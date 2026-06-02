ベーカリー・チャイナ2026（Bakery China 2026）が成功裏に閉幕、ベーカリー業界のグローバル統合と革新が進む

上海, 2026年6月1日 /PRNewswire/ -- 28回目となる「ベーカリー・チャイナ2026（Bakery China 2026）」は、5月23日に上海の国家会展センター（NECC）で盛況のうちに閉幕し、ベーカリー・菓子業界の世界的な主要プラットフォームとしての役割を強化しました。





China Association of Bakery & Confectionery IndustryとBakery China Exhibitions Co., Ltd.の共催による4日間の展示会のテーマは「限界を超えた革新（Innovate Beyond）• 革新の融合（Premiere Fusion）• 未来をつなぐ（Link Future）」でした。33万平方メートルを超える会場には、79の国と地域から2267のブランドや企業が集まり、それらの企業が1万点以上の製品を展示しました。また、144の国と地域から約40万人の専門家が来場しました。

「ベーカリー・チャイナ（Bakery China）」は、ビジネスマッチング、トレンドの洞察、リソースの統合、スキルの向上、ブランドの露出、グローバルな交流を促進し、ベーカリー業界の質の高い発展を支え続けます」と、China Association of Bakery & Confectionery IndustryのZhang Jiukui会長は述べました。

グローバルなつながりの拡大

ドイツ、イタリア、日本、スイス、デンマーク、オランダ、フランス、米国、韓国などのブランドを含む国際的な企業やブランドが参加者の20％以上を占め、「ベーカリー・チャイナ2026（Bakery China 2026）」は国際的な知名度をさらに高めました。

「ベルト・アンド・ロード・ベーカリー・テーマゾーン（Belt and Road Bakery Theme Zone）」では、同構想に参加する国々の食材や技術が紹介され、「洋菓子における中国の味（Chinese flavors in Western-style pastries）」や「中国の伝統的なベーカリーにおける西洋の技術（Western techniques in traditional Chinese bakery）」といった異文化の融合が見どころとなりました。海外バイヤーの数は60％以上増加し、世界市場における中国のベーカリー産業の魅力の高まりを反映しています。

グローバル化する中国ブランドを支援する

「ベーカリー・チャイナ（Bakery China）」は今回初めて「海外進出（Going Global）」フォーラムを開催し、国際的なコンプライアンス認証、ハラル認証、現地でのサプライチェーンの適応、海外チャネルの開発、異文化間のブランド・コミュニケーションなどのトピックを取り上げ、海外に進出する中国ベーカリー企業にとって実践的な参考情報を提供しました。

業界のイノベーションを紹介

「ベーカリー・チャイナ・イノベーション・アワード（Bakery China Innovation Award）」では、原料、設備、包装の各分野で122社136製品が表彰されました。「新製品発表週間（New Product Launch Week）」は、業界革新のバロメーターとしての展示会の役割をさらに強化しました。

チョコレートとスマート製造に注目

「ベーカリー・チャイナ2026（Bakery China 2026）」はまた、3万平方メートルに及ぶチョコレート産業専門の展示会である「チョコレート・チャイナ2026（Chocolate China 2026）」も初開催し、チョコレート産業チェーン全体をカバーする150以上の世界のカカオ・チョコレート企業が一堂に会しました。展示された主なトレンドには、インテリジェント製造、健康的な食事、クリーンラベリングが含まれ、完全自動化されたAI製パン生産ラインやAIビジョン品質管理システムは、自動化、トレーサビリティ、より高い効率性への業界のシフトを示しました。

「ベーカリー・チャイナ（Bakery China）は世界をリードするベーカリーの展示会であり、業界のトレンドを理解し、インスピレーションを得、製品を調達するための優れたプラットフォームです」とMalaysian Bakery and Confectionery UnionのCai Yi Cheng会長は語りました。

8月27日から29日まで、「ベーカリー・チャイナ（Bakery China）」の主催者はインドネシアのジャカルタで初の「ベーカリーASEAN（Bakery ASEAN）」展示会を開催します。さらに、「第11回ベーカリー・チャイナ・オータム（Bakery China Autumn）」と「第9回中国ホームベーキングショー（China Home Baking Show）」が10月22日から24日まで武漢国際博覧センターで開催されます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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