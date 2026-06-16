【無料デモ体験実施】明日（2026/06/17～）からの「HR EXPO」に「みんなのマネージャ」が出展いたします！

スカイストーン株式会社

スカイストーン株式会社（本社：大阪府大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル 8階、代表取締役：大原 泰裕）は、2026年6月17日（水）から19日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「HR EXPO」に、AIを活用した組織開発・人材開発プラットフォーム「みんなのマネージャ」を出展します。

当社ブースでは、「みんなのマネージャ」の無料デモ体験に加え、企業URLなどをもとに採用・評価・育成の課題を特定する「マネジメントカルテ」も無料体験いただけます。

また、AIとショート動画を活用した求人プラットフォーム「Youlish」についてもあわせて紹介し、採用から育成、組織づくりまでを一連のテーマとして相談できる場を用意します。

■ 「みんなのマネージャ」の出展背景

組織を拡大したい企業では、マネージャー・リーダーなど、組織を支える管理職の育成が重要なテーマになっています。

一方で、1on1、評価、育成は、管理職個人の経験や勘に頼りやすく、組織として再現性を持たせることが難しい領域でもあります。

「みんなのマネージャ」は、こうしたマネジメントの属人化を減らし、個人または組織の状態を見える化しながら、管理職が次に取るべき行動まで支援する組織開発・人材開発プラットフォームです。

また、今回のHR EXPOでは、来場者がその場で自社の課題をイメージできる「マネジメントカルテ」の体験を用意しました。

■ 会場で体験できる「マネジメントカルテ」について

マネジメントカルテは、企業URLなどの情報をもとに、採用・評価・育成に関する課題仮説を整理できます。

会場では、以下のようなテーマでご相談いただけます。

■ 動画求人プラットフォーム「Youlish」もあわせて紹介

- 管理職育成を属人化させたくない- 1on1やフィードバックの質を上げたい- 評価制度や育成方針を作り、運用したい- 採用後の育成や定着まで見据えて組織づくりを整えたい

当日は、AIとショート動画を活用した求人プラットフォーム「Youlish」についても紹介します。

Youlishは、「書類選考を、動画に置き換える。」をミッションに、書類だけでは見えにくい人柄や熱意、話し方、職場との相性を、動画選考を通じて伝えやすくする採用支援サービスです。

採用前の出会いづくりから、採用後の育成・組織づくりまでを一連の流れとして相談したい方にも、ブース（E16-18）でご案内します。

■ 出展概要

■ みんなのマネージャについて

- 展示会名：HR EXPO- 会期：2026年6月17日（水）～19日（金）- 時間：10:00～18:00（※最終日のみ17:00終了）- 会場：東京ビッグサイト- 公式サイト：https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html

みんなのマネージャは、AIを活用した組織開発・人材開発プラットフォームです。

現場の状態を見える化し、1on1、育成、評価、フィードバックなど、管理職が次に取る行動まで支援します。

サービスサイト:https://minmane.net/

■ Youlishについて

Youlishは、AIとショート動画を活用した求人プラットフォームです。

「書類選考を、動画に置き換える。」をミッションに、企業と求職者が人として出会う採用体験を支援します。

サービスサイト:https://youlish.co.jp/

■ 会社概要

・会社名：スカイストーン株式会社

・所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル 8階

・代表者：代表取締役 大原 泰裕

・設立：2017年4月

・事業内容：HR Tech領域における組織開発・人材開発プラットフォーム「みんなのマネージャ」の企画、開発、運営

・URL：https://minmane.net

■ 本件に関するお問い合わせ先

・担当：浦山

・TEL：070-1817-6544

・Email：k.urayama@skystone.co.jp