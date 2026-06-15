個人情報を保存しない設計の個人認証SNS「on.pa」、正式リリース

光数株式会社個人情報を保存しない設計の個人認証SNS「on.pa」

光数株式会社は、個人情報を保存しない設計の個人認証SNS「on.pa」を、2026年6月15日に正式リリースしました。

「on.pa」は、マイナンバーカードを活用した個人認証に対応しながら、氏名・メールアドレス・電話番号などの個人情報を保存しない設計を採用したSNSです。信頼できるユーザー同士が安心してつながれる場を提供します。

■ on.paについて

近年、SNSでは、なりすまし、不正利用、誹謗中傷、個人情報の取り扱いに対する不安など、安心して利用するための課題が指摘されています。

on.paは、こうした課題に対し、「信頼できるつながり」と「プライバシーへの配慮」の両立を目指して開発されたSNSです。

マイナンバーカードを活用した個人認証に対応する一方で、氏名・メールアドレス・電話番号などの個人情報を保存しない設計とすることで、安心して利用できる場づくりに取り組んでいます。

■ on.paの主な特徴

1. マイナンバーカードを活用した個人認証に対応

on.paは、マイナンバーカードを活用した個人認証に対応しています。信頼できるユーザー同士がつながれる環境を目指し、なりすましや不正利用を抑える仕組みづくりに取り組んでいます。

2. 個人情報を保存しない設計

個人認証に対応しながらも、氏名・メールアドレス・電話番号などの個人情報を保存しない設計を採用しています。認証と個人情報の保持を切り分けることで、プライバシーに配慮したSNSを目指しています。

3. 投稿・写真・動画を通じたコミュニケーション

ユーザーは、日常の投稿や写真、動画を共有しながら、つながりや発信を楽しむことができます。

4. 安心して使えるコミュニティ運営

通報・ブロック機能などを備え、安心して利用できるコミュニティづくりに取り組んでいます。

■ アプリ情報

サービス名：on.pa（オンパ）

対応OS：iOS・Android

提供開始日：2026年6月15日

公式サイト：

https://on.pa

App Store：

https://apps.apple.com/app/on-pa/id6763246448

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kosu.onpa