TechTrainは、「関数型まつり2026」のサポートスポンサーとしてPRの協力をいたします！

株式会社TechBowl

「テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。」を掲げるTechTrain（株式会社TechBowl 本社：東京都中央区、代表取締役社長：小澤 政生、以下「TechTrain」）は、2026年7月11日（土）・12日（日）に東京・中野セントラルパーク カンファレンスにて開催される「関数型まつり2026」に、PRスポンサーとして協賛する運びとなりました。

関数型まつり2026とは

関数型まつりは、関数型プログラミングをテーマとした国内最大級のコミュニティ主催カンファレンスです。特定の言語・フレームワークに限定せず、Haskell、Scala、OCaml、Elixirなど多様な関数型言語のコミュニティが一堂に会し、知見の共有と交流を行います。2025年の前回開催では参加者494名、登壇者48名による多様なセッションが実施され、言語コミュニティの垣根を越えた学びの場として定着しています。

関数型まつり2026

公式サイト：https://2026.fp-matsuri.org/

日時：2026年7月11日（土）・12日（日）

会場：中野セントラルパーク カンファレンス

主催：関数型まつり運営委員会

概要：

関数型プログラミングに関するセッション・LT・交流を実施するコミュニティカンファレンス

TechTrainとして応援する理由

TechTrainが関数型まつり2026を応援する理由は、「難しい・とっつきにくい」と思われがちな関数型プログラミングを、様々な背景を持つエンジニアが気軽に学び交流できる場として開くというコンセプトへの共感にあります。

関数型の考え方はReactのHooksやRustの所有権モデルなど、モダンな開発の至るところに浸透しています。それでも「関数型言語とは関わりがないので自分とは関係ないかも」と感じる方も多く、特にキャリア初期のエンジニアにとってその壁は高い。TechTrainが大切にしてきた「実践的な学びと、先輩エンジニアとの接点をつくる」という思想は、このカンファレンスが目指す場の在り方と重なります。

関数型まつり2026が、普段とは異なる技術の視点に触れる入り口となり、より多くのエンジニアの成長につながることを願い、TechTrainはPRスポンサーとして本イベントを支援します。

TechTrainメディアに掲載した関数型まつり2026の記事

TechTrainでは、本イベントへに関する記事を公開しています。ぜひあわせてご覧ください。

『言語を超えて集まった、関数型まつり2026座長5人が、もっと多くの人に届けたいもの。』(https://techtrain.dev/media/articles/pq682joc35i)

■TechTrain について

テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。

2019年5月にサービスを開始。エンジニアを目指す方はもちろん、AIを活用してIT・テクノロジーの世界で活躍したい多くの方々にご利用いただき、開始から7年でユーザー数13,000名を突破。

現在は大手企業や有名ベンチャーで活躍する160名以上のプロ人材がメンターとして在籍し、実務に基づいた知見を提供しています。

AIがあらゆる仕事を変える時代に、「自ら考え抜く力」と「技術を語る力」を育て、一人ひとりのキャリアを支えるサービスを、個人・法人・教育機関の皆様へ展開しています。

法人向け

TechTrain 企業研修(https://business.techtrain.dev/training)

採用した人材を即戦力に育てる研修サービス。少人数・実践型の「ハンズオン」、第一線の実務家による「セミナー」、月額制でいつでも学べる「オンライン学習」の3形式を提供。生成AI活用やAI開発ツールを使った開発効率化など、AI時代に必要なスキルを職種を問わず習得できます。

TechTrain 技術支援(https://business.techtrain.dev/#techsupport)

弁護士や顧問医のように、経営者のITに関するお困りごとをいつでも相談できるITスペシャリスト。

IT技術に精通した技術者たちが、貴社の技術課題に “バンソウ” するDX支援サービスです。

TechTrain(https://business.techtrain.dev/#hr) ダイレクト（採用支援）(https://business.techtrain.dev/#hr)

成長意欲の高い若手エンジニアに直接アプローチできる、ダイレクト採用プラットフォーム。

月額定額＋業界標準の半額以下の成功報酬で利用できる「ダイレクトスカウト」と、会いたい人材をピンポイントで狙う「ヘッドハント」を提供。採用のプロチームが求人作成からスカウト作成まで伴走します。

TechTrain 学校支援(https://education.techtrain.dev/)

大学・専門学校・高等専門学校を中心に、業界の最前線で活躍する人材が監修したカリキュラムで、AI時代に通用する実践的な学びを提供。技術習得を目指す学生はもちろん、AIを活用して身近な課題の発見から仮説・試行・改善までを実践する課題解決型のプログラムなど、全職種を対象に、これからの社会で求められる力を育てます。学んだ成果が一人ひとりのキャリアにつながるよう、学校教育と並行して伴走します。

個人向け

TechTrain(https://service.techtrain.dev)

ITスキルを身につけたい方、IT業界でキャリアを構築したい方のために、成長機会と活躍機会を提供する学びとキャリアの支援プラットフォームサービス。CxO、VPoX、シニアクラスのエンジニア・PM・デザイナーのメンターが160名以上在籍。プロダクト作りのプロたちのナレッジから作られた学びのコンテンツから、キャリア支援サービス、またそんな一流の人材とのメンタリングサービスを提供しています。

株式会社 TechBowl

社 名 ： 株式会社TechBowl

代 表 ： 小澤 政生

設立日 ： 2018年10月

資本金 ： 100,000,000円（資本準備金含む）

事業内容： インターネットサービス業

所在地 ： 東京都中央区八重洲1丁目5－20 東京建物八重洲さくら通りビル3F

HP ： https://techbowl.co.jp/

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは以下のフォームでお受け付けしております。

また、Eメール（sales@techbowl.co.jp）でもお問い合わせいただけます。

サービスの紹介はこちらから :https://service.techtrain.dev/TechTrainについては、こちらからご確認ください。お問い合わせ先 :https://www.jicoo.com/t/Iay6iPBe4Klq/f/YH_web-ig7Le法人のお客様は、こちらからお問い合わせください。