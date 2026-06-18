河合優実さんが豊本家に初訪問！新テレビCMを6月18日より放映開始











河合さん：「すごーい！“さとふる”ですか？」麻生さん：「“さとふる”です」豊本さん：「わかる？」河合さん：「人の家で その食卓に違和感を覚えたらほぼ“さとふる”だと思え…って角田さんが」NA.：ふるさと納税は、さとふるで