ジソウ、企業の生成AI活用定着を支援するAI活用プラットフォーム「ジソウAI」のβ版を提供開始

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティングの自走支援を行う株式会社ジソウ（本社：東京都港区、代表取締役：本門 功一郎、以下「ジソウ」）は、企業の広報・マーケティング業務の効率化と生成AI活用の定着を支援するAI活用プラットフォーム「ジソウAI」のβ版提供を開始いたします。

なお、本サービスは長瀬産業株式会社（東証プライム：8012）および株式会社BS日本（BS日テレ）などで活用されており、企業の情報発信業務の効率化に寄与しています。

「ジソウAI」について

ジソウは2025年8月より、企業のAI活用戦略策定から導入・定着支援までを行うAI活用支援サービス「ジソウAI」を提供してまいりました。

このたび、これまでの支援を通じて蓄積した知見を活かし、企業内に蓄積された情報資産を活用してSNS投稿やプレスリリースなどの情報発信コンテンツの制作を支援するAI活用プラットフォームとして、「ジソウAI」のβ版提供を開始いたします。

生成AIの業務活用が急速に進む一方で、導入したものの活用が一部担当者に留まり、組織全体で十分に活用できていない企業も少なくありません。

ジソウAIは、プレスリリース、商品資料、営業資料、取材メモ、過去のSNS投稿など、企業内に蓄積された情報資産や業務知見をAIが活用しながら、SNS投稿やプレスリリースをはじめとする情報発信コンテンツの制作を自動化することで、広報・マーケティング業務の生産性向上と生成AI活用の定着を支援するサービスです。

多くの企業では、「一部の担当者しか活用できない」「出力品質が個人のプロンプトスキルに左右される」「企業独自の情報やノウハウを十分に活用できない」といった課題も顕在化しています。

ジソウAIでは、単に生成AIツールを導入するのではなく、企業ごとの業務フローや社内知見を整理・構造化し、AIが適切な情報を参照しながらコンテンツを生成できる環境を構築します。これにより、担当者ごとのスキル差に依存しないAI活用を実現し、広報・マーケティング業務の生産性向上を支援します。

企業内の情報資産を活用し、広報・マーケティング業務を効率化

企業の広報・マーケティング部門では、日々多くの情報が蓄積されています。しかし、それらの情報は部門や担当者ごとに分散して管理されているケースも多く、十分に活用されていないのが現状です。

ジソウAIでは、企業内に蓄積された情報をAIが参照可能な状態に整理し、SNS投稿文やプレスリリースなどのコンテンツ生成に活用します。

企業ごとのトーン＆マナーや表現ルール、業界特有の知識なども反映できるため、ブランドイメージに沿ったコンテンツ制作が可能です。また、生成されたコンテンツはクラウド上で管理できるため、担当者による確認や編集、承認フローにも柔軟に対応可能です。

さらに、AIが参照する情報範囲や出力ルールを設計することで、生成AI利用時に課題となるハルシネーション（誤情報生成）の抑制にも取り組んでいます。

長瀬産業株式会社や株式会社BS日本（BS日テレ）で活用

ジソウAIは既に複数の企業で活用が進んでいます。長瀬産業株式会社では、企業情報やプレスリリースをもとにSNS投稿文の一部に本機能を活用し、発信業務の効率化と情報発信の継続性向上に活用されています。また、株式会社BS日本（BS日テレ）では、情報発信に関わるコンテンツ制作業務に活用されており、業務効率化に寄与しています。

今後の展望

現在のジソウAIは、SNS投稿やプレスリリース作成を中心に提供し、今後は、ユーザー企業からのフィードバックを踏まえながら機能拡充を進め、メールマガジンやIR開示資料、ホワイトペーパーなどへの対応も進めるほか、企画会議などの一次情報も活用し、広報・マーケティング業務全体のDXを支援するAI活用プラットフォームへの発展を目指します。

ジソウは2023年の設立以降、SNSマーケティング支援をはじめ、MEO運用支援、OTA（Online Travel Agent）運用支援など様々なデジタルマーケティング支援を行っており、小売業、宿泊業、放送業、地方自治体など様々な業界の企業・団体のマーケティングを支援しております。今後も、SNSマーケティング支援で培った知見とAI技術を組み合わせ、企業の広報・マーケティング活動の生産性向上と自走化を支援してまいります。

ジソウ 代表取締役のインタビュー記事を「PR TIMES STORY」にて掲載しています。ぜひご覧ください。

AIでSNS運用の『変革』を起こす。「自走支援」にこだわるジソウ設立の背景と、顧客に寄り添うAI戦略 ～設立4年目を迎えたジソウのストーリー～(https://prtimes.jp/story/detail/Gbyl3mf6NDr)

株式会社ジソウについて

2023年4月6日設立。長年SNSマーケティング事業に従事する、代表取締役の本門を中心に、グループ会社全体で培ったノウハウを活かし、比較的小規模でSNSマーケティングを行う企業や団体を対象に、SNS運用の自走支援や運用代行、セミナーや研修、SNS運用効率のためのツール導入支援などのサービスを提供。

URL：https://jisou.co.jp

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/