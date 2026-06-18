おもちゃ売場を「エンタメ」へ！次世代キッズパーク運営のリトプラ、パーク併設の体験型トイショップ「PLANET PORT」を6月26日より4拠点で順次オープン

株式会社リトプラ

遊びが学びに変わる次世代型キッズテーマパーク「リトルプラネット(https://litpla.com/)」を国内外に展開する株式会社リトプラは、「リトルプラネット」の国内4店舗において、パーク併設のトイ/グッズショップを2026年6月26日より順次リニューアルし、おもちゃ・キャラクターグッズに特化した売り場「PLANET PORT（プラネットポート）」としてオープンいたします。

従来のおもちゃ売り場の枠組みを超え、「発見」と「体験」をテーマにトレンド性の高い商品を独自の視点でセレクトした“体験型トイショップ”として展開します。また「PLANET PORT」の世界観とリンクしたオリジナルショートアニメの定期配信など、デジタルネイティブであるα世代に向けた情報発信を開始し、「キャラクター」×「実店舗」が融合した新たなIP戦略を展開してまいります。

＜対象店舗および「PLANET PORT」オープン日＞

・リトルプラネット KITE MITE MATSUDO（千葉県松戸市）： 2026年6月26日（金）オープン

・リトルプラネット ららぽーと沼津（静岡県沼津市）：2026年7月3日（金）オープン（※）

・リトルプラネット ららぽーと和泉（大阪府和泉市）：2026年7月10日（金）オープン（※）

・リトルプラネット ららぽーとTOKYO-BAY（千葉県船橋市）： 2026年7月17日（金）オープン（※）

※「リトルプラネット」パーク内の改装リニューアルと同時オープン

「リトルプラネット ららぽーと和泉」のリニューアル後イメージ。パークのエントランス横にトイショップ「PLANET PORT」を併設

■「PLANET PORT（プラネットポート）」の特徴

1. “今、もっとも楽しい”を厳選！

トレンドアイテムに特化したおもちゃのキュレーションストアとして、人気アイテムを軸とした商品構成を行います。またキッズはもちろんのこと、キダルト層（子どもの心を持ったおとな）も対象にキャラクター雑貨を独自の視点でセレクトし、最新のトレンドを提案します。系列パーク全体で年間約100万人を動員するリトルプラネット公式のトイショップとして、“遊びや冒険の拠点となる「港」（PORT）”をコンセプトに、パーク体験をさらに拡張するショッピング空間として展開します。

ららぽーと和泉のパークでは「PLANET PORT」のオープンにともない外観デザインや内部も一部リニューアル

2.アトラクションと連動するオリジナル商品

おもちゃ以外にも、リトルプラネットのパークアトラクションと連動したアイテム販売を行います。生成AIを使ったトレカ遊びが楽しめる「MAZEMON GENERATOR（マゼモンジェネレーター）」のオリジナルグッズや、今夏登場予定の新アトラクションと連動したグッズなど、キッズパーク併設型ショップならではのオリジナル商品を展開します。

遊びながら生成AIの技術に触れられるトレカ体験アトラクション「マゼモンジェネレーター」LEDのアイテムを使って遊ぶ今夏新登場のチャンバラ遊びアトラクション「スラッシュヒーローズ」

3. 毎週配信のショートアニメを活用したIP戦略

独自のプロモーション展開として、登録者200万人を突破した大人気YouTubeチャンネル「サンサンキッズ TV」を手がける株式会社aquwaの企画制作によるショートアニメシリーズ「プラネットポートTV」の配信を6月17日より開始しました。ショップを舞台にしたコミカルなストーリーを毎週配信することで、キャラクターと実店舗が融合したIP（コンテンツ資産）としての「PLANET PORT」ブランドの確立を目指します。

公式チャンネルURL： https://www.youtube.com/@planetporttv

「プラネットポートTV」イメージ

■対象4店舗でオープニングキャンペーンを実施

各ショップのオープン日を皮切りに、対象4店舗のリトルプラネットのパークに入場いただいたお子様（各店舗先着1,000名様）に「PLANET PORT」で使える割引クーポンをプレゼントします。

※なくなりしだい終了

「リトルプラネット」のパークイメージ

■株式会社リトプラ 代表取締役 後藤貴史コメント

「私たちはこれまで、『アソビでミライをつくる』をミッションに掲げ、リトルプラネットを通じて、お子様からおとなの方まで世代を超えてお楽しみいただけるサービスを提供してきました。今回オープンする『PLANET PORT』は、その体験とリンクしたグッズやアイテムを入手して自宅へ持ち帰れる、まさに現実世界とパークをつなぐ『港』のような存在です。子どもたちはもちろんのこと、子ども心を忘れずにおもちゃの世界を楽しむキダルト層の皆さんにもワクワクしてもらえるような体験をお届けしてまいります。」

<リトルプラネット/PLANET PORTの最新情報はこちら>

リトルプラネット公式サイト：https://litpla.com/

リトルプラネット公式LINE：https://lin.ee/S6WPViN（※LINEアプリが起動します）

リトルプラネット公式Instagram：https://www.instagram.com/litpla/

リトルプラネット公式X：https://x.com/litpla_info

YouTubeチャンネル「プラネットポートTV」：https://www.youtube.com/@planetporttv

■「リトルプラネット」とは

「リトルプラネット」は、砂遊びや紙相撲などのアナログな遊びにデジタルが融合した“未来のアソビ”が体験できる、ファミリーパークブランドです。主軸ブランドである「リトルプラネット」のほか、おもちゃ売り場とコラボした「TOYLO PARK（トイロパーク）powerd by リトルプラネット」、書店とコラボした「Muchu Planet（ムチュウプラネット）」など、計3種の常設パークを国内外に展開しています。全天候型パークのため、天候や気温を気にすることなく快適に遊ぶことができます。

■株式会社リトプラについて

代表者：代表取締役CEO 後藤 貴史

住所：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場9階

設立：2016年9月

事業内容：ロケーションベースエンターテインメント事業、エクスペリエンスデザイン事業

URL：https://corp.litpla.com/