【無料デモ体験実施】明日（2026/06/17～）からの「HR EXPO」に「みんなのマネージャ」が出展いたします！
スカイストーン株式会社（本社：大阪府大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル 8階、代表取締役：大原 泰裕）は、2026年6月17日（水）から19日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「HR EXPO」に、AIを活用した組織開発・人材開発プラットフォーム「みんなのマネージャ」を出展します。
当社ブースでは、「みんなのマネージャ」の無料デモ体験に加え、企業URLなどをもとに採用・評価・育成の課題を特定する「マネジメントカルテ」も無料体験いただけます。
また、AIとショート動画を活用した求人プラットフォーム「Youlish」についてもあわせて紹介し、採用から育成、組織づくりまでを一連のテーマとして相談できる場を用意します。
■ 「みんなのマネージャ」の出展背景
組織を拡大したい企業では、マネージャー・リーダーなど、組織を支える管理職の育成が重要なテーマになっています。
一方で、1on1、評価、育成は、管理職個人の経験や勘に頼りやすく、組織として再現性を持たせることが難しい領域でもあります。
「みんなのマネージャ」は、こうしたマネジメントの属人化を減らし、個人または組織の状態を見える化しながら、管理職が次に取るべき行動まで支援する組織開発・人材開発プラットフォームです。
また、今回のHR EXPOでは、来場者がその場で自社の課題をイメージできる「マネジメントカルテ」の体験を用意しました。
■ 会場で体験できる「マネジメントカルテ」について
マネジメントカルテは、企業URLなどの情報をもとに、採用・評価・育成に関する課題仮説を整理できます。
会場では、以下のようなテーマでご相談いただけます。
- 管理職育成を属人化させたくない
- 1on1やフィードバックの質を上げたい
- 評価制度や育成方針を作り、運用したい
- 採用後の育成や定着まで見据えて組織づくりを整えたい
■ 動画求人プラットフォーム「Youlish」もあわせて紹介
当日は、AIとショート動画を活用した求人プラットフォーム「Youlish」についても紹介します。
Youlishは、「書類選考を、動画に置き換える。」をミッションに、書類だけでは見えにくい人柄や熱意、話し方、職場との相性を、動画選考を通じて伝えやすくする採用支援サービスです。
採用前の出会いづくりから、採用後の育成・組織づくりまでを一連の流れとして相談したい方にも、ブース（E16-18）でご案内します。
■ 出展概要- 展示会名：HR EXPO
- 会期：2026年6月17日（水）～19日（金）
- 時間：10:00～18:00（※最終日のみ17:00終了）
- 会場：東京ビッグサイト
- 公式サイト：https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html
■ みんなのマネージャについて
みんなのマネージャは、AIを活用した組織開発・人材開発プラットフォームです。
現場の状態を見える化し、1on1、育成、評価、フィードバックなど、管理職が次に取る行動まで支援します。
サービスサイト:https://minmane.net/
■ Youlishについて
Youlishは、AIとショート動画を活用した求人プラットフォームです。
「書類選考を、動画に置き換える。」をミッションに、企業と求職者が人として出会う採用体験を支援します。
サービスサイト:https://youlish.co.jp/
■ 会社概要
・会社名：スカイストーン株式会社
・所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル 8階
・代表者：代表取締役 大原 泰裕
・設立：2017年4月
・事業内容：HR Tech領域における組織開発・人材開発プラットフォーム「みんなのマネージャ」の企画、開発、運営
・URL：https://minmane.net
■ 本件に関するお問い合わせ先
・担当：浦山
・TEL：070-1817-6544
・Email：k.urayama@skystone.co.jp