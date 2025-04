「チームラボフェノメナ アブダビ」、 アブダビの文化地区に4月18日(金)オープン。“環境現象” をテーマにした作品群の全貌を公開

チームラボ株式会社[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=p2KcvujxQqI ]

ハイライト動画 「teamLab Phenomena Abu Dhabi(https://www.teamlab.art/jp/e/phenomena/)」アブダビ, サディヤット文化地区 (C) チームラボ, Not generated by AI nor CGI

チームラボ、アブダビ文化観光局、デベロッパー・ミラル社による、総床面積17,000平方メートルに及ぶ大規模なアートプロジェクト「teamLab Phenomena Abu Dhabi(https://www.teamlab.art/jp/e/phenomena_abudhabi/)」(チームラボフェノメナ アブダビ)の建築が完成しました。このメガプロジェクトは、ルーヴル・アブダビやグッゲンハイム・アブダビ(建設中)などが並ぶ、アブダビの文化中心地であるサディヤット文化地区に、4月18日(金)にオープンしました。

teamLab Phenomena は、チームラボが提唱するコンセプト「環境現象(https://www.teamlab.art/jp/concept/environmental-phenomena/)」をテーマに、特異な環境下によって生み出される現象によって、作品群がつくられています。

「チームラボフェノメナ アブダビは、没入型アート体験をグローバルな規模で再定義する、まさに画期的な文化的ランドマークです。創造性、テクノロジー、そして人間の知覚の限界を押し広げる大胆なビジョンを体現し、訪れる皆様に他に類を見ない驚きと感動をお届けします。パートナーであるチームラボと共に、この先駆的なコンセプトを具現化できることを大変誇りに思います。これは、アブダビの文化的遺産に貢献し、人々に深い感銘を与え、心を惹きつけるワールドクラスの体験を創造するという、私たちの揺るぎない決意を改めて示すものです。サディヤット文化地区は、世界的に重要な文化的拠点であり、世界中の英知と機関が集い、対話を促進し、創造性を刺激し、より緊密に結びついた未来を築くための重要な役割を担っています。」

ーアブダビ文化観光局 局長 モハメド・ハリファ・アル・ムバラク

「環境が現象を生み、その現象が作品を創る。その新たな作品群に没入し、環境と一体となる。

作品は、作品だけで存在できず、環境が現象を生み、その現象が作品を創る。

石ころや、これまで人間がつくってきたものは物体であり、物体はそれ自体で安定的な構造をもつ。石ころは、外界から遮断され密封された箱に入れても存在し続ける。

一方、海に生まれる渦は、閉じた箱に移すと一瞬で消えてしまう。つまり、渦は、それ自体で安定した自らの構造を保っていない。渦は、環境が生む流れの中にある存在であり、渦の外部から内部へ、そして内部から外部へと流れ続ける水によってつくられ、流れとともに変化する。そして、その存在の輪郭は曖昧で、渦と渦の外側の物質的な違いはない。

物体ではなく、特別な環境を創り、環境が生んだ現象によって作品を創る。それらを”環境現象”と呼ぼう。作品は、環境とは切り離せず、環境変化とともに変化する。そして、これまでの物体による存在の様々な常識を超越し、人が作品の中に身体ごと入り込んでも作品の存在は維持され、作品は壊れても修復される。逆に、環境が維持されない時、作品はなくなってしまう。作品の存在の輪郭は曖昧で、環境と連続的である。人々の意識は作品そのものから環境にまで広がっていくだろう。」

ーチームラボ 猪子寿之

作品群(一部抜粋)

Light Sculpture - Flow

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=XXLq J3 P_XqE ]

チームラボ《Light Sculpture - Flow(https://www.teamlab.art/jp/ew/lightsculpture-flow-phenomena/phenomena/)》 (C) チームラボ, Not generated by AI nor CGI

Absolute Front Torus

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=C9EmUSvWDs0 ]

チームラボ《Absolute Front Torus(https://www.teamlab.art/jp/ew/fronttorus-phenomena/phenomena/)》 (C) チームラボ, Not generated by AI nor CGI

Obverse and Reverse

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=y-9yuZgRkfQ ]

チームラボ《Obverse and Reverse(https://www.teamlab.art/jp/ew/obverse-reverse-phenomena/phenomena/)》 (C) チームラボ, Not generated by AI nor CGI

Light Vortex

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=51ZodEaJnns ]

チームラボ《Light Vortex(https://www.teamlab.art/jp/ew/lightvortex-phenomena/phenomena/)》 (C) チームラボ, Not generated by AI nor CGI

Morphing Continuum

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=eTbfNoycETs ]

チームラボ《Morphing Continuum(https://www.teamlab.art/jp/ew/morphingcontinuum-phenomena/phenomena/)》 (C) チームラボ, Not generated by AI nor CGI

Spontaneous Order in Chaos

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=f4hL9sLH6NE ]

チームラボ《Spontaneous Order in Chaos(https://www.teamlab.art/jp/ew/spontaneousorder-chaos-phenomena/phenomena/)》(C) チームラボ, (C) teamLab, Not generated by AI nor CGI

Massless Amorphous Sculpture

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=oy93mh5l1oo ]

チームラボ《Massless Amorphous Sculpture(https://www.teamlab.art/jp/ew/masslesssculpture-phenomena/phenomena/)》 (C) チームラボ

Levitation Void

[動画9: https://www.youtube.com/watch?v=ylvf2uRK_5I ]

チームラボ《Levitation Void(https://www.teamlab.art/jp/ew/levitationvoid-phenomena/phenomena/)》(C) チームラボ, Not generated by AI nor CGI

Wind Form

[動画10: https://www.youtube.com/watch?v=Yzdy_W21de4 ]

チームラボ《Wind Form(https://www.teamlab.art/jp/ew/windform-phenomena/phenomena/)》(C) チームラボ, Not generated by AI nor CGI

Circulating Universe of Water Particles

[動画11: https://www.youtube.com/watch?v=lqD-Uk4vfWM ]

チームラボ《Circulating Universe of Water Particles(https://www.teamlab.art/jp/ew/circulatinguniverse-waterparticles-phenomena/phenomena/)》(C) チームラボ, Not generated by AI nor CGI

Biocosmos

[動画12: https://www.youtube.com/watch?v=_t7s7Wi2pAs ]

チームラボ《Biocosmos(https://www.teamlab.art/jp/ew/biocosmos-phenomena/phenomena/)》(C) チームラボ, Not generated by AI nor CGI

Waves

[動画13: https://www.youtube.com/watch?v=3KMndnL9dIE ]

チームラボ《Waves(https://www.teamlab.art/jp/ew/waves-phenomena/phenomena/)》(C) チームラボ, Not generated by AI nor CGI

Continuous Trajectories in Flux and Form

[動画14: https://www.youtube.com/watch?v=_TJE_yOj6EY ]

チームラボ《Continuous Trajectories in Flux and Form(https://www.teamlab.art/jp/ew/continuoustrajectories-fluxandform-phenomena/phenomena/)》(C) チームラボ, Not generated by AI nor CGI

Floating Microcosms

[動画15: https://www.youtube.com/watch?v=Vy6JQM9V9FQ ]

チームラボ《Floating Microcosms(https://www.teamlab.art/jp/ew/floating-microcosms-phenomena/phenomena/)》(C) チームラボ, Not generated by AI nor CGI

群蝶

[動画16: https://www.youtube.com/watch?v=JnaK5mgYA6A ]

チームラボ《群蝶(https://www.teamlab.art/jp/ew/butterflies-phenomena/phenomena/)》(C) チームラボ, Not generated by AI nor CGI

「teamLab Phenomena Abu Dhabi」の建築

(C) DCT Abu Dhabi, Miral

「teamLab Phenomena Abu Dhabi」は、アブダビのサディヤット文化地区に新しくできる重要な施設であり、サディヤット文化地区は完成後には著名な文化教育機関が集まる世界で最も大きな集積地となります。この地区は、ダイナミックな空間を通じて、体験・イベント・展示・コレクションなど様々な文化的交流や知識・文明の創造的な相互作用を促進します。

サディヤット文化地区にはすでに、アラブ初のユニバーサルミュージアムであるルーヴル・アブダビや、アブダビの最も重要な文化イベントの二つであるアブダビ・アートとアブダビ・カルチャー・サミットを含む主要なアート展示を開催するマナラット・アル・サディヤット・コミュニティセンター、世界的に著名な音楽・舞台芸術・教育プログラムを提供するバークリー・アブダビなどがあります。さらに、サディヤット文化地区には、UAE(アラブ首長国連邦)の国立博物館であるザイード国立博物館、地球上の生命の歴史と宇宙の起源を語るアブダビ自然史博物館、世界中の文化やトレンドの多様性を反映した近現代アートの国際的なコレクションを展示するグッゲンハイム・アブダビが加わる予定になっており、2025年4月18日(金)には「teamLab Phenomena Abu Dhabi」もオープンしました。

teamLab Phenomena Abu Dhabi

アブダビ, サディヤット文化地区

https://www.teamlab.art/jp/e/phenomena/

#teamLabPhenomena

2025年4月18日(金)オープン

チームラボとは

アートコレクティブ。2001年から活動を開始。集団的創造によって、アート、サイエンス、テクノロジー、そして自然界の交差点を模索している国際的な学際的集団。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、様々な分野のスペシャリストから構成されている。

チームラボは、アートによって、自分と世界との関係と新たな認識を模索したいと思っている。

www.teamlab.art/jp/(https://www.teamlab.art/jp/)

アブダビ文化観光局 (DCT Abu Dhabi) について

アブダビ文化観光省(DCTアブダビ)は、アブダビの文化・観光分野と創造産業の持続可能な成長を推進し、経済的進展を促し、アブダビのグローバルな野心の達成に貢献しています。

アブダビを世界的な主要な目的地として位置づける組織と連携しながら、DCTアブダビはエミレーツの可能性を共有するビジョンのもと、エコシステムを統一し、努力と投資を調整し、革新的な解決策を提供し、文化と観光産業を支援するために最良のツール、政策、システムを活用しています。

DCTアブダビのビジョンは、エミレーツの人々、遺産、風景によって定義されています。私たちは、アブダビが本物の体験、革新、比類のない体験を提供する場所としての地位を強化するために働いており、その象徴として、ホスピタリティの生きた伝統、先駆的な取り組み、創造的な思考を代表しています。

アブダビ文化観光省およびサディヤット文化地区に関する詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください:dct.gov.ae(http://dct.gov.ae); scdabudhabi.ae(http://scdabudhabi.ae); abudhabiculture.ae(http://abudhabiculture.ae)

サディヤット文化地区について

サディヤット文化地区は、世界の主要なグローバル・デスティネーションの一つであり、博物館や教育機関、文化施設を通じて多様な文化を結集し、知識と理解を育む場所です。サディヤット文化地区を代表する博物館は、自然史、文化遺産、現代的な創造的表現を網羅しており、これらの施設は、アラブ首長国連邦、世界、そして何千年にもわたり創造性と革新を育んできたつながりの物語を共に語ります。

サディヤット文化地区は、文化的対話の場であり、知識の創造の中心地として、地元、地域、そして国際的な訪問者を引き寄せ、世界に持続的な影響を与える場所です。

Miralについて

ミラルは、アブダビで没入型のデスティネーションと体験を創造するリーディングカンパニーであり、レジャー・エンターテインメント産業の成長と都市の経済多様化に貢献しています。世界中から訪れる人々を引き付け、忘れられない思い出を作り出す没入型デスティネーションと体験を考案、創造、運営、管理し、エミレーツの観光ビジョンと成長の実現を加速させています。

ヤス島の開発を担当し、サディヤット島のデスティネーションマネジメント戦略を監督するミラルのポートフォリオは、エンターテインメント、レジャー、文化、スポーツ、ダイニング、リテール、ホスピタリティ体験を網羅しており、地元住民と国際的なゲストの両方に数百万回の記憶に残る瞬間を提供することを目指しています。これには、アブダビのシーワールド・ヤス島、アブダビのフェラーリ・ワールド・ヤス島、アブダビのワーナー・ブラザース・ワールド(TM)・ヤス島、アブダビのCLYMB(TM)、アブダビのヤス・ウォーターワールド、ヤス・マリーナ、UAE最大の屋内多目的施設であるエティハド・アリーナを擁するヤス・ベイ・ウォーターフロントなどが含まれます。さらに、ミラルはヤス島とエミレーツ全域でいくつかのプロジェクトを開発中であり、これにはteamLab Phenomena Abu Dhabi、アブダビ自然史博物館、ワーナー・ブラザース・ワールド・アブダビ内のハリー・ポッター・テーマパークなどが含まれます。

ミラル・グループは、ユニークな目的地を推進するミラル・デスティネーション、世界クラスの受賞歴のある没入型体験を運営するミラル・エクスペリエンシズ、そしてヤス島全域のF&B、リテール、マリーナ、ホスピタリティ物件を運営・管理するヤス・アセット・マネジメントの3つの子会社を擁しています。詳細については、www.miral.ae(http://www.miral.ae)をご覧ください。