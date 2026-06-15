個人情報を保存しない設計の個人認証SNS「on.pa」、正式リリース
個人情報を保存しない設計の個人認証SNS「on.pa」
光数株式会社は、個人情報を保存しない設計の個人認証SNS「on.pa」を、2026年6月15日に正式リリースしました。
「on.pa」は、マイナンバーカードを活用した個人認証に対応しながら、氏名・メールアドレス・電話番号などの個人情報を保存しない設計を採用したSNSです。信頼できるユーザー同士が安心してつながれる場を提供します。
■ on.paについて
近年、SNSでは、なりすまし、不正利用、誹謗中傷、個人情報の取り扱いに対する不安など、安心して利用するための課題が指摘されています。
on.paは、こうした課題に対し、「信頼できるつながり」と「プライバシーへの配慮」の両立を目指して開発されたSNSです。
マイナンバーカードを活用した個人認証に対応する一方で、氏名・メールアドレス・電話番号などの個人情報を保存しない設計とすることで、安心して利用できる場づくりに取り組んでいます。
■ on.paの主な特徴
1. マイナンバーカードを活用した個人認証に対応
on.paは、マイナンバーカードを活用した個人認証に対応しています。信頼できるユーザー同士がつながれる環境を目指し、なりすましや不正利用を抑える仕組みづくりに取り組んでいます。
2. 個人情報を保存しない設計
個人認証に対応しながらも、氏名・メールアドレス・電話番号などの個人情報を保存しない設計を採用しています。認証と個人情報の保持を切り分けることで、プライバシーに配慮したSNSを目指しています。
3. 投稿・写真・動画を通じたコミュニケーション
ユーザーは、日常の投稿や写真、動画を共有しながら、つながりや発信を楽しむことができます。
4. 安心して使えるコミュニティ運営
通報・ブロック機能などを備え、安心して利用できるコミュニティづくりに取り組んでいます。
■ アプリ情報
サービス名：on.pa（オンパ）
対応OS：iOS・Android
提供開始日：2026年6月15日
公式サイト：
https://on.pa
App Store：
https://apps.apple.com/app/on-pa/id6763246448
Google Play：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kosu.onpa