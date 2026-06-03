¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ömatcha LOVE ËõÃã¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥½¡¼¥À¡×¤ò¡¢6·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¿·È¯Çä
¡ÈÀ¤³¦¤¬°¦¤·¤¿¡¢¼«Í³¤Êmatcha¡£¡É ¤òÆüËÜ¤Ø¡ª ³¤³°¤Ç¹¤¬¤ë¡ÖËõÃã¡ß¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×¤«¤é¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎËõÃãÆþ¤êÃº»À°ûÎÁ
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡Ê¼ÒÄ¹¡§ËÜ¾±Âç²ð ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¹¤¬¤ëËõÃã¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡ÈÀ¤³¦¤¬°¦¤·¤¿¡¢¼«Í³¤Êmatcha¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿ËÌÊÆÀ¸¤Þ¤ì¤ÎËõÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömatcha LOVE¡Ê¤Þ¤Ã¤Á¤ã ¥é¥Ö¡Ë¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤è¤ê¡¢ËõÃã¤ÈÃº»À¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ömatcha LOVE ËõÃã¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥½¡¼¥À¡×¤ò¡¢6·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¡Ê¼ÒÄ¹¡§ËÜ¾±Âç²ð ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¹¤¬¤ëËõÃã¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡ÈÀ¤³¦¤¬°¦¤·¤¿¡¢¼«Í³¤Êmatcha¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿ËÌÊÆÀ¸¤Þ¤ì¤ÎËõÃã¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömatcha LOVE¡Ê¤Þ¤Ã¤Á¤ã ¥é¥Ö¡Ë¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤è¤ê¡¢ËõÃã¤ÈÃº»À¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ömatcha LOVE ËõÃã¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥½¡¼¥À¡×¤ò¡¢6·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ËõÃã¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡Ö·ò¹¯Åª¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿©ºà¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦°û¤ßÊª¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËõÃã¤ò´Þ¤àÆüËÜÃã¤ÎÍ¢½ÐÎÌ¤ÏÌó70Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇ¯´Ö1Ëü¥È¥ó¡Ê¢¨2¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢ËõÃã¥é¥Æ¤ä²Û»ÒÎà¡¢²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÆü¾ïÅª¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢³¤³°¤Ç¹¤¬¤ë¼«Í³¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊËõÃã¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¹ñÆâ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡ÖËõÃã¡ß¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤È¤·¤Æ¡Ömatcha LOVE ËõÃã¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥½¡¼¥À¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ömatcha LOVE ËõÃã¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥½¡¼¥À¡×¤Ï¡¢³¤³°¤ÎËõÃã¥«¥Õ¥§¤Ç½ë¤¤µ¨Àá¤ËÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖËõÃã¡ß¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥½¡¼¥À¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ËõÃãÆþ¤êÃº»À°ûÎÁ¤Ç¤¹¡£¹ñ»ºËõÃã¤ò100%»ÈÍÑ¤·¡¢°ËÆ£±àÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËõÃã¤Î¿§¹ç¤¤¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¡¢¤µ¤é¤ËÃº»À¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËõÃã¤ò¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤Ë¼¡¤°¡ÈÂè3¤Î¥«¥Õ¥§°ûÎÁ¡É¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ä½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËõÃã¤Î¿·¤·¤¤¥«¥Õ¥§Ê¸²½¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¡Ömatcha LOVE¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÎITO EN (North America) INC.¤¬2013Ç¯¤«¤éËÌÊÆ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤ÎËõÃã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë»ñÎÁ¡§ºâÌ³¾ÊËÇ°×Åý·× 2025Ç¯ ÆüËÜÃãÍ¢½Ð¼ÂÀÓ
¡ÔÀ½ÉÊ³µÍ×¡Õ
À½ÉÊÌ¾¡§matcha LOVE ËõÃã¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥½¡¼¥À
ÉÊÌ¾¡§Ãº»À°ûÎÁ
ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡§370ml¥Ü¥È¥ë´Ì
´õË¾¾®Çä²Á³ÊÀÇ¹þ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§226±ß¡Ê210±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§6·î8Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¡Ömatcha LOVE ËõÃã¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥½¡¼¥À¡×¤Ï¡¢³¤³°¤ÎËõÃã¥«¥Õ¥§¤Ç½ë¤¤µ¨Àá¤ËÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖËõÃã¡ß¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥½¡¼¥À¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ËõÃãÆþ¤êÃº»À°ûÎÁ¤Ç¤¹¡£¹ñ»ºËõÃã¤ò100%»ÈÍÑ¤·¡¢°ËÆ£±àÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËõÃã¤Î¿§¹ç¤¤¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¡¢¤µ¤é¤ËÃº»À¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËõÃã¤ò¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤Ë¼¡¤°¡ÈÂè3¤Î¥«¥Õ¥§°ûÎÁ¡É¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ä½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËõÃã¤Î¿·¤·¤¤¥«¥Õ¥§Ê¸²½¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¡Ömatcha LOVE¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÎITO EN (North America) INC.¤¬2013Ç¯¤«¤éËÌÊÆ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤ÎËõÃã¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë»ñÎÁ¡§ºâÌ³¾ÊËÇ°×Åý·× 2025Ç¯ ÆüËÜÃãÍ¢½Ð¼ÂÀÓ
¡ÔÀ½ÉÊ³µÍ×¡Õ
À½ÉÊÌ¾¡§matcha LOVE ËõÃã¥ì¥â¥Í¡¼¥É¥½¡¼¥À
ÉÊÌ¾¡§Ãº»À°ûÎÁ
ÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡§370ml¥Ü¥È¥ë´Ì
´õË¾¾®Çä²Á³ÊÀÇ¹þ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡§226±ß¡Ê210±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§6·î8Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ