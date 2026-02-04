東京工芸大学(学長：吉野弘章、所在地：神奈川県厚木市、以下、本学)は、2026年3月26日(木)・27日(金)の2日間、厚木キャンパスで、工学分野を目指す高校生を対象とした実学となるテクノロジーの専門講座「生成AI活用講座」(以下、本講座)を開講します。本講座は、文系・理系を問わず、専門知識不要で参加できます。参加費は無料。





本学は、生成AIの利用が加速する現代において、生成AIに使われるのではなく、出力結果を自分で考え検証しながら共に歩む思考パートナーとして適切に活用できる力を養い、AI時代に必要な技術スキルと倫理的思考を早期に身につける機会を提供することを目的に、本講座を開講します。





本講座は、高校生を対象とした2日間のプログラムで、文系・理系問わず、専門知識不要で参加できます。第1回は2026年3月26日(木)・27日(金)、第2回は2026年8月3日(月)・4日(火)、いずれも厚木キャンパスで開催します(各回ともに同内容)。参加費は無料。本講座は、保護者や教育関係者に限り、見学も可能です。









本講座当日は、参加者一人ひとりに本講座用のGoogleアカウントを発行し、本学が導入しているGoogleの教育向け生成AI「Gemini」を活用して、生成AIを使いこなすための座学やミニワークなどを行います。参加者は、実践を通じて、生成AIから的確な回答を引き出すプロンプトの作成方法や、テキストから画像を生成する体験などを行います。

また、本講座では、生成AIに作業を「丸投げ」するのではなく、生成AIの出力結果を自分で考え、検証しながら安全な使い方を学び、学習や将来に生かせる実践的なスキルを身につけます。

2日間の講座終了後に「修了証」を授与し、講座内で作成する「プロンプト集」等の成果物は持ち帰ることが可能です。さらに、発行したGoogleアカウントは1カ月間有効で、自宅からログインして講座内容の復習や演習を行うことができます。





近年、企業等において業務フローの自動化や高度な意思決定支援などを目的に、生成AIを活用できる人材の需要が急速に拡大しています。文部科学省においても、2024年12月、「生成AI利活用ガイドラインVer.2.0」を公表し、教育現場における生成AIの積極的な活用を促しています。









本学はこれを受け、AI時代に必要な技術スキルと倫理的思考を早期に身につける機会の提供を進めるとともに、工学部および工学研究科においても、生成AI活用に関する講義を多数開講しています。

入学前教育から学部・大学院までの一気通貫した生成AI教育体制を構築し、AI時代に求められる情報処理能力と批判的思考力を備えた学生の育成を目指しています。

また、近年ではAI・デジタル技術の進展が加速し、若年層が生成AIをはじめとする高度なツールに触れる機会が増えています。一方で、誤った情報の活用や著作権・倫理面などに対する適切な理解や判断が必要になる場面が増加しています。本学では、こうした変化を見据え、高校生を含む若年層が安全かつ自ら考えてAIを活用できる力を身につけるための実学教育プログラムの提供を、今後も予定しています。

本講座の概要は、以下のとおりです。





■東京工芸大学 工学部 工学分野を目指す高校生向け「生成AI活用講座」

・開催期間： 第1回2026年3月26日(木)・27日(金)10：00～16：00(途中休憩あり)

第2回2026年8月3日(月)・4日(火)10：00～16：00(途中休憩あり)

・参加対象： 高校1～3年生 ※文系・理系問わず、専門知識不要。

・参加費 ： 無料

・各回定員： 140名(先着順)

・会場 ： 東京工芸大学厚木キャンパス(PC演習室)

・見学参加： 保護者・教育関係者に限り可能(事前申込制)

・講座申込受付URL： https://mypage.s-axol.jp/t-kougei/event/64





■東京工芸大学

東京工芸大学は1923(大正12)年に創設された「小西寫眞(写真)専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきました。2023年に創立100周年を迎えました。

【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/





■東京工芸大学 工学部

1966年に工学部を設置(所在地：神奈川県厚木市)。情報学系、工学系、建築学系の3学系を有します。全ての学系で情報基礎を幅広く学びます。学修環境は、カリキュラムアドバイザー教員のサポートのもと、学系枠を超えた履修や進級時の学系変更など学際的かつフレキシブルな体系が整っています。

工学部受験生サイト： https://www.t-kougei.ac.jp/admission/engineering/