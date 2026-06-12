大相撲の巡業などで披露される伝統的な七五調の囃子歌「相撲甚句（すもうじんく）」がデジタル配信されており、日本国内だけでなく世界中どこでも手軽に楽しむことができる。 力士たちが土俵の上で輪になり、独特の節回しで朗々と歌い上げる姿を見たことがある方も多いのではないだろうか。 この「相撲甚句」は、日本の伝統芸能でありながら、ユーモアや哀愁にあふれた歌詞も多く、非常に親しみやすい大相撲文化の一つとして愛され続けている。

独自の「相撲ブーム」は世界へ。パリ公演も開催！海外へアピール

現在、日本国内は空前の大相撲ブームに沸いているが、その熱気は国境を越えている。昨年のロンドン公演に続き、今年もパリでの大相撲公演がおこなわれるなど、海外からの注目度も急上昇中だ。 こうした中、大相撲文化の象徴である「相撲甚句」もデジタル配信を通じて、広く海外へ向けてアピールしていく。

相撲教習所で「相撲甚句」が復活！ 歌い手は美声で知られる春日山親方

一方、未来の関取を育てる現場でも新たな動きがあった。新弟子たちは実技に加え、相撲の歴史や一般常識、書道などを「相撲教習所」で学ぶが、近年カリキュラムから外れていた「相撲甚句」の授業が復活することとなった。 江戸時代から力士や呼び出しらによって歌い継がれてきた伝統を後世に伝えるべく、指導の先生に就任したのが春日山親方（元関脇・勢）だ。現役時代からその圧倒的な美声でファンを魅了してきた親方の起用に、早くも期待の声が集まっている。 春日山親方は、相撲甚句の魅力について、次のように語った。 「相撲甚句とは、七七七五の四句で構成される民謡の一種です。幕末から明治に流行した甚句を力士が余興で歌ったのが始まりとされています。歴史的な事を日々の出来事を歌に乗せて歌われてきた、とても歴史あるものです」 また、デジタル配信による日本国内および海外への広がりについては、以下のようにコメントし、期待を寄せている。 「とても素晴らしい事です。大相撲は伝統文化継承神事、様式美です。世界中の方々にもっともっと知っていただきたいですね。日本相撲協会の相撲甚句の講師になりとても身が引き締まる思いです」 伝統を守りながらも、デジタルという新たな土俵で世界へ羽ばたく「相撲甚句」。力士たちの粋な歌声が、世界中の耳を虜にする日は近そうだ。

■「全品！相撲甚句 特選集」4タイトル 各配信サイトにて配信中

https://teichiku.lnk.to/sumo

●「絶品！相撲甚句 特選集」

1、ふれ太鼓/呼出し永男 2、土俵の砂つけ 後唄/輪島、栃桜 3、十二部屋/呼出し三郎 4、出世力士/呼出し三郎 5、四十八手/呼出し三郎 6、ふれ太鼓/呼出し永男 7、一人娘/出羽の里 8、鶴と亀/呼出し三郎 9、交通安全/松本 10、数え唄/呼出し三郎 11、トーフ屋/呼出し三郎 12、お国自慢/呼出し三郎 13、当地興行/栃桜、呼出し永男 14、ふれ太鼓/呼出し三郎 他 15、前唄/呼出し三郎 16、呼出し/呼出し三郎 17、北海道名所/出羽の里 18、青森名所/呼出し三郎 19、秋田名所/出羽の里 20、山形名所/松本 21、南部名所（岩手）/呼出し三郎 22、宮城名所/呼出し三郎 23、福島名所/呼出し三郎 24、東京名所/呼出し三郎 25、東海名所/呼出し三郎 26、大阪名所/松本 27、広島名所/松本 28、博多名所/呼出し三郎 29、大分名所/呼出し三郎 30、九州名所/呼出し三郎

●「絶品！相撲甚句 特選集」（二）

1、寄せ太鼓/永男 2、男の土俵（歌謡曲）/増位山太志郎 3、呼び出し/永男 4、行司/式守錦太夫 5、まくら唄/三保ヶ関国秋、増位山太志郎 6、花づくし/増位山太志郎 7、はやし唄/三保ヶ関国秋 8、出世鑑/三保ヶ関国秋 9、四十八手/増位山太志郎 10、トーフ屋/三保ヶ関国秋 11、はやし唄/増位山太志郎 12、数え唄/増位山太志郎 13、姫路名所甚句/三保ヶ関国秋 14、国の華（歌謡曲）/三保ヶ関国秋 15、はね太鼓/永男 16、ふれ太鼓/永男、拓郎 17、両国哀歌（歌謡曲）/増位山太志郎 18、行司 /式守錦太夫 19、まくら唄/増位山太志郎、三保ヶ関国秋 20、立ち物づくし/増位山太志郎 21、はやし唄/三保ヶ関国秋 22、花おとし/三保ヶ関国秋 23、東京名所/増位山太志郎 24、はやし唄/三保ヶ関国秋 25、仮名手本忠臣蔵/三保ヶ関国秋 26、身延山と金毘羅さん/三保ヶ関国秋 27、はやし唄/増位山太志郎 28、当地興行/増位山太志郎 29、はやし唄/三保ヶ関国秋 30、晴れ姿（歌謡曲）/三保ヶ関国秋 31、行司 /式守錦太夫 32、はね太鼓/永男

●「絶品！相撲甚句 特選集」（三）

1、ふれ太鼓/呼出し永男 2、ハヤシ唄と土俵の砂つけ サラバヤ/国錦、大納川 3、第六十四代横綱曙昇進甚句/床寿 4、第三十五代横綱双葉山/大納川 5、第五十五代横綱北の湖引退甚句/木村孔一 6、第五十八代横綱千代の富士引退甚句/床寿 7、東京名所/森の里 8、関西名所/床寿 9、名古屋名所/国錦 10、博多名所/木村孔一 11、江戸の華/国錦 12、人生五十年/大納川 13、交通安全/木村孔一 14、火の用心/国錦 15、立つものづくし/大納川 16、神仏 /床寿（ハヤシ：国錦） 17、仲づくし/木村孔一（ハヤシ：国錦） 18、御祝儀結婚/国錦 19、当地興行/森の里

●「絶品！相撲甚句 特選集」（四）

1、ナレーション/斉藤ますみ 2、語り 拍子木/永男 3、第六十五代新横綱貴乃花昇進甚句/国錦 4、練成歌甚句/飛島 5、キュウリとカボチャ/大至 6、当麻町立相撲館創立記念甚句/床寿 7、明治人気力士/永男 8、身延さんと金毘羅さん/国錦 9、名古屋の犬/熊乃洋 10、平成元年九州場所前夜祭甚句/永男 11、千代の富士千勝達成/床寿 12、祝千秋楽/飛島 13、前唄 そろたや 後唄 さらばや/国錦、桂国 14、靖国神社奉納相撲甚句/熊乃洋 15、西行法師/桂国 16、笑という字/国錦 17、ブラジル公演甚句/床寿 18、川づくし/桂国 19、蚤（のみ）と虱（しらみ）/熊乃洋 20、平成二年九州場所前夜祭甚句/永男 21、うれしゅうて悲しいもの/国錦 22、硫黄島五十年記念甚句/大至

■テイチクエンタテインメント

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