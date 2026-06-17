福岡で活躍するタレント岡部来亜さんが特別講師に！
学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校（校長 今井修）は、6月の「僕らのパッションリーダーズ」に、福岡県を拠点に活躍するタレント岡部来亜さんを特別講師としてお迎えすることを発表しました。岡部さんは、福岡県内のテレビ・ラジオ・イベントMCなど多方面で活躍しています。CROSS FMではラジオパーソナリティを務め、番組内の「勇志国際高校インフォメーション」コーナーでも勇志国際高校の魅力を発信しています。
学生時代にはアイドルグループに所属し、歌やダンスのステージ経験を積んだほか、現在もCROSS FM発のアイドルユニット「ミツバッチガールズ」として活動するなど、表現者として幅広いフィールドで挑戦を続けています。
アナウンサー、MC、ダンス講師、アイドル活動と、多彩なキャリアを通じて磨かれた“伝える力”と“人に寄り添う姿勢”が岡部さんを輝かせています。
今回の特別講義では、実体験にもとづくコミュニケーションのノウハウやメディアの現場で感じた仕事のやりがい、何度も挑戦を重ねてきたキャリアの歩み、さらに自分らしく表現することの大切さなどを学べる貴重な機会です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352582/images/bodyimage1】
パワフルに挑戦を続ける岡部さんの特別講義は、福岡学習センターから生配信します。生配信は生徒・保護者だけでなく一般の方も視聴できます。この機会に勇志国際高校の大人気授業「僕らのパッションリーダーズ」をぜひご覧ください。
◆主な出演番組
・TAKE IT EASY（CROSS FM）
・チャギハ！（RKBテレビ）
・ジモトピLIVE（J:COMチャンネル）ほか
テレビ・ラジオ・イベントMCなど多数出演
◆講演概要
《日時》令和8年6月25日（木）11：30～12：20
《講師》岡部来亜さん（タレント）
《視聴》https://onl.bz/eTZ7fMg
◆僕らのパッションリーダーズとは
勇志流キャリア教育の一環で、毎回、各分野で活躍される方を講師として勇志国際高校にお招きして開催、生配信する特別授業。講師の方の溢れるパッションに触れることで、社会を「生きる」ために必要な力や職業観を育成し、進路選択の幅を広げます。勇志国際高校で人気の特別講義です。
配信元企業：学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校
学生時代にはアイドルグループに所属し、歌やダンスのステージ経験を積んだほか、現在もCROSS FM発のアイドルユニット「ミツバッチガールズ」として活動するなど、表現者として幅広いフィールドで挑戦を続けています。
アナウンサー、MC、ダンス講師、アイドル活動と、多彩なキャリアを通じて磨かれた“伝える力”と“人に寄り添う姿勢”が岡部さんを輝かせています。
今回の特別講義では、実体験にもとづくコミュニケーションのノウハウやメディアの現場で感じた仕事のやりがい、何度も挑戦を重ねてきたキャリアの歩み、さらに自分らしく表現することの大切さなどを学べる貴重な機会です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352582/images/bodyimage1】
パワフルに挑戦を続ける岡部さんの特別講義は、福岡学習センターから生配信します。生配信は生徒・保護者だけでなく一般の方も視聴できます。この機会に勇志国際高校の大人気授業「僕らのパッションリーダーズ」をぜひご覧ください。
◆主な出演番組
・TAKE IT EASY（CROSS FM）
・チャギハ！（RKBテレビ）
・ジモトピLIVE（J:COMチャンネル）ほか
テレビ・ラジオ・イベントMCなど多数出演
◆講演概要
《日時》令和8年6月25日（木）11：30～12：20
《講師》岡部来亜さん（タレント）
《視聴》https://onl.bz/eTZ7fMg
◆僕らのパッションリーダーズとは
勇志流キャリア教育の一環で、毎回、各分野で活躍される方を講師として勇志国際高校にお招きして開催、生配信する特別授業。講師の方の溢れるパッションに触れることで、社会を「生きる」ために必要な力や職業観を育成し、進路選択の幅を広げます。勇志国際高校で人気の特別講義です。
配信元企業：学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校
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