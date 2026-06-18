IFS、Gartner(R) Peer Insights(TM)「製品中心型企業向けクラウドERPに関するVoice of the Customer」で4年連続Customers’ Choiceに選出

IFSジャパン株式会社

2026年6月12日、ロンドン（英国） - 産業用AIソフトウェアのリーディングプロバイダーであるIFSは、2026年版 Gartner(R) Peer Insights(TM)「製品中心型企業向けクラウドERPに関するVoice of the Customer」において、4年連続でCustomers‘ Choiceに選出されました。本レポートでこの評価を受けたのはIFSのみであり、これはIFSのお客様が年々高い満足度を維持していることを反映する重要な成果であると考えています。

今回のレポートでは、IFSは155件のレビューを得て、2026年3月時点で総合評価は5点満点中4.7点、推奨意向率は88%となりました。IFSは「総合的な顧客体験」と「ユーザーの関心・導入状況」の両方で市場平均を上回り、2023年以来4度目となるCustomers‘ Choiceの評価を得ました。

IFSの包括的なクラウドERP機能は、資産集約型産業の企業が複雑な課題に対応し、イノベーションを推進し、お客様に「サービスの瞬間（Moment of Service(TM)）」を提供できるよう設計されています。「IFS.ai」を基盤とする「IFS Cloud」は、バリューチェーン全体で人・プロセス・資産をつなぎ、より迅速な意思決定と生産性の向上を実現します。

4年連続でCustomers’ Choiceに選出されたことは、IFSが卓越性への高い基準を維持しながら、お客様に一貫して価値を提供してきたことを示していると捉えています。今回の2026年の評価は、2025年、2024年、2023年に続くものであり、IFSはこの期間に発行されたすべての版において、本分野においてCustomers’ Choiceに選出され続けた唯一のベンダーです。

IFSの最高製品・顧客責任者 キャシー・ホール氏は次のように述べています。

「この分野で4年連続、唯一のCustomers’ Choiceに選出されたことを大変誇りに思います。この評価を決めるのは、ほかならぬお客様だからです。お客様から寄せられたレビューは、私たちが日々懸命に取り組んでいる現実の成果を映し出しています。産業分野の企業には、自社の現状に寄り添い、ニーズの変化とともに成長していけるソフトウェアが必要だと、私たちは考えています。産業用AIを搭載した IFS Cloud は、まさにそれを実現するために構築されており、今回の評価は私たちが正しい方向に進んでいることを示すものと考えます。」

Gartnerのクライアントは、以下よりご覧いただけます。

出典：Gartner(R), Peer Insights(TM) Voice of the Customer for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises, Peer Community Contributors, 31 March 2026.

Gartner Peer Insightsのコンテンツは、個々のエンドユーザー自身の経験による主観的な意見が集約されたものであり、Gartnerまたはその関連会社の見解を表すものではありません。

Gartnerは、Gartner Peer Insightsに掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。Gartnerは、商品性または特定目的への適合性の保証を含む、その正確性または完全性について、本コンテンツの内容に関する一切の責任を、明示または黙示を問わず負うものではありません。

この図表は、Gartner, Inc.がリサーチの一部として公開したものであり、文書全体のコンテクストにおいて評価されるべきものです。オリジナルのGartnerドキュメントは、リクエストによりIFSからご提供することが可能です。

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IFSについて

IFSは、産業用AIおよびエンタープライズソフトウェアの分野で世界をリードするプロバイダーであり、製造、資産管理、サービス運用を通じて、地球を支え、守るハードコアなビジネスを支援しています。IFSのテクノロジーは、製品を製造し、複雑な資産を保守し、サービス重視の業務を管理する企業が、産業用AIの変革力を活用し、生産性、効率性、持続可能性を向上させることを可能にします。

IFS Cloudは、AIを活用した完全にコンポーザブルなプラットフォームであり、お客様の特定の要件やビジネスの進化に柔軟に対応できるよう設計されています。ERP、EAM（企業資産管理）、SCM（サプライチェーン管理）、FSM（フィールドサービス管理）などのニーズを包括的にカバーします。IFSのテクノロジーは、AI、機械学習、リアルタイムデータ、アナリティクスを活用して、お客様が十分な情報に基づいて戦略的な意思決定を行い、「サービスの瞬間 (Moment of Service(TM))」を実現できるように支援します。

IFSは1983年に、最初のお客様の敷地の外にテントを張った5人の大学の友人によって設立されました。彼らは、年中無休で対応し、お客様のニーズを第一に考えていました。それ以来、IFSは80カ国で7,000人以上の従業員を抱えるグローバルリーダーに成長しました。機敏性、顧客中心主義、信頼という基本的な価値に基づいて、IFSは価値を提供し、戦略的変革を支援することで世界的に認められています。当社は、この分野で最も推奨されるサプライヤーです。その理由については、ifs.com/ja(http://ifs.com/ja)をご覧ください。

※本プレスリリースは、2026年6月12日に英国で発表されたニュースリリースの抄訳版です。