株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が日本総代理店を務める韓国発ライフスタイルブランド「MERRYFRIDAY（メリーフライデー）」は、韓国のアパレルブランド「South Garments（サウスガーメンツ）」とのコラボレーションによるスローケットコレクションを発表いたします。

2026年6月26日(金)から28日(日)に千葉県の幕張メッセで開催される「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」にて先行発売。6月29日(月)よりCAViAR PRODUCTS（キャビアプロダクツ）および全国のMERRYFRIDAY取扱店にて順次販売を開始いたします。

アウトドアカルチャーから生まれた、存在感のあるテキスタイル。

MERRYFRIDAYが継続的に展開をしているコラボレーションシリーズ。今回、日本へ初上陸を果たすパートナーは、韓国発のアパレルブランド「South Garments」。

アウトドア やミリタリー、ヴィンテージカルチャーを独自の視点で再解釈し、機能性と遊び心を融合させたプロダクトを提案するブランドです。 今回のコラボレーションでは、 South Garmentsが持つ"Scout（スカウト）”の世界観や旅・冒険・自然とのつながりをテーマに、 MERRYFRIDAYならではのグラフィカルな表現を融合。

両ブランドの個性が交差することで、インテリアとしてもアウトドアギアとしても存在感を放つ4種類のスローケットが誕生しました。

織りで表現された、アートピースのような一枚。

ボクシングをモチーフにした力強いグラフィックや、南国の風景を描いた"Hawaii"、スカウトカルチャーから着想を得た"Scout Dark"、 "Scout Light"など、それぞれが異なるストーリーを持っています。プリントではなく、織りによって表現されたフルパターン仕様のため、柄に奥行きがあり、インテリア空間に豊かな表情を与えます 。

ソファやベッドに掛けるだけで空間のアクセントとなり、 130 ×160cm の扱いやすいサイズ感は、ひざ掛けや肩掛けとしても活躍。さらにキャンプやピクニック、フェスなどのアウトドアシーンではブランケットとして、ラフに地面へ敷けばラグとしても使用できます。 季節を問わず活躍する実用性と、アートピースのような存在感を兼ね備えたアイテムです。

TOKYO OUTDOOR SHOW 2026 で先行販売

アウトドア・モビリティ・エコロジーをテーマに、国内外のブランドが集結する日本最大級のアウトドアイベント「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」。今回のコラボレーションスローケットは、同イベント内の CAViAR PRODUCTSブースにて3日間限定で先行販売を実施いたします。 アウトドアシーンはもちろん、自宅でも楽しめる新しいテキスタイルアイテムとして、ぜひ会場でご覧ください。

MERRYFRIDAY × South Garment

SouthGarments X MFD

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SouthGarments X MFD

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SouthGarments X MFD

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SouthGarments X MFD

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【先行発売情報】

先行発売日：2026年6月26日(金)から28日(日) 販売場所：TOKYO OUTDOOR SHOW 2026「CAViAR PRODUCTS」ブース（幕張メッセ内）

【一般発売情報】

一般発売日：2026年6月29日(月) 販売店舗：CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）/全国のセレクトショップほか

【商品概要】

価格：各\9,900（税込） サイズ：130×160cm 素材：コットン 30%、ポリエステル 70%

【お客様お問い合わせ先】

株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-13-22-207 TEL： 03-6804 -5201