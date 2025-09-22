こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
酪農学園大学の「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」が文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム（リテラシーレベル）」に認定
酪農学園大学（北海道江別市／学長：岩野英知）において、デジタル社会の基盤である「数理・データサイエンス・AI」への関心を高め、当該分野に係る基礎的能力の向上を図ることを目的として、令和6（2024）年度に開始した「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」が、2025年8月26日付で文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム（リテラシーレベル）」に認定された（有効期限：令和12（2030）年3月31日）。
同プログラムは、全ての学生が履修可能となるよう、対象科目（「情報科学の基礎」・「情報処理基礎演習」・「統計学Ⅰ」または「統計学Ⅱ」）を基盤教育科目に配置。また、講義・演習においては、データの分析を通して意外な事実や興味深い相関関係を発見することにより、データ分析の面白さを理解させる工夫や、分析結果をグラフや図などの視覚的な表現を用いた発表をすることにより、自身の学習成果を共有し、互いに刺激し合いながら学びが深められるような工夫を行っており、次の能力を身に付けることができる。
■身に付けることのできる能力
①統計データを整理・解釈し、「データを読む、説明する、扱う」といった数理・データサイエンス・AIの基本的な活用法を身に付ける。
②数理・データサイエンス・AIがもたらす社会変化を理解する。
③データ・AIの利活用の現場や、そこで使用されている技術を理解する。
④データ・AIを利活用する際の留意事項を理解する。
酪農学園大学では、2026年4月に「農」×「テクノロジー」を学ぶ「農環境情報学類」が新たに開設される予定であり、今後も同プログラムの適切な運営とさらなる質の向上に取り組んでいく。
○関連リンク
《酪農学園大学》
・数理・データサイエンス・AI教育プログラム
https://www.rakuno.ac.jp/data-science-ai-literacy.html
・農食環境学群農環境情報学類
https://shingakunet.com/school/SC000559/rakuno/special/index.html#
《文部科学省》
・数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/suuri_datascience_ai/00001.htm
▼本件に関する問い合わせ先
酪農学園大学
住所： 〒069-8501 江別市文京台緑町582番地
TEL： 011-386-1111
FAX： 011-386-1214
E-mail： koho@rakuno.ac.jp
