W杯を100倍深く楽しむ！スポーツライター・ミムラユウスケ氏による徹底解説＆現地レポート「森保ジャパンW杯観戦術」6/12販売開始

株式会社日本ビジネスプレス

注目の著者の知見を独自の視点で、深く、体系的にお届けするデジタルメディア「SYNCHRONOUSーシンクロナスー(https://www.synchronous.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_wckansen_top)」（株式会社日本ビジネスプレス）は、2026年6月12日（金）より、コンテンツパッケージ『ミムラユウスケ日本代表ニュース解説 森保ジャパンW杯観戦術(https://www.synchronous.jp/ud/content/6a234b26905bd448e8000000?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_wckansen_one)』の販売を開始しました。

北中米ワールドカップをより深く楽しみたいサッカーファンに向けて、スポーツライターのミムラユウスケ氏による戦術分析・選手解説・歴史的背景の紹介などを収録。さらに日本代表の全試合レポートを、現地からリアルタイムでお届けします。

全9企画・動画17本を収録。W杯開幕後は現地レポートも随時更新！

パッケージの内容は全9企画で構成。大ボリュームの動画17本のほか、購入者特典として「日本代表W杯全試合レポート＆大会総括」が大会の進行に合わせて随時配信されます。

購入・詳細情報

〈パッケージ内容〉- W杯と日本代表の挑戦【動画1本】過去の挑戦を振り返りながら、森保ジャパンが「史上最強」とされる4つの理由と、ベスト8へのリアルな距離を解説。- グループリーグどう戦う？【動画1本】オランダ、チュニジア、スウェーデンを相手にした際の戦術・スタメン・キーマンを分析する。- 日本優勝のシナリオ＆キーポイント【動画2本】「死の組突破への条件」を前後編で解説。グループ突破から頂点を目指すシナリオを描く。- W杯「26人」の横顔【動画1本】全選手の役割と期待値を、とっておきのエピソードとともにピンポイントで解説。- 森保ジャパン強み＆弱み【動画4本】3-4-3戦術の分析から、森保流チームマネジメントの特徴と課題までを掘り下げる。チャンピオンズリーグ（CL）の経験不足への対策とは。- 日本代表の歴史～歴代監督の系譜【動画1本】歴代監督の「貢献度ランキング」を発表し、森保監督が日本代表にもたらしたものを整理。- 指揮官の言葉で振り返る「森保ジャパン8years」【動画5本】第一次政権・第二次政権にわたる注目発言をもとに、8年間のターニングポイントを振り返る。- 森保ジャパン・ベストバウト2選【動画2本】vsブラジル戦、vsイングランド戦という「世界を倒した日」を詳細に振り返る。- 【特典】日本代表W杯全試合レポート＆大会総括【随時配信】グループリーグのオランダ戦・チュニジア戦・スウェーデン戦、さらにベスト32・ベスト16以降と、試合の進行に合わせてレポートと総括を随時配信。『ミムラユウスケ日本代表ニュース解説 森保ジャパンW杯観戦術』- 販売開始日：2026年6月12日（金）- 価格：1,320円（税込）- 内容：全9企画（動画17本＋購入者特典「日本代表W杯全試合レポート＆大会総括」）

詳細・購入はこちらから(https://www.synchronous.jp/ud/content/6a234b26905bd448e8000000?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_wckansen_one)

著者プロフィール

ミムラユウスケ

スポーツライター。2009年ドイツへ。ヨーロッパで取材を続け、16年に帰国。『NumberWeb』らで寄稿するほか、『ブンデスリーガマンスリープレビュー Pre Meister』（スカパー！）でレギュラーゲストとしてコアな分析を続けている。近刊に執筆・構成を務めた香川真司『心が震えるか、否か』がある。ウェブメディア「シンクロナス」にて『ミムラユウスケの日本代表ニュース解説(https://www.synchronous.jp/ud/content/660683cba53aef3a77000000?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_wckansen_sub)』を連載中。

サブスクリプション「ミムラユウスケの日本代表ニュース解説」

毎月、日本代表のマル秘情報をキャッチできるサブスクコンテンツサービス！森保JAPAN「密着取材」最新情報、日本サッカーにまつわる「噂」の真相、記者会見・マッチレポート「深掘り」、選手インタビュー「こぼれ話」 ……。スポーツライターのミムラユウスケが、サッカー日本代表の話題の気になる「ニュース」をピックアップ。独自の視点でわかりやすく解説！

月額：550円（税込）

詳細・購入はこちらから(https://www.synchronous.jp/ud/content/660683cba53aef3a77000000?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_wckansen_sub)