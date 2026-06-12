ProtoPie × Unityによる車載HMIプロトタイピング環境を「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」で紹介【6月17日（水）～19日（金）開催】

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/ ）は、2026年6月17日（水）から6月19日（金）までAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に、Studio XID, Inc.と共同で出展いたします。

詳細を見る :https://www.borndigital.co.jp/seminar/aeenagoya2026/





ProtoPie × Unityで実現する次世代車載HMI開発

ボーンデジタルは、Studio XIDと共同で「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展し、

ProtoPie × Unityで実現する、次世代の車載HMIプロトタイピング環境をご紹介します。

ProtoPieは、Studio XIDが開発するUI/UXプロトタイピングツールです。各種ハードウェアやセンサーとの連携に対応しており、Figmaでは難しい高度なインタラクションや、実機に近い環境での検証をコーディング不要で実現できます。

ブース内には来日予定のProtoPieスタッフが常駐しておりますので、製品に関するご質問や活用方法のご相談もお気軽にお声がけください。

また当日は簡易シーティングバッグを設置し、車載HMIに近い環境でProtoPieを実際にお試しいただけます。

さらに、HMIの3D化を実現するUnityもあわせてご紹介します。ProtoPieとUnityを組み合わせた開発ワークフローにご興味のある方や、車載UI・UXの高度化をご検討中の方は、ぜひ共同ブースへお立ち寄りください。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/254_1_2beeac2703daa209c32f55e29f77ed83.jpg?v=202606131051 ]詳細・申込はこちら :https://www.borndigital.co.jp/seminar/aeenagoya2026/

■ボーンデジタルについて

ボーンデジタルはアニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界や、製造・建築・アパレル業界など様々な分野でデジタルコンテンツを制作する方を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要な専用のソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナー・トレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

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