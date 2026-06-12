台北、2026年6月12日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするコンピュータブランドであるGIGABYTEは、COMPUTEX 2026を、複数の製品が国際的なメディアや業界団体から高い評価を得た形で閉じました。40周年記念テーマ「ENTER INFINITY」（エンター・インフィニティ）のもと開催された本展示会では、AI、ゲーミング、プロダクトデザイン、ユーザーエクスペリエンスの各分野における進歩が紹介され、数多くの「Best of COMPUTEX」賞や「Editor's Choice」賞、その他の業界栄誉を獲得しました。



GIGABYTE、COMPUTEX 2026で受賞歴あるAI・ゲーミング・デザイン製品を展示し創業40周年の節目を祝う



展示会の目玉となったのは、X870E AORUS INFINITY NEXTマザーボードでした。宇宙をインスピレーションとした設計、先進的な冷却技術、そして独特の美しさを兼ね備えた本製品は、国際メディアから広く高い評価を得ました。ロケットスラスター級の放熱素材、3D金属積層技術、冷却表面積を最大44％拡大するAIジャイロイド構造、最大5,120アンペアを供給可能な64フェーズの電源設計を特徴とするこのマザーボードは、Tom's Hardwareから「これまでに使用されたことのない宇宙グレードの熱設計技術と、かつてない美しさが詰め込まれている」と賞賛されました。今回の発表では、マザーボード、グラフィックスカード、ゲーミング周辺機器、シャーシを網羅する「INFINITYシリーズ」もあわせて紹介され、「ENTER INFINITY」のビジョンがPCビルドのエコシステム全体に拡張されました。

GIGABYTEはまた、同社のエコシステム全体において、AIとゲーミング技術がどのように融合しつつあるかを示しました。AI TOPソリューション、AI PC、そして受賞歴のあるAORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOXは、個人の生産性向上から高度なAIワークフローに至るまで、拡張性のあるローカルAI機能を紹介しました。COMPUTEX Best Choice Awardを受賞したゲーミングノートPC「AORUS MASTER 16 AI」は、インテリジェントで高性能なゲーミング体験を提供するというGIGABYTEの取り組みを象徴する製品です。同社はまた、メディアから評価された世界初の27インチ5KマルチモードMini LEDゲーミングモニター「FM275K16P」をディスプレイ製品群に追加し、次世代ディスプレイ技術におけるリーダーシップをさらに強化しました。

デザインの革新も、展示会全体を通じてもう一つの重要な焦点であり続けました。受賞歴のあるAORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOODグラフィックスカードから、STEALTHケーブルレスPCエコシステムに至るまで、GIGABYTEは、性能重視のエンジニアリングと洗練された美しさが現代のゲーミングプラットフォームにおいてどのように両立しうるかを示しました。同じデザイン哲学は、「ENTER INFINITY」展示そのものにも及んでいます。GIGABYTEは、モジュール式のブース構造、再利用可能な展示システム、そして持続可能な運営計画を通じて、魅力的な展示体験を創出しました。この取り組みにより「COMPUTEX 2026 ECOBooth 持続可能な展示認証」を取得し、思いやりのある設計が来場者のエンゲージメントと環境への責任の両方をどのように支えられるかを示しました。

GIGABYTEが創立40周年を祝うにあたり、「ENTER INFINITY」は節目であると同時に未来へのビジョンを体現するものであり、AI、ゲーミング、デザイン、そしてサステナビリティを結集して、次世代のインテリジェントコンピューティングを形作ります。詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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