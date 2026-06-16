資産運用の相談サイト「資産運用ナビ」に職種別の検索機能を追加｜会社員・経営者・公務員・医師など、ご自身の職種からIFAを検索可能に

アドバイザーナビ株式会社

アドバイザーナビ株式会社(https://adviser-navi.co.jp/)が運営する資産運用の相談サイト「資産運用ナビ」(https://assets-navi.com/)は、職種別の検索機能を追加いたしました。資産運用ナビでは、これまで相談内容・金融資産・お住まいの地域・提携証券会社などの条件からIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）を検索できる仕組みを提供してまいりましたが、今回のアップデートにより、会社員や経営者、公務員、医師など、ご自身の職種に合わせてIFAを検索できるようになりました。

・サービスURL： https://assets-navi.com/

■機能追加の背景とポイント 「職種」に合わせて探したいニーズに対応

例）IFA×会社員のページ

「資産運用ナビ」はIFAへの相談サイト(https://assets-navi.com/)として、お客さまが自分に合ったアドバイザーに出会えることを大切にしてまいりました。資産運用の悩みは職種によって傾向が異なり、会社員はNISA・iDeCo・企業型DCや退職金の整理、経営者や会社役員は法人と個人の資産設計、医師や士業の方は高所得層ならではの資産形成や税制への関心など、置かれている状況はさまざまです。こうした背景から、ご自身の職種に合った資産運用アドバイザーを探したいというニーズに対応し、職種からIFAを検索できる仕組みを整備いたしました。

8つの職種別ページを整備

会社員からその他の職種まで、代表的な8つの職種について職種別ページを公開しました。各ページでは、その職種の相談に対応しているIFAを一覧でご確認いただけるほか、相談前に押さえておきたいポイント、相談の流れ、よくある悩み、IFAを選ぶ際の判断軸などもあわせてご覧いただけます。さらに、職種と相談内容・地域・保有資産額を組み合わせて絞り込むこともできます。

今後の展開

弊社は今後もユーザーの利便性向上を最優先に、職種区分の拡充、相談内容や地域・保有資産額との掛け合わせ検索の改善、UI／UXの最適化などを段階的に進めてまいります。より探しやすく、お客さまの状況に合った資産運用のプロとのマッチングを提供できるよう、サービス品質の向上に努めてまいります。

■職種別IFA一覧

・会社員の資産運用相談におすすめのIFA一覧(https://assets-navi.com/occupations/officeworker/)

・退職者・主婦の資産運用相談におすすめのIFA一覧(https://assets-navi.com/occupations/unemployed/)

・会社経営者（オーナー）の資産運用相談におすすめのIFA一覧(https://assets-navi.com/occupations/proprietor/)

・会社役員の資産運用相談におすすめのIFA一覧(https://assets-navi.com/occupations/executive/)

・公務員の資産運用相談におすすめのIFA一覧(https://assets-navi.com/occupations/government/)

・弁護士・税理士等の資産運用相談におすすめのIFA一覧(https://assets-navi.com/occupations/profession/)

・医師の資産運用相談におすすめのIFA一覧(https://assets-navi.com/occupations/doctor/)

・その他の職種の資産運用相談におすすめのIFA一覧(https://assets-navi.com/occupations/other/)

■会社概要

会社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役：平 行秀

設立：2019年5月29日

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容：富裕層とIFAのマッチング事業・人材紹介業・IFAのコンサルティング事業

URL：https://adviser-navi.co.jp/