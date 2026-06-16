【岐阜県飛騨市】「海なし県のまち」岐阜県飛騨市の住民とファンが挑む”海洋保全”！「海の汚れは川ごみも原因」清掃活動で汗を流し、地元“絶品鮎”を味わうサステナブルな大作戦

岐阜県飛騨市

岐阜県飛騨市（市長：都竹淳也）は、富山湾へと繋がる宮川下流域（飛騨市宮川町桑野地区）にて、6月21日（日）に、市民と地域外のファン（関係人口）が一体となって取り組む河川清掃イベント「清流レスキュー！宮川から海を救うミッション～海洋プラスチックごみ対策」を開催します。

現在、海洋に流出するプラスチックごみの約8割は、内陸部から河川を伝って行き着いたものとされています。「海のない」飛騨市ですが、まさにその下流域のうち宮川町打保～小豆沢地内約5キロは、岐阜県の「海洋ごみ対策地域計画」における重点モデル地域に指定されており、3年前より本イベントを企画し開催しています。

清掃するのは、地域住民、市外からのボランティア、そして地元の川を愛する釣り客などで清掃後には感謝の気持ちを込めて特産品の「鮎」が振る舞われます。

海なし県だからこそ気づく「海洋ごみ問題」とのつながり

令和5年度の始動から４年目を迎える本イベントですが、これまでの活動を通じて延べ160人以上の市民らが参画し、回収したごみの総量は462キロに達しています。毎年、小さなお子様連れのファミリーからシニア層まで幅広い世代が「海の守り手」として参加しており、継続的なアプローチが地域の確かな環境美化へと結実しています。

また、活動後のアンケートには、単なるボランティアの枠を超え、内陸からの環境保全へコミットする熱い決意が寄せられています。

- 子どもと一緒に参加させて頂き、親子でたくさんの学びがありました（30代）- マイクロプラスチック問題に、微力ながら貢献出来て良かった（60代）- 今年は、昨年に比べてビニール系のごみが少なく感じ、少しでも貢献できてるのかと思うととても嬉しく思いました（40代）

実際に自らの手で街のごみを拾い上げる体験は、参加者にとって「自分たちの暮らす身近な場所のごみが、やがて海へと流れ着く」と関連性を肌で知る機会となっています。

この活動を通して、「海洋ごみ問題は決して海辺だけの課題ではない」と実感し、当事者意識が芽生えた結果、リピート参加の定着や「次は仲間を誘って挑みたい」という意欲の連鎖が拡大。継続的な実施によって、市民の意識が少しずつ、着実に変化していることがアンケート結果からも明らかです。

「ごみを拾う」が、自慢の地元鮎の「美味しさ」に直結。地域内外のファンと川の恵みを分かち合う1日

河川清掃には市内外から参加1時間で集めた河川ごみ「宮川・河川清掃活動」で回収されたごみの山。潰れた空き缶や錆びついた金属片など、内陸部から海へと流れる実態

毎年、家族連れなど多くの市民が参加するイベントですが、今年もさらに環境を支える仲間の輪を広げるため、飛騨市と地域外の人をつなぐ飛騨市独自の取り組み「ヒダスケ！(https://hidasuke.com/)」と連携します。

市民だけでなく、市外・県外から駆けつける「助っ人」の力も借りて、みんなで一緒に河川清掃に取り組みます。

「ヒダスケ！」を通じた多様な人々との温かい交流はもちろんですが、この活動のもう一つの大きなお楽しみが、参加特典の「オカエシ」です。 今回は、清掃で気持ちのいい汗を流していただいた参加者の皆さんへ、感謝のオカエシとして「宮川の鮎の塩焼き」をその場でプレゼントします。

豊かな広葉樹の森に育まれた清流・宮川の鮎は、実は東京・銀座の有名店でも提供されているほど評価の高い、自慢の地元の鮎です。

「自分たちの手で川を綺麗にすることが、大好きな地元の鮎を守り、やがて富山湾の海を救うことにも繋がっている」。 ごみを拾って、鮎を味わう。この体験を通じて、参加者はそんなサステナブルな循環を五感で体感することができます。環境を守るアクションを起こした後は、地域の内外を越えて楽しく交流しながら、宮川の豊かな恵みを存分に味わっていただきます。

清流レスキュー！宮川から海を救うミッション～海洋プラスチックごみ対策

活動後の地元鮎は絶品！

■日時

6月21日（日） 9：00～11：00

■場所

飛騨市宮川町桑野地区 宮川河川敷

※集合場所：坂下体育館前駐車場（岐阜県飛騨市宮川町桑野61番地）

■スケジュール

9：00～9：10 開会

9：10～10：10 河川清掃活動

10：10～10：30 ごみの測量

10：30～11：00 「飛騨まんが王国」へ移動し、鮎の試食・交流

「人の交流」と「資源の循環」で、海なし県から環境の好循環を広げる

詳細を見る :https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/16/84169.html

飛騨市は、この宮川の河川清掃をこれからも継続し、「海なし県から取り組む海洋保全」の輪を全国へ発信していきます。

この活動は、単なる環境美化にとどまりません。「ヒダスケ！」を通じて地域内外の多様な人々が出会い、楽しく環境課題に取り組む「人の交流」。そして、川を綺麗に保つアクションが、自慢の地元鮎のような豊かな自然の恵みとして将来へ還る「資源の循環」。

この「人と資源」の２つの輪を重ね合わせることで、誰もが無理なく、楽しみながら自然を守り続けられる「環境の好循環」のモデルケースを構築していきます。

また、地域ともさらに連携を深めながら、環境保全のアクションを起こすことで「清流・宮川の鮎」のような豊かな自然の恵みが未来へ還元される好循環を生み出し、誰もが住み続けられる持続可能な地域づくりを推進していきます。

問い合わせ先

全国の鮎釣り客からも愛される宮川下流域

飛騨市役所 環境課

TEL 0577-73-7482

岐阜県飛騨市

飛騨市は、人口約21,000人の小さな市で、周囲を北アルプスなどの山々に囲まれ、総面積の約93％を森林が占めるなど豊かな自然に恵まれたまちです。また、豊富な自然資源のほか、ユネスコ無形文化遺産である古川祭・起し太鼓、ノーベル物理学賞の受賞に寄与した「スーパーカミオカンデ」を始めとする宇宙物理学研究施設、大ヒットアニメ映画「君の名は。」のモデル地となった田舎町の風景など、多彩で個性豊かな地域資源の宝庫です。

飛騨市公式サイト https://www.city.hida.gifu.jp/

飛騨市公式観光サイト https://www.hida-kankou.jp/

PRTIMES飛騨市ページ https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/120394