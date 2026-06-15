【ダイアナ株式会社】DIANA featuring Kizuna AI 第２弾バーチャルタレントKizuna AIが＋dianaのスニーカーとDIANAのBAGを着用して再び登場！

ダイアナ株式会社

「美足文化の創造に貢献します」を経営理念のミッションとしているダイアナ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：高橋郁夫)はバーチャルタレントKizuna AI(キズナアイ)を起用した店頭プロモーション第２弾を期間限定で開催いたします。

６月30日のKizuna AI誕生日に向けて14日間、

ダイアナのスニーカーブランド「＋diana(プラスダイアナ)」の大人気スニーカーとダイアナのBAGを着用したKizuna AIの撮り下ろしビジュアルを店頭やSNSで展開。

また、期間中税込み\10,000以上お買い上げのお客様に先着で撮り下ろしビジュアルを使用したノベルティをプレゼントいたします。

ファッション、アート、カルチャーを融合させた都市型「ファッションビル」パルコ店舗、他限定店舗にて展開いたします。

詳細を見る :https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1152

Kizuna AI プロフィール

Kizuna AI(キズナアイ)-アーティスト／バーチャルタレント

2016年12月「あなたとつながりたい」というテーマで活動を開始した世界初のバーチャルYouTuber、バーチャルタレント。

登録者数300万人超のYouTubeチャンネル「A.I.Channel」をはじめ、主要SNSの総フォロワー数は1,000万人を突破。テレビ出演やCM、本格的な音楽アーティスト活動など、バーチャルとリアルの壁を越える先駆者としてVTuber市場の拡大を牽引。

現在は、言語や心の壁を越えて世界中の人とつながるための手段として“音楽”を活動の軸に据え、日々奮闘している。活動10周年イヤーとなる2026年、これまでの軌跡をもとに、さらに次の時代にむけて新たな挑戦を続ける。

YouTube：https://www.youtube.com/@AIChannel

TikTok：https://www.tiktok.com/@kizunaai0630

X：https://x.com/aichan_nel

HP：https://kizunaai.com/

各種音楽ストリーミングサービス：https://lnk.to/kizunaai_top

■展開時期

2026年6月17日(水)～6月30日(火)

■展開店舗

ダイアナ 札幌パルコ店

ダイアナ 池袋パルコ店

ダイアナ 心斎橋パルコ店

ダイアナ 名古屋パルコ店

ダイアナ 広島パルコ店

ダイアナ エスパル仙台店

ダイアナ 金沢百番街Rinto店

ダイアナ 高崎モントレー店

ダイアナ ルミネエスト新宿店

ダイアナ ららぽーとTOKYO-BAY店

ダイアナ ソラリアプラザ店

アルテミス by ダイアナ 東京ソラマチ店

■ノベルティキャンペーン

期間中、1会計につき税込10,000円以上お買い上げのお客様に、撮りおろしイラストのクリアファイルまたはステッカーを1点プレゼントいたします。

さらに、diamo会員登録していただいたお客様にはオリジナルメッセージ入りアクリルスタンドもプレゼントいたします。



クリアファイルステッカーアクリルスタンド

※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

※ノベルティ配布は予告なく終了する場合がございます。

※1組様につき各1点ずつまでのご案内となります。

■デジタルノベルティ配布について

店頭プロモーションを記念して、Kizuna AI(キズナアイ)が着用したスニーカーの3Dモデルを、クリエイターによる創作の総合マーケットBOOTH内のオンラインショップ「dianashoes.com(ダイアナシューズドットコム)」にて期間限定で無料配布いたします。

こちらの3DモデルはソーシャルVRプラットフォームのVRChatにてご利用いただけます。

配布期間：2026年6月17日(水)12:00～6月30日(火)23:59

配布場所：https://dianashoes.booth.pm/

■Kizuna AI（キズナアイ）着用アイテムについて

【Ribbon Knit SNEAKEARS】

商品番号：MF45521

価格：\18,700(税込)

ヒール高：5cm台

サイズ展開：21.5-26.0cm

カラー展開：クロ・アイボリー

人気のソックススニーカーに、存在感たっぷりのビッグリボンを大胆にあしらったフェミニンな一足。グログランリボン×スニーカーソールで、甘すぎない大人の抜け感を演出します。撥水加工を施したニット素材で、見た目の華やかさと実用性を両立したデイリーにも活躍するアイテムです。

柔らかかつ弾力性のある発泡EVAソールは、非常に軽量。ボリュームがあっても軽やかな履き心地です。

【Happy mini boston bag】

商品番号：KB6128

価格：\17,050 (税込)

大きさ：190×270×130/90（縦×横×マチ/持手）mm

カラー展開：クロ・セピア・アイボリー

ハッピーを連れて歩く！ミニBAGチャーム付きのシンプル上品なミニボストンです。ベロ出しスマイルのミニBAGは持つ人も周りの人もハッピーになれる元気いっぱいアイテムです。専用のチェーンショルダー付きでチャーム単体でもお持ちいただけます。

バッグ本体はギャザーを寄せたソフトなボディで、かっちりしすぎずどんなスタイルにも持ちやすく、コンパクトな見た目ながら500ｍｌのペットボトルが入り実用性もばっちりです。

■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階

事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、ダイアナエアリス、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア

ダイアナWEBSHOP：https://www.dianashoes.co.jp



ダイアナInstagram：https://www.instagram.com/dianashoespress/



ダイアナX：https://x.com/dianashoespress?lang=ja



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