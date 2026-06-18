【150人を超えると組織はなぜ遅くなるのか？】AIエージェントが変える新しい会社運営を7月30日公開＜参加無料＞

株式会社イプロス

生成AIの活用が広がり、多くの企業で業務効率化や生産性向上への取り組みが進んでいます。一方で、企業規模が拡大するほど新たな課題も生まれます。部門間の連携不足、情報共有の停滞、属人化、意思決定の遅延―。

組織が大きくなるほど、社内の知識やノウハウは分散し、「誰が何を知っているのか分からない」「仕事のための仕事が増える」といった問題に直面する企業は少なくありません。こうした課題は、多くの企業が成長過程で経験する普遍的なテーマです。そして今、その解決策として注目されているのがAIエージェントです。

セミナーの詳細・参加申込はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-b-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260618_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button&rg_src=20260618_iprosai2026summer_prpress

株式会社イプロスは、2026年7月30日（木）開催の「イプロスAI 2026 夏」にて、株式会社AVILEN 代表取締役 高橋光太郎氏による講演を開催します。

本講演では、900社を超える企業のAI変革・DX支援を手掛けてきたAVILENが、社内で実際に運用しているAIエージェント活用事例を公開。組織の成長とスピードを両立するために、AIエージェントをどのように活用し、社内の知識や情報を循環させているのか、その実践知を紹介します。

■ セミナー概要

知を回遊させる、AIエージェント時代の会社運営・マネジメント

◆登壇：高橋 光太郎 氏（株式会社AVILEN 代表取締役）

◆日時：2026年7月30日（木）11:10～11:40

◆会場：有明GYM-EX（ジメックス） B会場

【セミナー詳細ページ】https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-b-2/(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-b-2/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260618_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link&rg_src=20260618_iprosai2026summer_prpress)

■ 講師プロフィール

高橋 光太郎（たかはし こうたろう）氏

株式会社AVILEN代表取締役。東京大学大学院修了。在学時は機械学習による即時的な津波高予測の研究に従事。

2018年にAVILENを共同創業し、2023年に東証グロース市場へ上場。これまで900社を超える企業のAI変革・DX実現を支援し、AI戦略策定からAIシステム開発、内製化支援まで幅広く手掛ける。

金融データ活用推進協会標準化委員、生成AI活用普及協会協議員。

■ 本講演の見どころ

◆ なぜ組織は大きくなるほど非効率になるのか

部門の壁や情報分断、属人化など、多くの企業が直面する組織課題の本質を解説します。

◆ AIエージェントが変える会社運営の新常識

AIエージェントの登場によって可能になる、新しい情報共有や組織運営のあり方を紹介します。

◆ AVILEN社内で実践する最新AI活用事例を公開

実際に社内で運用されているAIエージェント活用の取り組みや、その効果について紹介します。

◆ 「規模」と「スピード」を両立するヒントが学べる

企業成長に伴う組織課題を乗り越え、意思決定や業務推進を加速するための考え方を学べます。

■ 本講演はこんな方におすすめ

■ 「イプロスAI 2026 夏」について

- 組織拡大に伴う情報共有やマネジメントに課題を感じている経営者・経営幹部- AIエージェントの活用方法を具体的に知りたい方- DX推進部門、AI推進部門の担当者・責任者- 社内ナレッジの共有や活用を進めたい方- 属人化や部門間連携の課題を解決したい方- AI時代の組織運営やマネジメントのあり方を学びたい方

“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。

会場では、AIエージェント、生成AI、営業DX、業務効率化、データ活用など、企業の課題解決につながる最新ソリューションを多数展示。

さらに、業界を代表する有識者・企業による専門セミナーも多数開催し、AI活用の最新トレンドから実践事例まで幅広く学べるイベントです。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/170_1_ce0b82b6012ebaae20bdcbed8a908396.jpg?v=202606180651 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/