【IR担当者必見】2027年2月新規開催の「IR・株式投資フェス（通称：株フェス）」出展説明会＆IR勉強会・交流会を7月7日(火)に東京ミッドタウン八重洲で開催！アナリスト視点の「刺さるIR」を紐解く

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、東京ミッドタウン八重洲）は、2027年2月26日(木)・27日(金)に東京ビッグサイトにて初開催する日本最大級のIR・個人投資家向けイベント「IR・株式投資フェス（通称：株フェス）」に先駆け、2026年7月7日(火)に「出展説明会＆IR担当者向け勉強会/交流会」を東京ミッドタウン八重洲にて開催いたします。

本イベントは、新設される「IR・株式投資フェス」の全貌や集客計画、参画メリットをお伝えするだけでなく、日興アイ・アールのソリューション＆リサーチ室長である三浦和晴氏を講師に迎えた「IR実務に直結する勉強会」、および上場企業のIR担当者同士が課題を共有し合える「交流会」を組み合わせた、IR活動の未来を切り拓くための複合型プログラムです。

会場参加（先着100名・事前申込制）のほか、第1部（説明会＆勉強会）はオンラインでの同時配信も実施いたします。

◆詳細・お申し込みはこちら：https://www.am-expo.jp/kabufes/ja-jp.html?utm_campaign=pr0616&utm_medium=referral&utm_source=prtimes(https://www.am-expo.jp/kabufes/ja-jp.html?utm_campaign=pr0616&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

【イベント開催の背景と目的】

現在、資本効率の改善や積極的な情報開示が求められる中、企業と投資家の「質の高いコミュニケーション」の重要性はかつてないほど高まっています。しかし多くのIR現場では、「自社の強みが投資家にうまく伝わらない」「他社の具体的な成功事例や悩みを共有する場がない」といった課題を抱えています。

そこで、15,000人の投資家（予定）と上場企業を繋ぐプラットフォームとして誕生する「IR・株式投資フェス」の開催に先立ち、IR活動の質を格段に向上させるための勉強会と、横のつながりを創出する交流会を企画いたしました。

【プログラム詳細】

■ 第1部：株フェス説明会 ＆ IR活動勉強会（15:00～16:30）

※会場参加、またはオンライン参加を選択いただけます

※会場参加の方にのみ、IR活動勉強会の資料配布をいたします

１. 株フェス出展説明会

2027年2月の初開催に向け、イベントのコンセプト、想定される来場投資家層、具体的な集客計画、そして出展によるメリットや参画プラン（料金概要・スケジュール）、申込方法について詳しくご説明します。

２. IR活動勉強会

テーマ： アナリストは企業のどこを見ているのか、「刺さるIR」とは

概要： セルサイドアナリスト経験者が、膨大な企業情報から「投資価値あり」と見極める分岐点を紐解きます。業績数字の羅列や、強みの見えない表層的な資料はなぜスルーされてしまうのか。一方で、ビジネスモデルや成長ドライバーが明快で、中長期のストーリーに一貫性がある「刺さるIR」は何が違うのか。アナリストが評価し、推奨したくなる情報開示のポイントを具体的に解説します。

＜講師プロフィール＞

三浦 和晴（みうら かずはる）氏 日興アイ・アール株式会社 ソリューション＆リサーチ室長 大和総研・SMBC日興証券にて約25年間アナリスト業務に従事。2005年日経アナリストランキング家電部門1位。株式調査部長、経営企画部副部長（中期経営計画グループリーダー等）を経て、現在はIRコンサルティング領域で広く活動中。

■ 第2部：IR担当者交流会（16:30～）

三浦 和晴 氏

※会場参加の方のみとなります。

上場企業のIR担当者複数名にお集まりいただき、日々のIR施策の手応えや考え方、特有の悩み、今後のIR活動のあり方などについて、様々なテーマでざっくばらんに情報交換を行っていただきます。

交流会中には、イベントに関する主催者へのご質問はもちろん、第1部で登壇した勉強会講師の三浦氏へのご質問も直接お受けいたします。「他社の事例を生で聞き、自社の課題をその場で専門家に相談したい」「IRパーソン同士のネットワークを広げたい」という方に最適な空間です。

【開催概要】

交流会イメージ

日時： 2026年7月7日(火) 15:00～17:30（受付開始：14:30～）

会場： 東京ミッドタウン八重洲 ［※詳細なフロア・部屋名を挿入］ （東京都中央区八重洲二丁目2番1号） ※第1部のみオンライン（Zoom等）同時配信あり

参加費： 無料（事前申込制）

定員： 会場参加 先着100名

対象： 上場企業のIR担当者、経営企画、広報、財務責任者、および出展を検討される企業様

主催： RX Japan合同会社

■ お申し込み方法

以下の特設ページより、必要事項をご記入の上、事前にお申し込みください。

https://www.am-expo.jp/tokyo-1/ja-jp/gbs/sales/exsemi/ir.html?utm_campaign=pr0616&utm_medium=referral&utm_source=prtimes(https://www.am-expo.jp/tokyo-1/ja-jp/gbs/sales/exsemi/ir.html?utm_campaign=pr0616&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan株式会社 「株フェス」事務局

住所：〒104-0028 東京都中央区八重洲２丁目２－１ 東京ミッドタウン八重洲 セントラルタワー11階

担当：株フェス 事務局

E-mail：asset.jp@rxglobal.com