロディのお友だち。やさしくて、甘えん坊の、ヒツジの女のコ。チャームポイント はベビーピンクのフワフワの髪の毛。好きな食べ物はメレンゲクッキー。野原でマイメロディとお花を摘んだり、おしゃべりしたりすることが大好き。

■『ガルショ☆』×「マイメロディ＆マイスウィートピアノ」 コラボレーションキャンペーン概要

本コラボでは、「マイメロディ」と「マイスウィートピアノ」をモチーフにした、ふんわり甘くロマンティックなコーデアイテムが多数登場予定です。お揃いのフリルドレスやリボンアクセサリー、キャラクターをイメージしたぬいぐるみアイテムに加え、可愛く動くアニメーション付きアイテムもラインナップ。さらに、回数特典では限定フェイスアイテムや背景など豪華アイテムも獲得できます。ぜひこの機会に『ガルショ☆』で「マイメロディ＆マイスウィートピアノ」の世界観をお楽しみください。

＜キャンペーン開催期間＞

2026年6月19日（金）～7月18日（土）







(コラボアイテム一部紹介)

※詳細はアプリ内キャンペーンページをご参照ください。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G670019

■ゲーム概要

アプリ名

ガルショ☆

ジャンル

アパレルショップシミュレーションゲーム

アクセス方法

http://www.bkrs.jp/index/glcl

対応端末

iPhone、Android、フィーチャーフォン（一部機種を除く）の各キャリアの端末において、Flash Lite1.1以上が利用できる端末に対応しております。

【スマートフォン推奨環境】

・iPhoneはiOS4.0以上（タブレット、touchは推奨外）

・Android2.3以上（タブレットは推奨外）

利用料金

基本プレイ無料／アイテム課金制

著作権表記

(C)enish,inc.



■株式会社enish（エニッシュ）https://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションとして掲げ、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。

所在地：東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビルディング 4F

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳 孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営



[本件に関するお問い合わせ先]

株式会社enish 広報担当

E-Mail: pr@enish.com



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※ プレスリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。