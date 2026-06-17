日本のスキンケア製品市場規模、2034年までに118億米ドルに到達へ（CAGR 4.24%）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352008/images/bodyimage1】
日本のスキンケア製品市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のスキンケア製品市場：製品タイプ別、成分別、性別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のスキンケア製品市場は2025年に82億米ドルに達し、2034年には118億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は4.24%となる見込みである。
日本のスキンケア市場は、世界の美容業界において他に類を見ないほど高い地位を占めています。その高い地位は、処方の精密さ、皮膚科学的な厳格さ、肌を第一に考える哲学、そして化粧品に臨床的に検証された有効成分の使用を認める独自の医薬部外品規制区分によって世界的に認められています。2026年の日本の美容市場は、深い処方の伝統と新たな世界的な注目が融合しています。テクスチャーの洗練、バリアファーストの哲学、皮膚科学的な厳格さを特徴とするJビューティーは、10ステップのスキンケアルーティンに疲れた消費者が日本のミニマリズムに惹かれるにつれて復活を遂げています。日本の日焼け止めは、エレガントな高SPFテクスチャーの世界的ベンチマークであり続け、トラネキサム酸、アルブチン、ガラクトミセス発酵物などの実証済みの有効成分の使用を認める日本の独自の医薬部外品規制区分は、Jビューティーの精密スキンケアのアイデンティティを決定づけています。
日本の化粧品輸出は力強い成長が見込まれており、2026年までに年平均4%の成長率で78億米ドルに達すると予測されている。中国は、品質と革新性が高く評価されている日本の美容製品への強い関心に牽引され、堅調なCAGRを示す重要な輸出市場となっている。一方、日本人女性の83%は毎日少なくとも5つのスキンケア製品を使用しており、予防、保湿、美白、アンチエイジング、バリア保護を中心とした多段階スキンケア哲学が深く根付いていることが反映されている。国内市場の主要企業には、資生堂、花王、コーセー、ポーラオービスホールディングス、マンドム、ロート製薬などがあり、ロレアル、プロクター・アンド・ギャンブル、ユニリーバなどの強力な国際的競合企業や、日本の小売チャネル全体でマスマーケットシェアを獲得している成長著しいKビューティーブランドも存在する。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-skin-care-products-market/requestsample
主要な市場推進要因
抗老化需要、高齢化社会、そしてiPS幹細胞イノベーション
世界で最も高齢化が進んでいる日本（65歳以上の住民が29%以上）は、フェイスクリーム、ブライトニングクリーム、アンチエイジングクリーム、そして高級ボディケアといったカテゴリーにおいて、効果の高いアンチエイジングスキンケア製品に対する構造的かつ不可欠な需要を生み出しています。消費者は、しわを軽減し、肌の弾力性を高め、若々しい外見を促進する製品をますます求めるようになっており、スキンケア技術の進歩と、目の肥えた日本の消費者にアピールする革新的な成分の導入により、アンチエイジング分野は今後5年間で年平均約5%の成長率で大幅に拡大すると予測されています。
日本のスキンケア製品市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のスキンケア製品市場：製品タイプ別、成分別、性別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のスキンケア製品市場は2025年に82億米ドルに達し、2034年には118億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は4.24%となる見込みである。
日本のスキンケア市場は、世界の美容業界において他に類を見ないほど高い地位を占めています。その高い地位は、処方の精密さ、皮膚科学的な厳格さ、肌を第一に考える哲学、そして化粧品に臨床的に検証された有効成分の使用を認める独自の医薬部外品規制区分によって世界的に認められています。2026年の日本の美容市場は、深い処方の伝統と新たな世界的な注目が融合しています。テクスチャーの洗練、バリアファーストの哲学、皮膚科学的な厳格さを特徴とするJビューティーは、10ステップのスキンケアルーティンに疲れた消費者が日本のミニマリズムに惹かれるにつれて復活を遂げています。日本の日焼け止めは、エレガントな高SPFテクスチャーの世界的ベンチマークであり続け、トラネキサム酸、アルブチン、ガラクトミセス発酵物などの実証済みの有効成分の使用を認める日本の独自の医薬部外品規制区分は、Jビューティーの精密スキンケアのアイデンティティを決定づけています。
日本の化粧品輸出は力強い成長が見込まれており、2026年までに年平均4%の成長率で78億米ドルに達すると予測されている。中国は、品質と革新性が高く評価されている日本の美容製品への強い関心に牽引され、堅調なCAGRを示す重要な輸出市場となっている。一方、日本人女性の83%は毎日少なくとも5つのスキンケア製品を使用しており、予防、保湿、美白、アンチエイジング、バリア保護を中心とした多段階スキンケア哲学が深く根付いていることが反映されている。国内市場の主要企業には、資生堂、花王、コーセー、ポーラオービスホールディングス、マンドム、ロート製薬などがあり、ロレアル、プロクター・アンド・ギャンブル、ユニリーバなどの強力な国際的競合企業や、日本の小売チャネル全体でマスマーケットシェアを獲得している成長著しいKビューティーブランドも存在する。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-skin-care-products-market/requestsample
主要な市場推進要因
抗老化需要、高齢化社会、そしてiPS幹細胞イノベーション
世界で最も高齢化が進んでいる日本（65歳以上の住民が29%以上）は、フェイスクリーム、ブライトニングクリーム、アンチエイジングクリーム、そして高級ボディケアといったカテゴリーにおいて、効果の高いアンチエイジングスキンケア製品に対する構造的かつ不可欠な需要を生み出しています。消費者は、しわを軽減し、肌の弾力性を高め、若々しい外見を促進する製品をますます求めるようになっており、スキンケア技術の進歩と、目の肥えた日本の消費者にアピールする革新的な成分の導入により、アンチエイジング分野は今後5年間で年平均約5%の成長率で大幅に拡大すると予測されています。