経営者とデザイナーが「共創パートナー」へと変わる4ヶ月--「デザイン経営スクール」第7期の受講生を募集開始。無料プレセミナーも7月に2本開催！

株式会社オクノテ

株式会社オクノテ（本社：東京都品川区）代表の清水は、公益財団法人東京都中小企業振興公社が主催する「デザイン経営スクール」第7期において引き続き総合監修を務めます。本スクールは、2026年6月10日（水）より受講生の募集を開始しました。開講に先立ち、デザイナー向け（7月1日）・中小企業経営者向け（7月6日）の無料プレセミナー＆相談会も開催します。

デザイン経営スクールとは

受講生募集 詳細はこちら :https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/design/school.html出典：東京都中小企業振興公社

デザイン経営スクールは、2020年に公益財団法人東京都中小企業振興公社が立ち上げた、中小企業向けの実践型プログラムです。「経営者とデザイナーの協業体験」をテーマに掲げ、これまで6期にわたって100名以上の受講生を輩出してきました。

本スクールの特徴は、「完成度の高いプランを競う場ではない」点にあります。全10回・約4ヶ月のプログラムを通じて、中小企業経営者とデザイナーがペアを組み、試行錯誤を繰り返しながら「指示する・される関係」から「共に考え、共に創るパートナー」へと変わっていくことを目指しています。

出典：日研株式会社

スクールで生まれたプロジェクトは、修了後も東京都中小企業振興公社の各種助成金・ハンズオン支援と連携し、実際の事業化へとつながる環境が整っています。第5期修了生の日研株式会社とナリカタデザイン相談室が共同開発した「コケヌル（コケでできた植物塗料）」は、スクール修了後に事業化を経て2025年11月にリリース。第6期修了生の株式会社オールスタジアムとtorinokoが共同開発した「子供が自分でさしたくなる傘」もMakuakeにてチャレンジ中です。述べ100名を超える修了生によるコミュニティもでき、期を超えたコラボレーション事例も生まれています。

第7期の特徴

出典：東京都中小企業振興公社

第7期では、4つのフェーズ（自己理解・存在意義の深掘り→アイデア創出・マーケット検証→壁打ち・概念実証→事業構想・最終発表）を経て、受講生が「ビジネスをデザインする力」を段階的に身につけていきます。

今期も引き続き、官公庁や全国各地の自治体にてデザイン経営教育に取り組む杉谷昌彦氏が共同監修に立ち、Makuake（マクアケ）のプロジェクトディレクター・石山万達氏や、「ガイアの夜明け」にも出演した中小企業の経営伴走の第一人者・金谷勉氏（セメントプロデュースデザイン）、PRディレクターの高田涼平氏が講師を担当。歴代の修了生もメンターとして期間中伴走し、「学びを成果につなげる」体制をさらに強化しています。

第7期 プレセミナーのご案内

第7期の開講に先立ち、参加を検討する方に向けた無料プレセミナーを2本開催します。どちらも修了生や実践者による事例内容が中心で、スクールの雰囲気を体感できる場となっています。

※第2部はトークセッション。現地参加者限定で、終了後に個別相談会も実施（希望者のみ）。

出典：東京都中小企業振興公社プレセミナー１.【デザイナー向け】「作る人」から「動かす人」へ--中小企業のビジネスをデザインする「越境者」たちの実践

スクールを修了したデザイナーたちは、経営の領域へ一歩踏み込むことで、仕事の進め方、クライアントとの関係、自らが生み出す価値をどう変えていったのか。理想論ではなく、泥臭い現場の実践として語ります。

登壇者

- 清水 覚（株式会社オクノテ代表 ／ デザイン経営スクール総合監修）オープニングトーク「ビジネスをデザインする力」を育てる「デザイン経営スクール」- 榎本 清孝 氏（株式会社トムテ 代表取締役 ／ アートディレクター／第2期修了生）講演「案件の上流から関わるデザイナーがなにを見ているか」- 土井 智喜 氏（soell株式会社 代表取締役 ／ NEW NORMAL株式会社 代表取締役／第4期修了生）講演「クライアントの伴走者としてのデザイナーの役割」- 平野 北斗 氏（MAST ／ クリエイティブディレクター／第3期修了生）講演「デザイナー同士のコラボレーション」プレセミナー１.のお申し込みはこちら :https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2607/0008.html出典：東京都中小企業振興公社プレセミナー２.【中小企業経営者向け】「価格競争」から「価値創造」へ--デザインの力で、「価値」で選ばれる会社の作り方

価格競争に陥りやすい中で、いかに自社ならではの価値を見出し、選ばれる理由へと転換していくか。「外の力を借りる」「異業種と組む」というコミュニティ活用により自社製品開発に取り組んできた「町工場プロダクツ」の先進事例と、第5期スクール修了生の実践事例の両面から提示します。

登壇者

- 杉谷 昌彦 氏（ミテモ株式会社シニアディレクター ／ デザイン経営スクール共同監修）オープニングトーク「企業の価値創造につながる『デザイン経営スクール』」- 栗原 稔 氏（株式会社栗原精機 代表取締役会長 ／ 合同会社メイカーズリンク 代表）講演「『下請けマインド』を壊し、技術を『資産』に変える。～デザイン経営と共創で切り拓く、町工場ブランドの勝ち筋～」- 北村 真也 氏 × 成田 可奈子 氏（日研株式会社 代表取締役 × 株式会社ナリカタデザイン相談室 代表取締役／第5期修了生）講演「自社の『資産』を市場の『欲しい』に翻訳する--企業の未来を塗り替えたデザイナーとの出会い」プレセミナー２.のお申し込みはこちら :https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/2607/0009.html

第7期 受講生募集概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79806/table/17_1_36278467a4b1a210efdb0e7978f0387b.jpg?v=202606171052 ]

※個別相談会（オンライン）も受付中。

主催者概要

個別相談会のお申し込みはこちら :https://forms.gle/1SiRQnaiZZYdNtF68[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79806/table/17_2_a2cbd3b8c817d38c86415ec1477f69fd.jpg?v=202606171052 ]