¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþ¿Ê¡¢°¦ÃÎ¸©Î©ÌÀÏÂ¹âÅù³Ø¹»ÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¤òÁÛÄê¤·¤¿¡ÖÌÀÏÂ¹âÉíÂ°ÃæÌÏ»î¡×¤ò6·î28Æü¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á¤Ç³«ºÅ
¡½ Å¬À¸¡ºº·¿¤ÎÌäÂê¤Ç²Æ°Ê¹ß¤Î³Ø½¬²ÝÂê¤ò³ÎÇ§¡£ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤âÆ±»þ³«ºÅ¡½
µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦°¦ÃÎ¤òÃæ¿´¤Ë³Ø½¬½Î¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¤Ï¡¢2026Ç¯6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢°¦ÃÎ¸©Î©ÌÀÏÂ¹âÅù³Ø¹»ÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¤òÁÛÄê¤·¤¿¡ÖÌÀÏÂ¹âÉíÂ°ÃæÌÏ»î¡×¤ò¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á¡Ê°¦ÃÎ¸©»º¶ÈÏ«Æ¯¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼çºÅ¤Ï¡Öµþ¿Ê¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»¼õ¸³TOP¦²¡Ê°Ê²¼¡¢TOP¦²¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¡¦6Ç¯À¸¤Ç¡¢µþ¿Ê¤Ë¤ªÄÌ¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤Þ¤âÌµÎÁ¤Ç¼õ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÌÀÏÂ¹âÉíÂ°Ãæ¤Ï³«¹»°ÊÍè¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯ÅÙÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¤Ç¤âÉáÄÌ¥³¡¼¥¹¤Î»Ö´êÇÜÎ¨¤¬Ìó11.6ÇÜ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢°ú¤Â³¤¹âÇÜÎ¨¤ÎÁªÈ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£TOP¦²¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ¡¦¼¢²ì¸©¤Î¸øÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»ÂÐºö¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ØÆ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2025Ç¯4·î¤Ë³«¹»¤·¤¿ÌÀÏÂ¹âÉíÂ°Ãæ¤ÎÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÐÂê·¹¸þ¤äµá¤á¤é¤ì¤ëÎÏ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÌÏ»î¤Ç¤Ï¡¢Å¬À¸¡ºº·¿¤ÎÌäÂê¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½ºß¤ÎÅþÃ£ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²Æ°Ê¹ß¤Î³Ø½¬²ÝÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÏ»î¤Î¼Â»Ü»þ´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤Ãµµæ³èÆ°¤ä¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÊÝ¸î¼Ô²ñ¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀÏÂ¹âÉíÂ°Ãæ¤Î¼õ¸¡¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Î³Ø½¬·×²è¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢£ËÜÌÏ»î¡¦ÊÝ¸î¼Ô²ñ³«ºÅ¤Î¤Í¤é¤¤¡§²Æ°Ê¹ß¤Î³Ø½¬²ÝÂê¤ò³ÎÇ§
ÌÏ»î¤Î¼õ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½ºß¤ÎÅþÃ£ÅÙ¤òÇÄ°®¤·¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³Ø½¬²ÝÂê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
µá¤á¤é¤ì¤ëÎÏ¤Î³ÎÇ§
Æþ»î¡ÊÅ¬À¸¡ºº¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶µ²Ê²£ÃÇÅª¤Ê»×¹ÍÎÏ¡¢»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÎÏ¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÏ»î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÅþÃ£ÅÙ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¡Ö²Æ¤Î²ÝÂê¡×¤ÎÌÀ³Î²½
²ÆµÙ¤ß¤ÎÃµµæ³èÆ°¤äÅ¬À¸¡ººÂÐºö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤è¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------------------
ÌÀÏÂ¹âÉíÂ°ÃæÌÏ»î¤ÎÆÃÄ¹¡¡
¸½ºß¤Î¶¯¤ß¤È²ÝÂê¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²Æ°Ê¹ß¤Î³Ø½¬·×²è¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Æ¤Þ¤¹
ËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤¿¡ÖÅ¬À¸¡ºº·¿¡×¤Î½ÐÂê
Ê¸¾Ï¤ä»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢ÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÌäÂê¡¢¥°¥é¥Õ¤ä¿Þ·Á¤òÊ¬ÀÏ¡¦¹Í»¡¤¹¤ëÌäÂê¤Ê¤É¡¢¶µ²Ê²£ÃÇ·¿¤Îµ½Ò¡¦ÁªÂòÌäÂê¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤¹¡£
²Æ°Ê¹ß¤Î³Ø½¬»Ø¿Ë¤¬¤ï¤«¤ë¡ÖÀ®ÀÓÉ½¡×¤òÊÖµÑ
Áí¹çÅª¤ÊÅþÃ£ÅÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀßÌäÊÌ¤ÎÆÀÅÀ¾õ¶·¤ä²ÝÂê¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÀ®ÀÓÉ½¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------------------
¡ÚÌÀÏÂ¹âÉíÂ°ÃæÌÏ»î¡¡³µÍ×¡Û
¢£Æü»þ¡§2026Ç¯6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¢¨¸áÁ°¡¦¸á¸å¤È¤âÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç¤¹
¡¡¡¡¸áÁ°¤ÎÉô 10¡§00¡Á12¡§00¡Ê9¡§30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¡¡¡¡¸á¸å¤ÎÉô 14¡§30¡Á16¡§30¡Ê14¡§00¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á¡Ê°¦ÃÎ¸©»º¶ÈÏ«Æ¯¥»¥ó¥¿¡¼¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø4ÃúÌÜ4-38¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨JR¡ÖÌ¾¸Å²°±Ø¡×ºùÄÌ¸ý¤«¤é¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ÊýÌÌ¤ØÅÌÊâÌó5Ê¬
¢£ÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø5Ç¯À¸¡¦6Ç¯À¸¡¡¢¨µþ¿Ê¤Ë¤ªÄÌ¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢£²ÊÌÜ¡§Å¬À¸¡ººµ¡¦Å¬À¸¡ºº¶¡Ê³Æ45Ê¬¡Ë
¢£½ÐÂêÈÏ°Ï¡§³Æ³ØÇ¯¤Î´û½¬ÈÏ°Ï
¢£¼õ¸³ÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢£¿½¹þ¤ß¡¦¾ÜºÙ¡§²¼µ¡Ö¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£°¦ÃÎ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëTOP¦²³Æ¹»¤Ø¤Î¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤â¤ª¿½¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡
¡¡Web¿½¹þ¤ß¤ÎÄùÀÚ¤Ï6·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00¤Þ¤Ç¡£Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡https://kysn.jp/tyukonews_20260618
¡¡
¡ÚÆ±Æü³«ºÅ¡§ÊÝ¸î¼Ô²ñ¡Û¡¡¡¡
¥Æ¡¼¥Þ¡§¤³¤Î²Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃµµæ³èÆ°¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î´Ø¤ï¤êÊý ¡Á¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤à¥Æ¡¼¥ÞÁª¤Ó¤È¼ÂÁ©¡Á
ÌÀÏÂ¹âÉíÂ°Ãæ¤ÎÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´À©ÅÙ¤äÅ¬À¸¡ººÌäÂê¤ÎÆÃÄ§¡¢Æó¼¡ÁªÈ´¡ÊÌÌÀÜ¡Ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¡¢Æþ»î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÌÏ»îÂÐ¾Ý³°¤Î³ØÇ¯¡Ê¾®³Ø1¡Á4Ç¯À¸¤Ê¤É¡Ë¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËÜÌÏ»î¤Î¡Ö¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡ãµþ¿Ê¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»¼õ¸³TOP¦² ÌÀÏÂ¹âÉíÂ°ÃæÂÐºö¥¯¥é¥¹¡ä¡¡
https://tyuko.kyoshin.co.jp/tyujuken/curriculum/aichimeiwa/
¡¡Àé¼ï¹»¡¦¾¡Àî¹»¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø5¡¦6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤ËÂÐºö¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÀ¼¡ä¡¡¢¨¼õ¹Ö¼Ô¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡Ö¼ø¶È¤ä½ÉÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¦¤Á¤Ë¡¢Å¬À¸¡ºº·¿¤ÎÌäÂê¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼ø¶È¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆþ»î¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¼õ¸¡¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÃúÇ«¤Ë³Ø½¬·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢¶ì¼êÊ¬Ìî¤òÀ°Íý¤Ç¤¤¿¡×¡ÖÌÌÀÜÆÃ·±¤âÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¡×
¡Úµþ¿Ê¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»¼õ¸³TOP¦²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ûhttps://tyuko.kyoshin.co.jp/
¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¡¡Ë«¤á¤ë»ØÆ³¤Ç³Ø¤Ö°ÕÍß¤ò°ú¤½Ð¤¹
¡Öµþ¿Ê¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»¼õ¸³TOP¦²¡×¤Ï¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤Î½¸¹ç¥¯¥é¥¹¼ø¶È¤Î³Ø½¬½Î¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤«¤é¤Î³ØÎÏÁÏÈ¯¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³»ØÆ³¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÄê´ü¥Æ¥¹¥ÈÂÐºö¤«¤é¹â¹»¼õ¸³»ØÆ³¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ø¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÂç³Ø¡¦ÃÓÃ«ÍµÆó¶µ¼ø´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢Ç¾²Ê³Ø¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬Ë¡¤È¡Ö¥ê¡¼¥Á¥ó¥°³Ø½¬¼êÄ¢¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¤é·×²èÅª¤Ë³Ø¤ÖÎÏ¤Î°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¡Û
ËÜ¼Ò¡§600-8177µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ¸Þ¾ò²¼¤ëÂçºäÄ®382-1
ÀßÎ©¡§1981Ç¯4·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î©ÌÚ¡¡¹¯Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹ç¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê½¸¹ç³Ø½¬½Î¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¡¢±Ñ²ñÏÃ¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¡Ë¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç
½¾¶È°÷¿ô¡§2,195Ì¾¡ÊÏ¢·ë2026Ç¯2·îËö¸½ºß¡Ë
¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È½ê¿ô¡§490¥«½ê¡Ê2026Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡£ÊÝ°é±à±¿±Ä¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í´Þ¤à¡Ë
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://group.kyoshin.co.jp/
¡Úµþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
µþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï1975Ç¯¤Ë³Ø½¬½Î¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¸½ºß¤Ï¡¢³Ø½¬½Î¤Î¤Û¤«¡¢¸ì³Ø¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÂç¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥°¥ë¡¼¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¶µ°é¤È¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþ¿Ê¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»¼õ¸³TOP¦²
https://tyuko.kyoshin.co.jp/
¿½¹þ¤ß¡¦¾ÜºÙ
https://kysn.jp/tyukonews_20260618
µþÅÔ¡¦¼¢²ì¡¦°¦ÃÎ¤òÃæ¿´¤Ë³Ø½¬½Î¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¤Ï¡¢2026Ç¯6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢°¦ÃÎ¸©Î©ÌÀÏÂ¹âÅù³Ø¹»ÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¤òÁÛÄê¤·¤¿¡ÖÌÀÏÂ¹âÉíÂ°ÃæÌÏ»î¡×¤ò¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á¡Ê°¦ÃÎ¸©»º¶ÈÏ«Æ¯¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼çºÅ¤Ï¡Öµþ¿Ê¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»¼õ¸³TOP¦²¡Ê°Ê²¼¡¢TOP¦²¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¾®³Ø5Ç¯À¸¡¦6Ç¯À¸¤Ç¡¢µþ¿Ê¤Ë¤ªÄÌ¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤Þ¤âÌµÎÁ¤Ç¼õ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜÌÏ»î¤Ç¤Ï¡¢Å¬À¸¡ºº·¿¤ÎÌäÂê¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½ºß¤ÎÅþÃ£ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²Æ°Ê¹ß¤Î³Ø½¬²ÝÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÏ»î¤Î¼Â»Ü»þ´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤Ãµµæ³èÆ°¤ä¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÊÝ¸î¼Ô²ñ¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀÏÂ¹âÉíÂ°Ãæ¤Î¼õ¸¡¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Î³Ø½¬·×²è¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢£ËÜÌÏ»î¡¦ÊÝ¸î¼Ô²ñ³«ºÅ¤Î¤Í¤é¤¤¡§²Æ°Ê¹ß¤Î³Ø½¬²ÝÂê¤ò³ÎÇ§
ÌÏ»î¤Î¼õ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½ºß¤ÎÅþÃ£ÅÙ¤òÇÄ°®¤·¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³Ø½¬²ÝÂê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
µá¤á¤é¤ì¤ëÎÏ¤Î³ÎÇ§
Æþ»î¡ÊÅ¬À¸¡ºº¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶µ²Ê²£ÃÇÅª¤Ê»×¹ÍÎÏ¡¢»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¼è¤ëÎÏ¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÏ»î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÅþÃ£ÅÙ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¡Ö²Æ¤Î²ÝÂê¡×¤ÎÌÀ³Î²½
²ÆµÙ¤ß¤ÎÃµµæ³èÆ°¤äÅ¬À¸¡ººÂÐºö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤è¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------------------
ÌÀÏÂ¹âÉíÂ°ÃæÌÏ»î¤ÎÆÃÄ¹¡¡
¸½ºß¤Î¶¯¤ß¤È²ÝÂê¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²Æ°Ê¹ß¤Î³Ø½¬·×²è¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Æ¤Þ¤¹
ËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤¿¡ÖÅ¬À¸¡ºº·¿¡×¤Î½ÐÂê
Ê¸¾Ï¤ä»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢ÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÌäÂê¡¢¥°¥é¥Õ¤ä¿Þ·Á¤òÊ¬ÀÏ¡¦¹Í»¡¤¹¤ëÌäÂê¤Ê¤É¡¢¶µ²Ê²£ÃÇ·¿¤Îµ½Ò¡¦ÁªÂòÌäÂê¤ò½ÐÂê¤·¤Þ¤¹¡£
²Æ°Ê¹ß¤Î³Ø½¬»Ø¿Ë¤¬¤ï¤«¤ë¡ÖÀ®ÀÓÉ½¡×¤òÊÖµÑ
Áí¹çÅª¤ÊÅþÃ£ÅÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀßÌäÊÌ¤ÎÆÀÅÀ¾õ¶·¤ä²ÝÂê¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÀ®ÀÓÉ½¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------------------
¡ÚÌÀÏÂ¹âÉíÂ°ÃæÌÏ»î¡¡³µÍ×¡Û
¢£Æü»þ¡§2026Ç¯6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¢¨¸áÁ°¡¦¸á¸å¤È¤âÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç¤¹
¡¡¡¡¸áÁ°¤ÎÉô 10¡§00¡Á12¡§00¡Ê9¡§30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¡¡¡¡¸á¸å¤ÎÉô 14¡§30¡Á16¡§30¡Ê14¡§00¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á¡Ê°¦ÃÎ¸©»º¶ÈÏ«Æ¯¥»¥ó¥¿¡¼¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø4ÃúÌÜ4-38¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨JR¡ÖÌ¾¸Å²°±Ø¡×ºùÄÌ¸ý¤«¤é¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ÊýÌÌ¤ØÅÌÊâÌó5Ê¬
¢£ÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø5Ç¯À¸¡¦6Ç¯À¸¡¡¢¨µþ¿Ê¤Ë¤ªÄÌ¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢£²ÊÌÜ¡§Å¬À¸¡ººµ¡¦Å¬À¸¡ºº¶¡Ê³Æ45Ê¬¡Ë
¢£½ÐÂêÈÏ°Ï¡§³Æ³ØÇ¯¤Î´û½¬ÈÏ°Ï
¢£¼õ¸³ÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢£¿½¹þ¤ß¡¦¾ÜºÙ¡§²¼µ¡Ö¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£°¦ÃÎ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëTOP¦²³Æ¹»¤Ø¤Î¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤â¤ª¿½¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡
¡¡Web¿½¹þ¤ß¤ÎÄùÀÚ¤Ï6·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00¤Þ¤Ç¡£Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡https://kysn.jp/tyukonews_20260618
¡¡
¡ÚÆ±Æü³«ºÅ¡§ÊÝ¸î¼Ô²ñ¡Û¡¡¡¡
¥Æ¡¼¥Þ¡§¤³¤Î²Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃµµæ³èÆ°¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î´Ø¤ï¤êÊý ¡Á¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤à¥Æ¡¼¥ÞÁª¤Ó¤È¼ÂÁ©¡Á
ÌÀÏÂ¹âÉíÂ°Ãæ¤ÎÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´À©ÅÙ¤äÅ¬À¸¡ººÌäÂê¤ÎÆÃÄ§¡¢Æó¼¡ÁªÈ´¡ÊÌÌÀÜ¡Ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¡¢Æþ»î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÌÏ»îÂÐ¾Ý³°¤Î³ØÇ¯¡Ê¾®³Ø1¡Á4Ç¯À¸¤Ê¤É¡Ë¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËÜÌÏ»î¤Î¡Ö¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¡ãµþ¿Ê¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»¼õ¸³TOP¦² ÌÀÏÂ¹âÉíÂ°ÃæÂÐºö¥¯¥é¥¹¡ä¡¡
https://tyuko.kyoshin.co.jp/tyujuken/curriculum/aichimeiwa/
¡¡Àé¼ï¹»¡¦¾¡Àî¹»¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø5¡¦6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤ËÂÐºö¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÀ¼¡ä¡¡¢¨¼õ¹Ö¼Ô¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ
¡Ö¼ø¶È¤ä½ÉÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¦¤Á¤Ë¡¢Å¬À¸¡ºº·¿¤ÎÌäÂê¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼ø¶È¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆþ»î¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¼õ¸¡¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÃúÇ«¤Ë³Ø½¬·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢¶ì¼êÊ¬Ìî¤òÀ°Íý¤Ç¤¤¿¡×¡ÖÌÌÀÜÆÃ·±¤âÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¡×
¡Úµþ¿Ê¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»¼õ¸³TOP¦²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ûhttps://tyuko.kyoshin.co.jp/
¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¡¡Ë«¤á¤ë»ØÆ³¤Ç³Ø¤Ö°ÕÍß¤ò°ú¤½Ð¤¹
¡Öµþ¿Ê¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»¼õ¸³TOP¦²¡×¤Ï¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤Î½¸¹ç¥¯¥é¥¹¼ø¶È¤Î³Ø½¬½Î¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤«¤é¤Î³ØÎÏÁÏÈ¯¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³»ØÆ³¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÄê´ü¥Æ¥¹¥ÈÂÐºö¤«¤é¹â¹»¼õ¸³»ØÆ³¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ø¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÂç³Ø¡¦ÃÓÃ«ÍµÆó¶µ¼ø´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢Ç¾²Ê³Ø¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬Ë¡¤È¡Ö¥ê¡¼¥Á¥ó¥°³Ø½¬¼êÄ¢¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¤é·×²èÅª¤Ë³Ø¤ÖÎÏ¤Î°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¡Û
ËÜ¼Ò¡§600-8177µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ¸Þ¾ò²¼¤ëÂçºäÄ®382-1
ÀßÎ©¡§1981Ç¯4·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î©ÌÚ¡¡¹¯Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹ç¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê½¸¹ç³Ø½¬½Î¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¡¢±Ñ²ñÏÃ¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¡Ë¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç
½¾¶È°÷¿ô¡§2,195Ì¾¡ÊÏ¢·ë2026Ç¯2·îËö¸½ºß¡Ë
¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È½ê¿ô¡§490¥«½ê¡Ê2026Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡£ÊÝ°é±à±¿±Ä¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í´Þ¤à¡Ë
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://group.kyoshin.co.jp/
¡Úµþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
µþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï1975Ç¯¤Ë³Ø½¬½Î¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¸½ºß¤Ï¡¢³Ø½¬½Î¤Î¤Û¤«¡¢¸ì³Ø¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÂç¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥°¥ë¡¼¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¶µ°é¤È¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþ¿Ê¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»¼õ¸³TOP¦²
https://tyuko.kyoshin.co.jp/
¿½¹þ¤ß¡¦¾ÜºÙ
https://kysn.jp/tyukonews_20260618